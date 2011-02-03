Lenovo ve Nec Güçlerini Birleştiriyor

Lenovo ve NEC, stratejik bir işbirliği yaparak, Japonya’da pazar lideri olmak üzere ortak bir girişim kurmak için el sıkıştı. Anlaşma, Japonya’nın bir numaralı PC firması NEC ile, dünyanın en hızlı büyüyen ve dördüncü büyük PC üreticisi olan Lenovo’yu bir araya getiriyor. Bu yeni ortak girişim, Lenovo ve NEC’e, daha güçlü bir pazar pozisyonu, artırılmış ürün portföyü ve genişleyen dağıtım kanalları yaratarak, dünyanın en büyük üçüncü PC pazarı olan Japonya’da, kurumsal ve tüketiciye yönelik bilgisayar alanında büyüme imkanı sağlıyor.

NEC, yaygın satışları, pazarlama ve dağıtım kapasitesi ile uzun zamandır Japon PC pazarında liderliğini sürdürüyor. Dünyanın en büyük dördüncü PC üreticisi olan Lenovo ile NEC’in Japonya’daki faaliyetlerinin birleşmesi ile üretim, geliştirme ve satış alanlarında işbirliği hemen başlayacak. Operasyonun, 30 Haziran 2011 tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

NEC Lenovo Japan Group adı altında oluşacak şirketin %51 hissesi Lenovo’ya, %49 hissesi ise NEC’e ait olacak. NEC’in şimdiki başkanı Hideyo Takasu, yeni şirketin CEO’su olacak. Halihazırda Lenovo Japonya’nın Başkanı Roderick Lappin ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alacak. Lenovo ve NEC, ortak girişime geçiş süresince ve geçişin tamamlanmasının ardından müşteri hizmetleri, ürün dağıtımı ve garanti şartlarının yerine getirilmesi gibi mevcut PC faaliyetlerinin yürütülmesinde, daha önce olduğu gibi, birbirinden bağımsız iki firma olarak hareket edecek. Lenovo’nun şu anda geçerli olan ürün ve marka isimleri aynen devam edecek ve ortak girişim her iki firmayı da güçlendirecek. NEC’in yeni ürün geliştirme kapasitesi ve Lenovo’nun geniş tedarik kaynaklarını kullanma yeteneği sayesinde Japon kullanıcılar için en uygun ürünleri geliştirmek ve pazara sunmak mümkün olacak. Tüketici ürünlerinde NEC ve Lenovo kendi öz markalarını korumaya ve mevcut kanallarından satış ve destek sağlamaya devam edecek.

Lenovo CEO’su Yang Yuanqing yaptığı açıklamada, “NEC ile yapılan anlaşma bizim stratejilerimizle mükemmel bir uyum içinde. Bu anlaşma, ana işimiz olan PC işine bağlılığımızı pekiştiriken, aynı zamanda Japonya’da büyümemiz için önemli fırsatlar sağlıyor. Yeni teknolojiler konusunda Japonya’da uzun bir geçmişimiz ve Japon pazarına sıkı bir bağlılığımız var. Şimdi küresel gücümüzü ve dinamizmimizi NEC’in pazardaki liderliği ile birleştiriyoruz. Bu bizim ve müşterilerimiz için mükemmel bir ortaklık. ” dedi.

NEC Başkanı Nobuhiro Endo’nun açıklaması ise şöyle: “NEC için Lenovo, doğru zamanda gelen doğru bir ortak. Bugün Lenovo ile NEC’in ve müşterilerimizin uzun yıllar boyunca faydalanacağı yeni bir stratejik bağ oluşturuyoruz. NEC ve Lenovo markalarının varlığını koruyarak yaptığımız bu işbirliğinin Japonya’daki PC faaliyetlerimizi daha da geliştirip güçlendireceğine inanıyoruz. Japon Bilgisayar kullanıcılarına yüksek kalite ve servis hizmetleri ile desteklenmiş ürünler sağlamaya devam edeceğiz. Bu stratejik işbirliğinin ilk adım olduğunu düşünürsek, her iki marka da bilgi teknolojileri alanında dünya çapındaki büyümesini hızlandıracak.”

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