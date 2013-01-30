Lenovo IdeaPad S400 "Harici ekran kartlı ultrabook" video inceleme

Lenovo'nun hem tasarımı hem de harici ekran kartı ile desteklenmiş donanımı ve fiyatı ile dikkatleri üzerine çeken ultrabook modeli IdeaPad S400 tüm detayları ve performans değerlendirmesi ile video incelememizde

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