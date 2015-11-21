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LG'nin yeni akıllı saatinde son dakika gelişmesi

LG'nin büyük umutlarla piyasaya sürdüğü amiral gemi sınıfındaki Watch Urbane 2nd Edition LTE akıllı saati piyasadaki ilk ayında büyük bir şanssızlık yaşıyor.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin yeni akıllı saatinde son dakika gelişmesi


Android Wear işletim sisteminin ilk hücresel ağ destekli akıllı saati olarak lanse edilen LG Watch Urbane 2nd Edition LTE modelinin satışına ABD'de henüz başlanmıştı ki bir son dakika şoku yaşandı ve saat piyasadan çekildi.

Akıllı saatin fonksiyonlarını doğrudan etkileyen bir donanım problemi nedeniyle LG satışları durdurma kararı aldı. Geçtiğimiz hafta ABD'de satışa çıkan akıllı saat şu an hiç bir yerde bulunamıyor ve operatör sitelerinde de stok dışı olduğu uyarısıyla karşılaşılıyor. 

LG problemin nereden kaynaklandığını bulana kadar satışa ara verilecek. Kesin olarak problemin ne zaman giderileceği de bilinmiyor. Saatin satışını yapan operatörler, kısa süre içerisinde müşterilerine para iadesi veya başka bir model ile değişim teklifi başlatacak.

Satış hayatına oldukça iddialı başlayan LG Watch Urbane 2nd Edition LTE modelinin başına gelenler üzücü. Bu problemin satış aşamasında yaşanması nedeniyle muhtemelen raflardaki ilk parti ürünler LG'nin elinde kalacak ve tablolara zarar olarak yansıyacak. Problemin giderilmesinden sonra ise yeni versiyonlar tekrar tüketiciye sunulacak. 

1.38 inçlik plastik OLED ekran barındıran modelde çözünürlük 480x480 piksel seviyesinde. 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 400 yongasetinin güç verdiği saatte 768MB LPDDR3 RAM yer alıyor. Uygulamalara yönelik 4GB depolama kapasitesinin olduğu saat 570mAh gücünde bir batarya taşıyor. Eğer akıllı telefonunuz internete bağlı ise WiFi yongası sayesinde LG Watch Urbane 2nd Edition çok uzakta olsa bile yine bildirimleri ekranına yansıtabiliyor. Ayrıca isterseniz hücresel bağlantı desteği sayesinde telefona bağlı kalmadan da bildirimleri alabiliyorsunuz. Bunlar haricinde akselerometre, jiroskop, barometre, GPS gibi detaylar da unutulmamış. Cihazın fiyatı 300$ seviyesinde.

http://www.phonearena.com/news/LG-Watch-Urbane-2nd-Edition-LTE-has-a-hardware-issue-sales-halted_id75947 Yorum Yaz
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unpop 3 yıl en beğenilen
butun lg g3 leri de geri çağırısnlar o zaman, çatlamayan lg g3 yok . her lg g 3 sahibi kasa çatlamanın tadına er geç varacaktır.
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OverClocK1ng 3 yıl
"Satış hayatına oldukça iddialı başlayan LG Watch Urbane 2nd Edition LTE modelinin başına gelenler üzücü."
Valla kusura bakmasınlar ama üzücü falan değil yani. Sen kalk, saati çıkartmadan önce adam gibi teste tabi tutma. Bodoslama piyasaya sür. Sonra hata çıkınca üzücü de.
Adam gibi testten geçirseler de o hatayı piyasaya sürmeden önce bulsunlar.
Üzücü falan olmaz...
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Patren 3 yıl
lg pek zarar etmez saatden telefonda bu sorun olsaydi ozaman cok sikinti yasarlardi
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unpop 3 yıl
butun lg g3 leri de geri çağırısnlar o zaman, çatlamayan lg g3 yok . her lg g 3 sahibi kasa çatlamanın tadına er geç varacaktır.
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serseri441907 3 yıl
Haber çıkalı çok oldu dh forumda yenimi haber yapılıyor
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1BilimAdamı 3 yıl
İadelerin sebebi neymiş
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Das Boot 3 yıl
Skandal gerçekten. Muhtemelen hatanın kaynaklandığı mühendis grubunu ve test aşamasında bunu göremeyen güruhu kazığa oturturlar
Genelde otomobillerde geri çağırma görülür fakat hadi bir otomobilde 10.000 parça var ve insan hayatı söz konusu. Alt tarafı dijital ekranı olan saat yapmışın, ondada yaptığın hata direkt olarak saatin asıl işlevini engeller nitelikte.
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Fenomenon 3 yıl
S617'li 2gb ram'li akıllı saatleri görmemize çil az bir zaman kaldı.
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