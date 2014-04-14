Leap Motion incelemesi "Eller havaya"

Yapabilecekleri gösterildiği günden beri büyük merak konusu olan ve bilgisayar ile etkileşimi köklü şekilde değiştireceği varsayılan Leap Motion'ı test ediyor. Değiştirebileceği bir şey var mı yorumlu

Yapabilecekleri gösterildiği günden beri büyük merak konusu olan ve bilgisayar ile etkileşimi köklü şekilde değiştireceği varsayılan Leap Motion'ı test ediyor. Değiştirebileceği bir şey var mı yorumluyoruz.