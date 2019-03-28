Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Laboratuvar ortamında geliştirilen kan damarları, diyaliz işlemini kolaylaştırabilir

Birçok böbrek hastası için sancılı bir süreç olarak değerlendirilen diyaliz işlemi, yakında kullanma sunulması beklenen bir yöntemle daha rahat sürdürülebilir hale gelebilir. Detaylar haberimizde.
1 ay
2,4b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Laboratuvar ortamında geliştirilen kan damarları, diyaliz işlemini kolaylaştırabilir
Tam Boyutta Gör
 

Böbrek rahatsızlığı tedavisinde kullanılan diyaliz yöntemi maalesef kolay işleyen bir süreç değil. Bu yüzden bilim insanları ve şirketler, tedavide izlenen yöntemi iyileştirmek için sürekli çalışıyorlar. Bu kapsamda Humacyte Inc.ile Duke ve Yale Üniversitelerinde görevli araştırmacılar, diyaliz tedavisinde kullanılabilecek biyomühendislik ürünü kan damarı üretmeye bir adım daha yaklaştıklarını bildirmişler.  Söz konusu gelişme neticesinde daha önceleri kullanılan, ancak iltihap ile bağışıklık sistemi reddi gibi yan etkilere sebebiyet veren sentetik polimerler ile donör dokularının kullanımı engellenebilecek.

Böbreğin bazı temel görevlerini kopyalayarak yerine getiren diyaliz yöntemi, bir makine vasıtasıyla damardaki kanın çekilip, filtre edilmesi ve ardından tekrar vücuda pompalanması prensibiyle çalışıyor. Geleneksel yöntemde, yapay veya bir donör tarafından bağışlanmış kan damarı hastanın koluna takılıyor ve bu damar da vücuda kan pompalama görevi görüyor. Klinik testlerde denenmesi beklenen yeni yöntemde ise söz konusu damar, hastaların kendi hücreleri vasıtasıyla oluşturuluyor. 

Humacyte’da görevli biyomedikal mühendisi Heather Prichard ve meslektaşları kan damarlarını, ölü bir donörden aldıkları damar hücrelerini doğada çözülebilen polimer bir tüpün içine yerleştirerek geliştirmişler. Yaklaşık 8 hafta içinde çoğalan hücrelerin oluşturduğu yeni tüp ise deneklerin koluna yerleştirilmiş. Bir ya da iki yıl içinde de vücuttaki hücrelerle birleşen tüp, gelişimini tamamlamış kan damarlarına dönüşmüş.

Tüm diyaliz hastalarının kullanımına ne zaman sunulacağı henüz bilinmeyen yöntem sayesinde araştırmacılar, birçok hastanın daha az sancılı bir süreç geçirebileceğini ifade ediyorlar.



https://www.sciencenews.org/article/bioengineered-blood-vessels-patient-cells-dialysis Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Sony Mobile diğer bölümlerle birleşecek 1 ay Elder Scrolls: Blades mobilde erken erişime açıldı 1 ay Oppo Reno’nun ilginç ön kamera tasarımları karşınızda 1 ay Şimdi de ekrana entegre anten dönemi 1 ay Boston Dynamics, 'Handle' robotunun yeni videosunu paylaştı 1 ay İki kişilik Spotify Premium Duo abonelik seçeneği testlere başladı 1 ay Ay'a uzay aracı gönderen İsrailli şirkete 1 milyon dolarlık ödül 1 ay Üçüncü nesil MacBook klavye arızası firma tarafından doğrulandı 1 ay Çinli üretici Geely durdurulamıyor: Şimdi de Smart'ın yüzde 50'sini satın aldı 1 ay Intel ve Micron ayrılığı sancılı olmaya başladı 1 ay Çinli şirketin geliştirdiği roket uzaya ulaşamadı: İşte o anlar 1 ay Volkswagen Amarok'un mirasçısı Ford Ranger platformunda üretilecek 1 ay Huawei'in akıllı gözlüğünü denedik 1 ay Huawei P30’a kablosuz şarj özelliği kazandıran kılıf 1 ay Araştırmacılar LTE 4G teknolojisinde 36 güvenlik açığı buldu! 1 ay Firefox Lockbox, iOS'tan sonra Android platformuna da geldi 1 ay DH Android uygulaması artık çok daha hızlı ve sorunsuz [Spoiler İçerir] 1 ay Yıllardır beklenen özellik sonunda Instagram'a geliyor 1 ay Kyani: Yardımeli bu defa Türkiye ormanlarına uzanıyor! 1 ay Huawei Y6 Prime 2019 duyuruldu 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Laboratuvar ortamında geliştirilen kan damarları, diyaliz işlemini kolaylaştırabilir Sonraki Fazla mı hafif olmuş? "Steelseries Arctis RAW incelemesi" 1 ay Samsung Galaxy Fold'un katlama testi videosu yayınladı 1 ay Yeni Ford Kuga'nın ne zaman tanıtılacağı belli oldu 1 ay Sony, Çin'deki akıllı telefon fabrikasını kapatarak üretimi Tayland'a kaydırıyor 1 ay Xiaomi Mi 9'un Türkiye fiyatı belli oldu 1 ay Xiaomi’nin uygun fiyatlı modeli Redmi Note 7 Türkiye’de! 1 ay Boeing, kazalara sebebiyet verdiği öne sürülen MCAS yazılımını güncelliyor 1 ay Cumhurbaşkanı'ndan yerli otomobili üretecek 5 babayiğite sert uyarı 1 ay ABD, 2024 yılı bitmeden Ay’a geri dönmeyi istiyor 1 ay Yeni Samsung ses sistemleri ekrandaki sahneyi algılayarak sesi optimize ediyor 1 ay Electronic Arts 350 kişiyi işten çıkarıyor 1 ay Apple Arcade mobil oyunculuğu kökten değiştirebilir 1 ay ABD’de yaşanan kızamık salgını, kamusal alan yasağını da beraberinde getirdi 1 ay Apple Watch EKG özelliği Avrupa’ya geliyor 1 ay Hindistan, yeni füzesiyle uzaydaki uyduyu paramparça etti 1 ay Koçsistem ve Samsung arasında stratejik iş birliği 1 ay Samsung Galaxy A60’ın tüm teknik özellikleri TENAA’da listelendi 1 ay Samsung'un 8 nm'lik yeni işlemcisinin özellikleri ortaya çıktı 1 ay Dropbox, mobil versiyondaki basit arama işlevini masaüstüne getiriyor 1 ay Oppo Reno'nun 15 saniyelik görüntüsü internete düştü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim