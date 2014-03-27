Leef Access ile microSD okuyucu Android cihazınıza getiriyor





Son dönemde Android cihazlara uygun olarak pek çok USB bellek ürünü piyasaya çıkmaya başladı. Leef Access ise olaya microSD kart okuyucusu tarafından yaklaşarak kapasite seçimini kullanıcıya bırakmış.





MicroUSB girişine sahip olan Leef Access hafıza kartı okuyucusu, Android 4.1 ve üzeri işletim sistemi taşıyan mobil cihazlarla uyumlu olarak çalışıyor.





Özellikle artırılabilir hafızası olmayan ve USB OTG desteğine sahip cihazlar için avantaj sağlayan ürün, ikinci bir microSD girişine de sahip. Bu sayede kart değiştirme ihtiyacı ortadan kalkıyor ve kapasite ikiye katlanmış oluyor. Leef Access 30 x 20 x 9 mm ölçülerine sahip. Fiyatı ise 10$ olarak belirlenmiş.

http://www.phonearena.com/news/This-tiny-accessory-allows-you-to-expand-the-storage-space-on-any-Android-device_id54442