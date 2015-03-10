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Lenovo'dan, Asus ZenFone 2'ye rakip telefon: P90 video ön inceleme

4 yıl
57,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ülkemiz akıllı telefon pazarına hızlı bir giriş yapan Lenovo, yeni nesil modellerinden P90 ile Asus ZenFone 2'ye rakip oluyor. Peki Lenovo P90 neler sunuyor, performansı hangi düzeyde? Bu soruların yanıtlarını videomuzda bulabilirsiniz, iyi seyirler.
 

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Torque2 4 yıl en beğenilen
erdi şu arka fondaki müziği kıs bi videoları izlerken kafamız şişiyor yaw
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1 Avatar
Mackrulzz 4 yıl
P90 nedir yav silah mı bu
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Sambacı Golcü 4 yıl
Ne zaman Türkiye'ye gelecek?
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TEKİN 1881 4 yıl
Rekabet biz tüketicilere yarayacak
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pires2 4 yıl
f/p olarak satışa 700/900 arası çıkarsa satış yapar. yoksa satamazz .
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TatanQa 4 yıl
Pildi şuydu buydu geçiniz. zenfone 2 nin bir HDR çekim örneği vardı Note4 ile kıyaslanarak yapılan düşük ışık altında. ona bir bakın , zenfone 2 yi mumla beklersiniz ki ben zenfone 5 kullanıcısı olarak bekliyorum.....
Bu trend ile Asustan başka marka almam ki ip bile bana göre asusun yanında ne kadar milleti kazıklama aleti olduğunu görebiliyoruz.
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lostlast 4 yıl
Max 800 lira. O da kur payı
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360p 4 yıl
Asus candır.
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rapidguy 4 yıl
bundan sonra yeni mottomuz '' sat zenfone al olucak ''
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Beybifeys 4 yıl
Zenfone 2'nin alt modeli ile birebir aynı sayılır. Aralarındaki en büyük farklar; Zenfone 2'nin 3000 mAh bataryasına karşın P90'ın 4000 mAh bataryaya sahip oluşu. P90 direk 32gb dahili hafıza ile çıkarken Zenfone 2 16/32/64gb opsiyonları ile geliyor. P90 bu fazlasına rağmen daha hafif görünüyor bu onun iyi yönleri.
P90 Kitkat 4.4.x ile çıkarken Zenfone 2 direk Lollipop 5.0 ile geliyor. P90 tek sim desteği sunarken Zenfone 2 çift sim desteğine sahip. P90 üzerinde harici depolama birimi (microSD) bulunmazken Zenfone 2 buna sahip.
Bu farklarla ve ülkemize özel sunulacak fiyatlandırmalarla iki telefon birbiri ile rekabet edecektir. Zenfone 2'nin oturacağı segmente yönelik rakip çıkmasına çok sevindim, saçma sapan fahiş fiyatları koyamazlar artık.
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TearsForFears 4 yıl
Zenfone 2'den 1000 mah bataryası daha fazla olmasına rağmen 3 mm kadar daha ince bir telefon.Gpu yani ekran kartları aynı ama işlemciler arasında hız farkı var.Bu hız farkı fazla fark yaratmaz zaten son hızda çalışmıyor hiçbir telefon.Siz 2.3 ghz yazıyor diye 2.3 ghz çalıştığınımı sanıyorsunuz hayır yarısı hızında çalışıyor.P90'da 1.8 ghz iken Zenfone 2'de 2.3 ghz.Arada ufak bir hız farkı var.

Zenfone 2'de hafıza kartı desteklerken p90 desteklemiyor ama 32 gb ile geliyor.Ram 2 gb.Arka kamerada ois var 13 mp ön kamera 5 mp.

Zenfone 2'nin 2 gb lik versiyonundan daha iyi bence ama 4 gb lik versiyonuyla arasında fiyat farkı olmazsa o zaman Zenfone 2'nin 4 gb ramlisini tercih ederdim.

Sonuç olarak bana kalırsa P90'nı ciddi olarak düşünün Zenfone 2 ile kafa kafaya bir telefon hatta bataryasıyla öne geçiyor.enfone 2'nin 2 versiyonu var 2 gb ramlisindekiyle aynı işlemciyi kullanıyor ama 4 gb ramli versiyonda işlemci hızı biraz daha yüksek , hafıza kartı desteği var onun haricinde hiçbir üstünlüğü yok.Ama P90'nın 4000 mah batarya gibi ciddi fark atabileceği bir özelliği var.5.5 inç full hd ekran için 3000 mah 1 günü sınırda tamamlarken 4k rahat rahat çıkarır.İ6+ kullanıyorum full parlaklık 3g falan açık akşama %20 falan kalıyor 2915 mah bataryası var.
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DH Misafiri 4 yıl
asus candır zenfone 2'yi merakla bekliyorum
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DH Misafiri 4 yıl
asus zf 6 mı zf 2 mı ya beklıyım mı 2yı bılemedım ben
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