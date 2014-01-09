LG'den WebOS işletim sistemli akıllı televizyon ön inceleme

Akıllı televizyonların en büyük problemlerinden biri bir çok fonksiyona sahip gibi görünüp bu fonksiyonlar kullanılmak istendiğinde yarı yolda kalmaları oluyor. LG, bu konuyu tarihe gömecek bir atılımla Akıllı Televizyonları gerçekten Akıllı bir İşletim Sistemi ile buluşturdu. Karşınızda WebOS işletim sistemli LG Akıllı Televizyonlar.

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