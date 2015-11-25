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Lenovo Vibe Shot kutu açma videosu

4 yıl
28,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo'nun kamera özellikleriyle ön plana çıkan yeni telefon modeli Vibe Shot'ı kutudan çıkarıyor ve inceleme öncesinde hem kutu içeriğine hem de tasarım detaylarına yakından göz atıyoruz.
Lenovo'nun hem tasarımı hem de özellikleriyle "kamera" vurgusunu ön plana çıkardığı Vibe Shot akıllı telefon modelini inceleme öncesinde kutudan çıkarıyor, kutu içeriği ve tasarım özelliklerine yakından bakıyoruz.
 

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Nevfel 4 yıl en beğenilen
Bu kutu açma videoları kusura bakmayın ama eskiden televizyon kanallarında adamı deli eden "Az soonnraaa... " saçmalığından farksız.

Açın kutuyu inceleyin gitsin nedir yani. Teknoloji marketten nasıl alınır videosuda yapın sonra kutu açılış videosu ardından inceleme sonra kutu kapanış videosu sonra telefonu satma videosu...
Bu kutu açma videoları kusura bakmayın ama eskiden televizyon kanallarında adamı deli eden "Az soonnraaa... " saçmalığından farksız.Açın kutuyu in...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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tuncay altuntoprak 4 yıl Nevfel
Katılıyorum bence hiç kutu açma incelemesi diye bir şey olmamalı.
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soneday 4 yıl
kut açma nedir ya incelemede zaten kutu açmıyormusunuz saçma sapan video yayını olmş
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uchuroom 3 yıl fx57
Detayli inceleme bekliyoruz. Özellikle kamera performansini merak ediyorum elektronik markette inceledim ama tam anlasilmiyor.
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5EVEN 3 yıl
Hoo
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callofdutyf 3 yıl
erdi bey lenova vibe shot için detaylı inceleme bekliyoruz.saygılar.
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5EVEN 4 yıl
Bu fiyata ust seviye cihazlar aliniyormus yav he he sen git ithalatcidan aldigin g4'e priz ara telefon isininca ekranin parlakligini kissin iki ay sonra ekrani sararsin uc ay sonra kasasi catlasin dimi Ha bu telefonda ne sorunlar cikar onu bilemem ama uyanin artik bu fiyatlara artik ust seviye cihazlar alinmiyor. 50 sene oncesinin amiral kayigi bile 2000 tl civarlarinda siz neyin kafasini yasiyorsunuz 1000 liraya mtk islemcili bir cikolayt remli telefonlar alinir anca.
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lapatid 4 yıl
1500 tl ye g4 varken bu hic mantikli degil
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the spooks 4 yıl
Tasarımı beğendim açıkçası. arka tarafını compact fotoğraf makinesi gibi yapın. Hatta mümkünse 2016 yılındayız, xenon flash koyun artık.
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dranas 4 yıl
Arkadaşlar,kutu açılış videolarını eleştirmişsiniz, bence hata etmişsiniz. birçok kullanıcı telefonun kutusundan çıkan aksesuarları merak ediyor. hatta kutu içinden çıkacak malzemeye göre telefon almaktan vazgeçiyor ya da vazgeçmiyor. dolayısıyla tüm dünya da önemli bir inceleme türüdür bu. para verdiğimiz cihazın kutu içeriğini gösteriyor adamlar bize. bu hizmetten dolayı teşekkür edeceğinize eleştiriyorsunuz. pes yani.
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sombre06 4 yıl
G4 un kamerası bundan kötü mü? Lenovo bildiğin şark kurnazı. Arka görünüş hoşuma gitti ama alsam mı listeme bile almıyorum. Hala note 2 ye devam. Gittiği yere kadar. Şu sıralar en çok Hoşuma giden telefon redmi note 3. Tasarımı da güzel fiyatıda.
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Patren 4 yıl
hakki 1000 tl olan telefon
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IhtiyarDelikanli 4 yıl
kutu açma fantazisi
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dimsum 4 yıl
fiyat yüksek.. 1500 tl den satılıyor.. bu fiyatlara üst seviye cihazlar alınabiliyor..
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Xtrud 4 yıl
Kamerası kağıt üzerinde kalmış...

youtu.be/...
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Das Boot 4 yıl
Tasarıma diyecek yok doğrusu. Çok şık. Bu kadar geç gelmesi de önemli değil fakat fiyatı neden yüksek onu anlamadım. Amazondan da baktım 350$ fiyat etiketi var. Yurt dışında da pahalı bir ürün. Türkiye'de buna 1500₺ verirler mi bilemiyorum.
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