Lenovo Vibe Shot kutu açma videosu

Lenovo'nun kamera özellikleriyle ön plana çıkan yeni telefon modeli Vibe Shot'ı kutudan çıkarıyor ve inceleme öncesinde hem kutu içeriğine hem de tasarım detaylarına yakından göz atıyoruz.

Lenovo'nun hem tasarımı hem de özellikleriyle "kamera" vurgusunu ön plana çıkardığı Vibe Shot akıllı telefon modelini inceleme öncesinde kutudan çıkarıyor, kutu içeriği ve tasarım özelliklerine yakından bakıyoruz.