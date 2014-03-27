Leef Access ile microSD okuyucu Android cihazınıza getiriyor

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Son dönemde Android cihazlara uygun olarak pek çok USB bellek ürünü piyasaya çıkmaya başladı. Leef Access ise olaya microSD kart okuyucusu tarafından yaklaşarak kapasite seçimini kullanıcıya bırakmış.
MicroUSB girişine sahip olan Leef Access hafıza kartı okuyucusu, Android 4.1 ve üzeri işletim sistemi taşıyan mobil cihazlarla uyumlu olarak çalışıyor.
Özellikle artırılabilir hafızası olmayan ve USB OTG desteğine sahip cihazlar için avantaj sağlayan ürün, ikinci bir microSD girişine de sahip. Bu sayede kart değiştirme ihtiyacı ortadan kalkıyor ve kapasite ikiye katlanmış oluyor. Leef Access 30 x 20 x 9 mm ölçülerine sahip. Fiyatı ise 10$ olarak belirlenmiş.
http://www.phonearena.com/news/This-tiny-accessory-allows-you-to-expand-the-storage-space-on-any-Android-device_id54442 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hem daha ucuzu hemde
mico s kart okuyucu + usb+micro usb girişi bulunmakta
Ufacık kart okuyucu taşıyorum. USB olduğu için onu hem PC ye takabiliyor, hem de USB si olan her yerde kullanabiliyorum.
Telefon için de bir tane Micro USB On The Go kablo taşıyorum.
Böylece telefona, Mouse, Klavye, USB Bellek, Kart Okuyucu, Gamepad gibi ne istersem takabiliyorum.
Yukarıdaki kart okuyucuyu da takıp Micro SD de okutabiliyorum.
Hem çok ucuza geliyor, hem de her amaçla kullanabiliyorum...
EKLEME: Maliyeti 1.20 TL (USB KABLO) + 0.85 TL Kart Okuyucu... = 2 TL...
0.85 Tl ye kart okuyucu nerde var hocam