LG'nin yeni akıllı saatinde son dakika gelişmesi





Android Wear işletim sisteminin ilk hücresel ağ destekli akıllı saati olarak lanse edilen LG Watch Urbane 2nd Edition LTE modelinin satışına ABD'de henüz başlanmıştı ki bir son dakika şoku yaşandı ve saat piyasadan çekildi.





Akıllı saatin fonksiyonlarını doğrudan etkileyen bir donanım problemi nedeniyle LG satışları durdurma kararı aldı. Geçtiğimiz hafta ABD'de satışa çıkan akıllı saat şu an hiç bir yerde bulunamıyor ve operatör sitelerinde de stok dışı olduğu uyarısıyla karşılaşılıyor.





LG problemin nereden kaynaklandığını bulana kadar satışa ara verilecek. Kesin olarak problemin ne zaman giderileceği de bilinmiyor. Saatin satışını yapan operatörler, kısa süre içerisinde müşterilerine para iadesi veya başka bir model ile değişim teklifi başlatacak.





Satış hayatına oldukça iddialı başlayan LG Watch Urbane 2nd Edition LTE modelinin başına gelenler üzücü. Bu problemin satış aşamasında yaşanması nedeniyle muhtemelen raflardaki ilk parti ürünler LG'nin elinde kalacak ve tablolara zarar olarak yansıyacak. Problemin giderilmesinden sonra ise yeni versiyonlar tekrar tüketiciye sunulacak.





1.38 inçlik plastik OLED ekran barındıran modelde çözünürlük 480x480 piksel seviyesinde. 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 400 yongasetinin güç verdiği saatte 768MB LPDDR3 RAM yer alıyor. Uygulamalara yönelik 4GB depolama kapasitesinin olduğu saat 570mAh gücünde bir batarya taşıyor. Eğer akıllı telefonunuz internete bağlı ise WiFi yongası sayesinde LG Watch Urbane 2nd Edition çok uzakta olsa bile yine bildirimleri ekranına yansıtabiliyor. Ayrıca isterseniz hücresel bağlantı desteği sayesinde telefona bağlı kalmadan da bildirimleri alabiliyorsunuz. Bunlar haricinde akselerometre, jiroskop, barometre, GPS gibi detaylar da unutulmamış. Cihazın fiyatı 300$ seviyesinde.

http://www.phonearena.com/news/LG-Watch-Urbane-2nd-Edition-LTE-has-a-hardware-issue-sales-halted_id75947