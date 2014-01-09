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LG'den WebOS işletim sistemli akıllı televizyon ön inceleme

5 yıl
341,7b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Akıllı televizyonların en büyük problemlerinden biri bir çok fonksiyona sahip gibi görünüp bu fonksiyonlar kullanılmak istendiğinde yarı yolda kalmaları oluyor. LG, bu konuyu tarihe gömecek bir atılımla Akıllı Televizyonları gerçekten Akıllı bir İşletim Sistemi ile buluşturdu. Karşınızda WebOS işletim sistemli LG Akıllı Televizyonlar.
 

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nerdroid 5 yıl en beğenilen
Tasarımı efsane olmuş
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black_67 5 yıl
artık tv üreticileri arayüz,işlemci,ram,os gibi ikinci plandaki özellikleri kenera bırakıp, milattan kalma bulutlanma,ışık sızması 3d oyunlarda lag gibi sorunları çözselerde tv nin asıl amacına hizmet etseler çok güzel olacak
artık tv üreticileri arayüz,işlemci,ram,os gibi ikinci plandaki özellikleri kenera bırakıp, milattan kalma bulutlanma,ışık sızması 3d oyunlarda lag gibi sorunl...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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pastadanadam 5 yıl
Eski akıllı TV'lerine de gelse o kadar mutlu olacağımki
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dejavu4355 2 yıl
Ben de yaklaşık iki hafta önce lg uh 610v aldım gece kanal geçişlerinde led ışıklar çok dikkatli bakınca gözüküyor bu normal mi
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DH Misafiri 3 yıl
Lg webos uf 6407 tv iki gün önce aldim bazen sağ ve sol kenarları karariyor ne olabilir
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar ios ta nasıl ekran paylaşımı yapcağım lütfen bir yardım nolur yaaa
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DH Misafiri 3 yıl
Merhaba, kısaca sorunumu özetlemek istiyorum yeni almış olduğum LG 47lb620 modeli tv de kanal geçişlerinde ve karanlık sahnelerde tv nin kenar kısımlarında led ışıkların belirgin bir şekilde ekrana yansıması... müşteri hizmetlerini aradığımda tv nin ips panel olduğunu böyle bir sorun olmaması gerektiğini ama teknik servisi aradığımda çerçevesiz ürünlerde böyle bir sorunun kaynaklanabildiğini söylediler tv yi aldığım firmaya gidip arkadaşlarla aynı model tv üzerinden yaptığımız incelemede böyle bir sorun gözlemlemeyip ve çalışanlarında "belirgin bir ışık yansıması varsa bunun bir sorun olduğunu" söylemeleri. tam olarak hangi tarafın doğru söylediğini bir türlü anlayamadım. aynı model yada yakın modelini kullanan arkadaşlardan kendi ekranlarında böyle bir sorun olup olmadığını belirtirseler çok sevinirim. Teşekkürler
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaslar lg 55lb570 seri urun aldim 3d filmlerde goruntu yanyana ise 3d tusunu seciyorum goruntuyu birlestiriyor ama 3d goruntu alamiyorum sorun nedir acaba yardinci olursaniz sevinirim
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cumur 4 yıl
Panel olarak iyiler ama herseyin panel olmadığını lg tv kullaninca anlıyorsunuz
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DH Misafiri 4 yıl
Merhabalar arkadaşlar direk konuya girmek istiyorum araştırdığım bir kaç tv var bunlardan biride LG 42LB652V serisi neredeyse tüm forumlarda yazılanları okudum kimisi çok iyi diyor kimisi berbat diyor anlamadığım konu budur ... şimdi ne yapmak lazım tv almamak lazım o zaman :)
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filinta7 4 yıl DH Misafiri
kim iyi dediyse tvden anlamiyor.dedigin tvnin 32inclik modeli var bende.hicbirseyi iyi çalışmıyor.tek amacim youtube vb gibi sitelerden video izlemek,o bile kitlenip kalıyor.kanal geçişleri ve menüyü söylemiyorum bile.kanal değiştirirken veya menü geçişlerinde bir bardak çay içebilirsin o arada.o kadar yavaş.ben bir hataya düştüm.kimse düşmesin diye uyarıyorum.telefonu gibi sandım.ama aldandım.bir yığın özellik koymuşlar tamam ama donanım zayıf bir kere.işlemcisi,rami yeterli değil.webos olmuş hiçbirşey farketmiyor.herseferinde biraz hızlanır diye tvyi 3defa güncelledim değişen birşey yok.kendiliğinden kapaniyor arasıra.uygulamaları çok çok az.bence verdiğin paraya yazık olur.
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filinta7 4 yıl
Akilli tv diye aldiginiz tv ye hicbir uygulama yok.sistem cok yavas.donanimsal olarak zaten eksik sunulmuş bir cihaz.bu yüzden yazilimsal olarakta hizli calişmiyor.eski LA serisi bizim cihazdan hizli.bircok harici hardiski tanimiyor.tanimasi icin yeniden bicimlendirmek gerekliymiş.5yillik samsung tv şak diye açiyor ayni hardiski.lg icin tek olumlu düşüncem magic kumanda.malesef benimkinde yok.flash player desteklemiyor.tarayicidan uzun videolari izlemeniz imkansiz.bellek hatasi yine veriyor.lg nin sitesinde yeni güncelleme olmasina karsin tv de güncelleme denetledigimde hata veriyor.
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ender 4 yıl
bu tv lerde mumkunse en akılsızını ve en iyi panelini satın alıp üstüne hdmı girişli bir android mini pc veya Raspberry Pi2 gibi bişiy alıp kullanmak.. en akıllıcası budur...

cok eskıden almış oldugum 42lh7000 model tv mi satıp 55lb730v aldığıma cidden kullanım yönünden pişmanım cihaz her yönden ağır kalıyor malesef.. keşke cihaza iki şekilde acılma olanağı sunsalardı.. akıllı olarak veya akılsız olarak... en azından akılsız acıp cok daha hızlı kullanabilirdik.. şimdi webosa bağımlıyız.. oda olabildiğince yavaş tepki veriyor... webos2 güncellemeside alamayacağız.. kaldık böyle başbaşa...
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Red_devil33 4 yıl
2 yıl önce aldığım vga çıkışlı philips lcd tvimde aldığımdan beridir giriş seviyesi bir pc bağlı canavar gibi nete giriyor görüntü on numara. Kafam rahat
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filinta7 4 yıl
Tek diycem şu.almayin ve aldırmayın.lg pişmanlıktır,webos pişmanlıktan öte bir felakettir.ne hatasini gördün diye sormayın.deve misali neresi doğruki.yani sadece tv niyetine kullanabiliyorsunuz.bunu alacağınıza yarı parasına spot bir cihaz alında kafanız ağrımaz en azından
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Regionella 4 yıl
valla okudukça vazgeçeceğim ben de galiba. lg 55 inç tv almak istiyordum
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