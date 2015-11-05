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Lenovo Vibe S1 ön inceleme videosu "Çift ön kameralı telefon"

3 yıl
41,5b
2
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android dünyası iki adet arka kameraya sahip telefonlara alışık ancak iki adet ön kameraya sahip telefon konsepti yeni yeni yaygınlaşıyor. Biz de bu videomuzda Lenovo Vibe S1'i inceliyoruz.
Lenovo'nun yeni akıllı telefonu Vibe S1'i kullandık. Tasarım özellikleriyle ön çıkan telefonun en dikkat çekici yanı ise iki adet ön kameraya sahip olması. Merak edilen tüm detaylar özel videomuzda.
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MysticDesign 3 yıl en beğenilen
Çerçeve kalınlığı ile ekranın içindeki siyah çerçeveyi topla 1 ekran daha çıkar ordan
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar batarya degeri ni sorgulayan var mı bir programda 1000 mAh diyor başka marka telefonlarda doğru değer verirken s1 de 1000 mAh verdi sizinkinlerde kaç gösteriyor alabilecek var mi
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Superisiz 3 yıl
Arkadaşlar batarya degeri ni sorgulayan var mı bir programda 1000 mAh diyor başka marka telefonlarda doğru değer verirken s1 de 1000 mAh verdi sizinkinlerde kaç gösteriyor alabilecek var mi
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DH Misafiri 3 yıl
Lenovo Vibe s1 bir haftadır kullanıyorum
Mediamarkt mağazasından 1199 tl karşılığından aldım son derece şık 5" ve incelik bakımından çok iyi, telefonun arkasında cam gibi bence şık bir görüntü katıyor ama dikkatli kullanmak gerekir kutu içeriğinden 1 adet ön cam koruyucu ve şeffaf kılıf çıkmaktadır, hızlılık bakımından oldukça hızlı donma ve kasma olmamaktadır, kamerası çok iyi değil ama kötü de değil,
çift hat olması da güzel bir seçenek çift hatlar nano Aktif olarak çalışmaktadır, görüşme esnasında diğer hattan arandığında beklemeye alıyor ve size de uyarıda bulunuyor, çift hat kısmı aynı zamanda SD kart yeri 1 sim ve SD kart Ya da 2 nano sim olarak kullanılabilir zaten 32 GB olması SD kart gereksinimi duymuyor,
Büyük ekran telefon kullanımı ekstra özellik sağlaya bilir ama bence incelik bakımından taşıma esnasında daha rahat olacaktır,
çift hat araştırması yapanlar için tekrar söylüyorum iki hat da aktif olarak çalışmaktadır.
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berke_17 3 yıl
cerçeve kalınlığı iyi değil
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DH Misafiri 3 yıl
Telefonu kullanaili 3 gün oldu . çok güzel bir telefon. 1299 TL ye aldım. Bu fiyata hem tasarımı olsun hemde performansi olsun çok iyi . kıyaslama anlamında şunu diyebilir ki Samsung s6 dan çok iyi şuana kadar donma yasamadim. Arayuz çok akıcı . on kamera süper iş çıkartıyor. Çoğu akıllı telefon da olmayan özellikler var. Ör. arama esnasında konuşmaları otomatik kayıt edebilme gibi. Tek sıkıntısı pil . normal kullanımlarda bir güne ulaşmaya çalışıyor. Ama tasarruf lu kullanırsan gayet tatmin edici . ben almanızı tavsiye ederim.
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DH Misafiri 3 yıl
müzik çalar yok la bulamadım aldım ben bu arada ii telefon sony m5 alacaktım 200 altını verip bunu aldım ele daha iyi oturuyo,
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swatlord11 3 yıl
Asıl merakla beklenen lenovo vibe p1 pro'u inceleseniz çok bahtiyar olacağız.
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Mianfei 3 yıl
lenovo vibe p1 pro türkiyeye gelmediği sürece ben afk.
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silversmith 3 yıl
Çerçeve bakanlığı çalışanları yine iş başında! :D
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KarakayaMahmut 3 yıl
VİDEOLARDA FON MÜZİK LERİNİ KULLANMASAN OLMAZMİ?
ÂNİDEN YUKSEK SES
NE BU YANİ
HEYECANMİ KATİYORSUN
GİZEMMİ?
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