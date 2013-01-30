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Lenovo IdeaPad S400 "Harici ekran kartlı ultrabook" video inceleme

6 yıl
10b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo'nun hem tasarımı hem de harici ekran kartı ile desteklenmiş donanımı ve fiyatı ile dikkatleri üzerine çeken ultrabook modeli IdeaPad S400 tüm detayları ve performans değerlendirmesi ile video incelememizde
 

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DH Misafiri 6 yıl
Fiyatı Bimeks'te 1200 liraya düştü bilginize...
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okanner48 6 yıl
Ultrabook ve notebook için nvidia geforce 700 serisi (En düşük 740m) ya da amd radeon hd 8000 serisi (En düşük HD 8850M gibi güncel konfigürasyonları tercih etmekte fayda var.
Bir diğer nokta şu ağırlık konusu süreli gündeme geliyor. i7 işlemci, en son sürüm ekran kartı ve 1 TB HDD gibi donanımları 1 kg ya da 900 gr'lık bir cihazda görmeyi bekleme. Zira Loptop yada ultrabook'tan oyun performansı almak isteyenler bu aleti kucağında kullanmıyorlar. İllaki ağırlığı kendine dert ettin TABLET diye bir şey var ki şu an için beni web deneyimi ve diğer uygulamalarda tatmin eden bir cihaz ile karşılaşmadım.
Öte yandan, üreticilerin resmi web sitelerinde ULTRABOOK sekmesinde yer almayan modeller piyasada ULTRABOOK adı altında satılıyor. Hatta üreticinin ULTRABOOK demediği cihazları bazı haber siteleri hala ULTRABOOK başlığı atarak tanıtıyorlar.
İtel'in ULTRABOOK (cihaz ağırlığı şartı yok)tanımı: intel.com.tr/...
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AYSIN 6 yıl
Olmamış ..ağır bence ultrabook deyince japoncuklardan alacaksın..çinle kore ile olmaz bu iş..serviside ayrı dert
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turhill 6 yıl
Ellerinize sağlık. Çok güzel ama eksik bir inceleme olmuş. Agalar acaba şu cihazın, açılmasını, kapanmasını, dosya kopyalanması, program açılması gibi durumlarıda gösterseniz bit çıt daha güzel olurdu :) O zaman dadından yinmezmi, e yenir dabi ..(oduncu salih usta repliği)
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Pardus Linux 6 yıl
1600 küsür civarı bir rakama satılıyor bence hiçte ekonomik değil tamam bir ultrabook olabilir fakat ultrabookların hiç biri alınabiir değil zaten. Bu fiyatlara adam akıllı her oyunu oynayatabilecek bir notebook alınabilir.
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erhanacars 6 yıl
video inceleme " bi çıtır daha iyi " olabilirmiş :))
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Harici ekran kartı olayı güzel olmuş
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DH Misafiri 6 yıl
Video incelemelere Youtube linki konulsa, hem sayfa ziyaret edilir; hem de videoları izleyemeyenler olmaz. Mobil Youtube her telefonda çalışıyor...
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Muhibbi- 6 yıl
Lenovodan tiksindim resmen y570 aldım alalı milyonculardaki oyuncakların plastiğindenmi üretiyorlar nedir
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DH Misafiri 6 yıl
bılgısayar cok guzel ama kılevye yabancı bır cok tusu yok
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DH Misafiri 6 yıl
Fiyat ve peformans orani cok iyi bir ultrabook. Intel islemci ve AMD ekran karti var, daha ne olsun. Guzel Inceleme icin tesekkurler.
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