LG'den WebOS işletim sistemli akıllı televizyon ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Akıllı televizyonların en büyük problemlerinden biri bir çok fonksiyona sahip gibi görünüp bu fonksiyonlar kullanılmak istendiğinde yarı yolda kalmaları oluyor. LG, bu konuyu tarihe gömecek bir atılımla Akıllı Televizyonları gerçekten Akıllı bir İşletim Sistemi ile buluşturdu. Karşınızda WebOS işletim sistemli LG Akıllı Televizyonlar.
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cok eskıden almış oldugum 42lh7000 model tv mi satıp 55lb730v aldığıma cidden kullanım yönünden pişmanım cihaz her yönden ağır kalıyor malesef.. keşke cihaza iki şekilde acılma olanağı sunsalardı.. akıllı olarak veya akılsız olarak... en azından akılsız acıp cok daha hızlı kullanabilirdik.. şimdi webosa bağımlıyız.. oda olabildiğince yavaş tepki veriyor... webos2 güncellemeside alamayacağız.. kaldık böyle başbaşa...