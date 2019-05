Lenovo Vibe P1 inceleme videosu "Pil performansıyla dikkat çekiyor"

Lenovo Vibe P1, 20 saate varan ekran açık kalma süresiyle rakip tanımıyor. Peki bu telefon nasıl bir deneyim sunuyor, hangi özellikleri öne çıkıyor ve neler yapabiliyor ? Cevapları videomuzda.

Akıllı telefon tercihinde ilk kriteriniz uzun pil ömrüyse, şu an görmekte olduğunuz telefon sizin için biçilmiş kaftan olabilir. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özüağ. Bu videomuzda Lenovo'nun Vibe P1 akıllı telefonunu inceliyoruz.

5.5­inç boyutunda Full HD IPS ekrana sahip olan Vibe P1, Qualcomm'un Snapdragon 615 işlemcisinden güç alıyor. 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi sunan telefon, 128GB'a kadar microSD hafıza kartı kullandırabiliyor. Ön kamerası 5MP, ana kamerası ise 13MP çözünülüğünde olan Vibe P1'in diğer özellikleri arasında parmakizi okuyucu, FM Radyo, 802.11ac WiFi ve Bluetooth 4.1 gibi detaylara da yer veriliyor. Android 5.1 ile çıkan ancak kısa bir süre önce Android 6.0 güncellemesini alan telefona, 5000mAh kapasiteli devasa pil güç veriyor. ­­­­­­­­­

Lenovo Vibe P1'in kutu içeriğinden cihazın kendisine ek olarak 2 Amper kapasiteli adaptör, USB kablosu, USB on the Go adaptörü, kulaklık, ekran koruyucu film, kılıf ve dökümantasyonlar çıkıyor. Şeffaf profilli kılıf telefonun arka yüzeyini çizilmeye karşı korurken, aynı zamanda genel görünümünü de bozmuyor.

Kutu içeriğinden çıkan adaptör yardımıyla eğer ikinci bir telefonunuz varsa Lenovo Vibe P1 üzerinden şarj edebilir, aynı zamanda telefona USB bellek takabilir veya uyumlu çevre bileşenleriyle kullanabilirsiniz. Telefonun zengin diyebileceğim kutu içeriğindeki en zayıf halka kulaklık. Açıkçası hem ergonomisi kötü hem de ses kalitesi gerek bass gerekse de tiz seslerde tatminkar olmaktan uzak. ­­­­­­­­­­­­

Lenovo Vibe P1'in tasarımı ben de karmaşık duygular yarattı. Çinli üreticinin işlevselliğe, estetikten daha fazla önem verdiğini düşündüğüm telefon arkadan bakıldığında modern tasarım çizgilerine sahip şık bir görünüm sergilirken, ön yüzü ise bence bir miktar sıkıcı. 5.5­inç boyutunda ekrana sahip olan Vibe P1, ölçüleri itibariyle iri cüsseli bir telefon. 9.9mm kalınlık ve 186 gram ağırlığı ile phablet sınıfının oturaklı modellerinden olan Vibe P1, makul bir gerekçeye sahip çünkü cihazın kasası 5000mAh kapasiteli kocaman pile ev sahipliği yapıyor.

Telefonun ekran kasa oranı %72 seviyesinde, yani hiç fena sayılmaz ancak bence alt ve üst çerçeveler biraz daha ince tutulabilirmiş. Ön kameranın hemen yanında bildirim ışığı konumlanırken, hangi koşullarda yanması gerektiğini ayarlar kısmından özelleştirebiliyorsunuz. Alt kısmın merkezinde ise fiziksel home butonu bulunuyor. Bu buton aynı zamanda parmakizi okuyucusuna ev sahipliği yapıyor. Evet parmakizi tanıma hassasiyeti ve okuma hızı üst seviye cihazlar gibi değil belki ama hem görevini yerine getiriyor hem de bu sayede ekstra güvenlik sağlıyor.

Fiziksel home butonunun etrafını kapasitif kontrol düğmeleri çevrelemiş. Soldaki buton çoklu uygulama menüsüne götürüyor, sağdaki ise geri gitme işlevi görüyor. Her iki butonda arka aydınlatma özelliğine sahip ve ayarlar kısmından yönetilebiliyor ancak ne var ki aydınlatma yeterli düzeyde değil, bence parlaklık seviyesi biraz daha yüksek tutulabilirmiş. Telefonun ses butonları ve güç düğmesi sağ tarafa konumlandırılmış. Hem sağ hem de sol elini kullananlar için erişmesi kolay, geri bildirimleri hiç fena değil. Vibe P1'in sol tarafında ise özel bir anahtar bulunuyor, bu sayede telefonun güç tasarruf moduna hızlı geçiş yapabiliyorsunuz.

3.5mm kulaklık girişinin üste konumlandırıldığı telefonun altında ise USB konnektörü ve simetrik olarak yerleştirilmiş hoparlör kanalları bulunuyor. Ne var ki bu görüntü stereo ses sistemini akıllara getirse de telefonda tek bir hoparlör bulunuyor. Lenovo Vibe P1'in arkası ise akıllara bir miktar HTC tasarım dilini getiriyor. Ana kameranın çift ton LED flaş, onun altında ise NFC ve VIBE logoları bulunuyor. Arka alt bölümse gereksiz yere kalabalık tutulmuş. Uluslararası sertifika kodlarına ek olarak bir parmak büyüklüğündeki alana tam 4 kere Lenovo yazılmış olması gerçekten tuhaf, daha sade tutabilirmiş. Dikkat ederseniz telefonun SIM kart ve MicroSD hafıza kartı slotlarından bahsetmedim henüz.

Magnezyum alaşım metal gövdeye sahip olan Lenovo Vibe P1 de anten yerleşimine bağlı olarak arka üst ve arka alt bölümler plastik tutulmuş. Üst kısmı arkadan baktığınızda, görmesi biraz zor olsa da solda yer alan tırnak yardımıyla çıkartabiliyor, çift SIM kart ve MicroSD hafıza kartını buraya takıyorsunuz. Gelelim kullanım deneyimine. Büyük bir cihaz olduğu için Vibe P1'i tek elle kullanmak pek mümkün değil. Evet yazılım seviyesinde cihazı tek elle kullanım moduna alabiliyoruz belki ama cihaz genel olarak buna çok yatkın değil. Ancak özellikle gövde bölümünün dışbükey olması, telefonun avucunuza daha rahat oturmasını ve tutuş hissiyatının kuvvetlenmesini sağlıyor.

Güzel olansa, teknik olarak ağır bir telefon olmasına rağmen, ağırlık dağılımının iyi dengelenmesi sayesinde kullanıcının bunu hissetmemesi. Toparlayacak olursam eğer Malzeme veişçilik kalitesi olarak beğenimi kazanan telefon arkadan yakışıklı, önden ise daha iyi olabileceğini düşündüğüm bir tasarım sunuyor. Donanım tarafına her zaman olduğu gibi ekranla başlıyoruz. Vibe P1'in 5.5­inç büyüküğünde ve Full HD çözünürlüğündeki IPS ekranı genel olarak başarılı. Farklı renk geçişlerinde yaptığım ölçümleme, telefonun sRGB renk paletine büyük oranda sadık kaldığı ve üretilen renklerin yüksek doğruluk seviyesini yakaladığını gösteriyor. Kullanılan panelin doğası gereği farklı görüş açılarında konforlu bir deneyim sunan telefonun, ekran seviyesindeki en büyük eksiği bir miktar düşük kalan parlaklık seviyesi.

Açık hava kullanımları için daha yüksek parlaklığa çıkan özel bir mod bulunsa da normal kullanım koşullarında otomatik veya manuel en yüksek parlaklık seviyesi biraz düşük kalıyor. Bu arada telefonun renk dengesi üzerinde oynama yapılabiliyor. Ön yüklü gelen profillerin dışında arzu ederseniz soğuk-sıcak renk aralığını ve doygunluğunu kendiniz tayin edebiliyorsunuz.

Son olarak ekranın bir miktar yansıma yaptığını ve parmakizi gösterdiğini de not düşeyim arkadaşlar. Vibe P1'in merkezinde Qualcomm'un Snapdragon 615 işlemcisi bulunuyor. 8 çekirdekli işlemcinin dört çekirdekli bir kümesi 1.1GHz'de, diğer kümesi ise 1.5ghz'de çalışıyor. 64­bit tabanlı olan işlemcinin grafik kanadını ise Adreno 405 GPU'su oluşturuyor. Vibe P1 genel olarak hızlı çalışıyor ve uygulamalar arası geçişte herhangi bir tepkisellik sorunu yaşatmıyor. Pek çok oyunda sorunsuz şekilde çalışıyor ancak Adreno 405 uzun bir gelecek vaad etmiyor.

Günün sonunda Lenovo Vibe P1 hemen her kullanım senaryosunda makul performans verebiliyor. Ama devasa piliyle onu oyun canavarı olarak kullanmak isterseniz, kullanılan platform yeni çıkacak grafik yoğun oyunlarda beklentilerinizin altında kalabilir. Vibe P1, 2GB RAM ile geliyor. Açıkçası daha uygun fiyata 3GB RAM'li seçenekler pazarda boy göstermeye başlasa da Vibe P1'de RAM tabanlı bir yavaşlama ya da sorunla karşılaşmıyorsunuz. Telefonun daha rekabetçi olduğu nokta ise 32GB depolama kapasitesi. Alan geniş ancak flaş depolama biriminin yazma hızı bir miktar düşük, ölçümlerime göre sıralı yazma 45MB civarında. Pratik kullanımda telefon için büyük bir eksiklik anlamına gelmiyor ama teknik analizini yaparken üzerinde durulması gereken bir parametre.

Lenovo Vibe P1'in 13MP çözünürlüğündeki ana kamerası makul performans sergiliyor. Faz algılamalı oto­fokus özelliği ile netleme konusunda başarılı olan telefon, iyi ışık koşullarında kullanıcısını mutlu ediyor. Dikkatimi çeken nokta, kameranın dinamik aralığının bir miktar düşük olması ancak ne güzel ki onu da HDR ile aşabiliyorsunuz. Yalnız HDR işleminin aynı sınıftaki pek çok cihaz gibi biraz uzun sürdüğünü söylemem gerekiyor. Işık koşullarının azalmaya başladığı anlarda, özellikle siyah üzerinede kumlanmanın başladığını görebiliyorsunuz.

Telefonun 5MP çözünürlüğündeki ön kamerası da hiç fena değil, paylaşım için yeterli sonuçlar veriyor. Ancak ışık kaybolmaya başladıkça ön kamerada tepkisellik kaybı yaşanıyor. 4K video kayıt yeteneği olmayan telefonun, kamera arayüzü ise kolay kullanım ekseninde geliştirilmiş. İstediğiniz her ayara kolayca erişebiliyor, ön yüklü gelen çeşitli çekim modlarından istifade edebiliyorsunuz. Vibe P1'in genel kamera performansı kullanıcısını üzmeyecektir diyebilirim. ­­­­­­­­­­­­

Android 5.1 ile lanse edilen telefon, kısa bir süre önce Android 6.0 güncellemesi aldı, ne güzel ki biz de incelememizi en yeni yazılım sürümü ile gerçekleştiriyoruz. Lenovo'nun kendi arayüzü ciddi özelleştirmeler içeriyor ancak buna karşın telefon yazılım seviyesinde akıcı çalışmayı sürdürüyor. Tema desteği ile özelleştirilebilen arayüzde, çoklu uygulama butonuna uzun basarsanız arayüz ayarları kısmına erişebiliyorsunuz.

Uygulama çekmesini de özelleştiren Lenovo, arama ekranına yönelik iyileştirmeler dışında hemen sağ tarafına son çalıştırılan uygulamaları ekleyerek pratik kısayol ilavesi yapmış, iyi de etmiş. Bildirim ekranı ve ayarlar menüsünün ciddi şekilde özelleştirildiği arayüzde, en dikkat çekici geliştirme özellik ayarları kısmında karşımıza çıkıyor. Bu bölümde kamerayı hızlı başlatma, tek elle kullanım modu ve hızlı erişim butonu gibi özellikleri açıp kapatabiliyoruz.

Telefonla birlikte irili ufaklı çeşitli yazılımlar ön yüklü olarak geliyor. Çoğunu gereksiz olarak gördüğüm uygulamalar arasında Lenovo Refakat isimli olanı önemli çünkü cihazı adeta check­up'a sokarak genel kontrolünü yapabilmek, yaygın problemler ve sorulara yanıt alabilmek mümkün. Vibe P1'in telefon menüsü, mesajlar ekranı, klavyesi ve çoklu ortam uygulamaları da olağandışı ya da farklılaşan özellikler sunmuyor.

Telefonun sunduğu genel internet performansı oldukça iyi. Çoklu sekme açıkken, sayfalar arası geçiş ve sayfa yüklenme süreleri kullanıcısnı üzmüyor. Bu arada yeri gelmişken, telefonun sesli görüşme kalitesi, WiFi çekim yeteneği, GPS performansı ve hoparlör başarımı da iyi düzeyde, kullanırken keyif aldığımı söyleyebilirim.

Lenovo Vibe P1 kurduğumuz bütün oyunlarda, sıkıntı yaratmadan makul performans göstermeyi başardı. Ancak Snapdragon 615 platformu ne yazık ki geleceğe dönük uzun soluklu garanti vermekten uzak. Fakat bugünün koşullarında genel deneyim iyi düzeyde. Performans değerleri aynı platforma sahip olan cihazlarla benzer düzeyde. Peki Lenovo Vibe P1 ısınıyor mu? Yaptığım testler ve oyunlar esnasında cihazın rahatsız edici boyutta ısındığına tanık olmadım. Bir miktar ısınma kendisini belli ediyor ancak gözlemler esnasında bu rahatsız edici boyuta ulaşmadı.

Gelelim pil performansına. İşte Lenovo Vibe P1'in parladığı asıl alan burası. Bu telefon 720p çözünürlüğünde videoyu, en yüksek ekran parlaklığı ve WiFi aktifen 19 saat oynatabiliyor evet yanlış duymadınız 19 saat. Aynı koşullardaki internet performansı ise 18 saatti, gerçekten müthiş değerler. Vibe P1'in oyun oynatma süresini ise 11 saat olarak ölçtüm. Bahsettiğim değerler gerçekten heyecan verici, kısacası eğer amacınız pili bitmeyen aynı zamanda eğlenceli bir kullanım vaad eden cihazsa Lenovo Vibe P1 sunduğu pil süresi ve performansıyla gerçekten heyecan yaratmayı başarıyor.

Lenovo'nun akıl telefon pazarındaki iddiası her geçen gün artarken, Vibe P1 modeli şirketin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak en önemli hamlelerinden biri olarak öne çıkıyor. Gerek sunduğu performans, gerekse de materayal kalitesi, ekstra özellikleri ve rakipsiz pil süresiyle pek çok kişiyi Lenovo markasıyla tanıştırabilecek bir model olmuş. Açıkçası testlerim boyunca kullanırken büyük keyif aldığım bir telefon oldu Vibe P1. Özellikle uzun pil ömrü, performans ve eğlenceli kullanım kriterlerinde yeni bir telefon arıyorsanız gidin bir teknoloji mağazasında mutlaka Vibe P1'e göz atın derim. Ben Erdi Özüağ, bir sonraki inceleme videosunda görüşene kadar hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.