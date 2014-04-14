Leap Motion incelemesi "Eller havaya"

Genel Yayın Yönetmeni
Yapabilecekleri gösterildiği günden beri büyük merak konusu olan ve bilgisayar ile etkileşimi köklü şekilde değiştireceği varsayılan Leap Motion'ı test ediyor. Değiştirebileceği bir şey var mı yorumlu
Yapabilecekleri gösterildiği günden beri büyük merak konusu olan ve bilgisayar ile etkileşimi köklü şekilde değiştireceği varsayılan Leap Motion'ı test ediyor. Değiştirebileceği bir şey var mı yorumluyoruz.
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Maalesef görüntülerde gördüğünüz gibi değil.
+ Cihaz gerçekten çok hassas
- Cihazda stereo 2 kamera var. Derinliği algılıyor ama bazı videolarada görüldüğü gibi parmağın veya elin derinliğini algılayamaz. Point Cloud denen şey yok aslında
- Hiç bir uygulama için ellerinizi 3 dakikadan fazla yukarıda tutamazsınız, kullanışlı değil.
- SDK sadece el veya kalem gibi cihazların algılanmasına izin veriyor. Onun dışında birşey algılatamazsınız.
- Uygulama alanı neredeyse yok denecek kadar az. Gördüğüm tek mantıklı uygulama araç içi müzik sisteminin kontrolüydü. Onun dışında pek bir uygulama alanı yok çünkü kollar çok çabuk yoruluyor.