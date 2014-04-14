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Leap Motion incelemesi "Eller havaya"

5 yıl
63,3b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yapabilecekleri gösterildiği günden beri büyük merak konusu olan ve bilgisayar ile etkileşimi köklü şekilde değiştireceği varsayılan Leap Motion'ı test ediyor. Değiştirebileceği bir şey var mı yorumlu
Yapabilecekleri gösterildiği günden beri büyük merak konusu olan ve bilgisayar ile etkileşimi köklü şekilde değiştireceği varsayılan Leap Motion'ı test ediyor. Değiştirebileceği bir şey var mı yorumluyoruz.

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Lordinarius 5 yıl en beğenilen
Bitirme tezim Leap Motion üzerine. Bu cihaz ile ufak bir robot kol kontrol ediyorum.


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algorian 5 yıl
Bana Leap Developer Kit göndermişlerdi.
Maalesef görüntülerde gördüğünüz gibi değil.
+ Cihaz gerçekten çok hassas
- Cihazda stereo 2 kamera var. Derinliği algılıyor ama bazı videolarada görüldüğü gibi parmağın veya elin derinliğini algılayamaz. Point Cloud denen şey yok aslında
- Hiç bir uygulama için ellerinizi 3 dakikadan fazla yukarıda tutamazsınız, kullanışlı değil.
- SDK sadece el veya kalem gibi cihazların algılanmasına izin veriyor. Onun dışında birşey algılatamazsınız.
- Uygulama alanı neredeyse yok denecek kadar az. Gördüğüm tek mantıklı uygulama araç içi müzik sisteminin kontrolüydü. Onun dışında pek bir uygulama alanı yok çünkü kollar çok çabuk yoruluyor.
Bana Leap Developer Kit göndermişlerdi.Maalesef görüntülerde gördüğünüz gibi değil.+ Cihaz gerçekten çok hassas- Cihazda stereo 2 kamera var. Derin...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
ErsanH 4 yıl
Ilgilenen olursa kutusu açılmamış jelatininde bir ürünü satabilirim.
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Q7 5 yıl
abi siz bu tarz teknolojik aletleri incelemeyin mümkünse ya.. eksik kalsın... çok dar bir vizyonla ele alıyorusnuz olayı..
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ARTAGON99 5 yıl
Bende bir hevesle heyecanla almıştım. 2 gün denedikten sonra hemen bir ilan verdim zararına elden çıkardım. Satarken de üzerime vebal kalmasın diye aleti hiç övmedim alet bu fiyat bu aleti dene istersen al' dedim. Arkadaş denedi 'tamam cihaz çalışıyor' dedi parasını verdi :) İşin komik yanı sattığım arkadaşta 2 gün sonra beni aradı 'sen ilan vermiştin, ilan için arayan başka alıcı olursa nolur haber et'' dedi. Aleti denettiripte verdim, aleti övmedim, ama yine de pek beni mutlu eden bir satış olmamıştı açıkçası :( çünkü alet tam anlamıyla fiyasko !
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cceviz 5 yıl
Bütün hevesim kaçtı. Eminim bir hevesle almayı düşünen birçok kişinin fikirleri de değişmiştir. Yani bizi gereksiz bir masraftan kurtardığınız için teşekkürler.
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crossmatch 5 yıl
Hassasiyet ve görüş açısı daha iyi olsaydı,firmalar kaçırmazdı. Oculus rifte böyle bişi lazım.
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murat1989 5 yıl
geliştirilince güzel şeyler olur gibime geliyor
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byguray 5 yıl
Bunları şimdi beğenmiyoruz ancak şuan da eski zamanlara oranla ne kadar inanılmaz şeyler olduğu aklımızdan çıkıyor. Biz kuş vurma oyununu tüplü televizyonda ve elimizi ağırtan arkadan basmalı tabancayla oynarken, yeni nesil aynı oyunu 4k ekranlarda parmaklarıyla oynayacak.
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teknoalim 5 yıl
Arkadaşımızında paylaştığı videodaki gibi robot kol teknolojisinde daha çok işe yarar gibi duruyor.
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carman 5 yıl
bunların daha çok gelişmesi gerek ancak birde bizim bunu kullanma süremiz önemli kaç dakika eini havada tutacaksın
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arel.gr 5 yıl
smartphone'larda temazsiz kullanimi saglayacak
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