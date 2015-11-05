Lenovo Vibe S1 ön inceleme videosu "Çift ön kameralı telefon"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Android dünyası iki adet arka kameraya sahip telefonlara alışık ancak iki adet ön kameraya sahip telefon konsepti yeni yeni yaygınlaşıyor. Biz de bu videomuzda Lenovo Vibe S1'i inceliyoruz.Lenovo'nun yeni akıllı telefonu Vibe S1'i kullandık. Tasarım özellikleriyle ön çıkan telefonun en dikkat çekici yanı ise iki adet ön kameraya sahip olması. Merak edilen tüm detaylar özel videomuzda.
Paylaş Tweetle
Mediamarkt mağazasından 1199 tl karşılığından aldım son derece şık 5" ve incelik bakımından çok iyi, telefonun arkasında cam gibi bence şık bir görüntü katıyor ama dikkatli kullanmak gerekir kutu içeriğinden 1 adet ön cam koruyucu ve şeffaf kılıf çıkmaktadır, hızlılık bakımından oldukça hızlı donma ve kasma olmamaktadır, kamerası çok iyi değil ama kötü de değil,
çift hat olması da güzel bir seçenek çift hatlar nano Aktif olarak çalışmaktadır, görüşme esnasında diğer hattan arandığında beklemeye alıyor ve size de uyarıda bulunuyor, çift hat kısmı aynı zamanda SD kart yeri 1 sim ve SD kart Ya da 2 nano sim olarak kullanılabilir zaten 32 GB olması SD kart gereksinimi duymuyor,
Büyük ekran telefon kullanımı ekstra özellik sağlaya bilir ama bence incelik bakımından taşıma esnasında daha rahat olacaktır,
çift hat araştırması yapanlar için tekrar söylüyorum iki hat da aktif olarak çalışmaktadır.
ÂNİDEN YUKSEK SES
NE BU YANİ
HEYECANMİ KATİYORSUN
GİZEMMİ?