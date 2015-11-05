Lenovo Vibe S1 ön inceleme videosu "Çift ön kameralı telefon"

Android dünyası iki adet arka kameraya sahip telefonlara alışık ancak iki adet ön kameraya sahip telefon konsepti yeni yeni yaygınlaşıyor. Biz de bu videomuzda Lenovo Vibe S1'i inceliyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Lenovo'nun yeni akıllı telefonu Vibe S1'i kullandık. Tasarım özellikleriyle ön çıkan telefonun en dikkat çekici yanı ise iki adet ön kameraya sahip olması. Merak edilen tüm detaylar özel videomuzda.