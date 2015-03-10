Lenovo'dan, Asus ZenFone 2'ye rakip telefon: P90 video ön inceleme

Ülkemiz akıllı telefon pazarına hızlı bir giriş yapan Lenovo, yeni nesil modellerinden P90 ile Asus ZenFone 2'ye rakip oluyor. Peki Lenovo P90 neler sunuyor, performansı hangi düzeyde? Bu soruların yanıtlarını videomuzda bulabilirsiniz, iyi seyirler.
Bu trend ile Asustan başka marka almam ki ip bile bana göre asusun yanında ne kadar milleti kazıklama aleti olduğunu görebiliyoruz.
P90 Kitkat 4.4.x ile çıkarken Zenfone 2 direk Lollipop 5.0 ile geliyor. P90 tek sim desteği sunarken Zenfone 2 çift sim desteğine sahip. P90 üzerinde harici depolama birimi (microSD) bulunmazken Zenfone 2 buna sahip.
Bu farklarla ve ülkemize özel sunulacak fiyatlandırmalarla iki telefon birbiri ile rekabet edecektir. Zenfone 2'nin oturacağı segmente yönelik rakip çıkmasına çok sevindim, saçma sapan fahiş fiyatları koyamazlar artık.
Zenfone 2'de hafıza kartı desteklerken p90 desteklemiyor ama 32 gb ile geliyor.Ram 2 gb.Arka kamerada ois var 13 mp ön kamera 5 mp.
Zenfone 2'nin 2 gb lik versiyonundan daha iyi bence ama 4 gb lik versiyonuyla arasında fiyat farkı olmazsa o zaman Zenfone 2'nin 4 gb ramlisini tercih ederdim.
Sonuç olarak bana kalırsa P90'nı ciddi olarak düşünün Zenfone 2 ile kafa kafaya bir telefon hatta bataryasıyla öne geçiyor.enfone 2'nin 2 versiyonu var 2 gb ramlisindekiyle aynı işlemciyi kullanıyor ama 4 gb ramli versiyonda işlemci hızı biraz daha yüksek , hafıza kartı desteği var onun haricinde hiçbir üstünlüğü yok.Ama P90'nın 4000 mah batarya gibi ciddi fark atabileceği bir özelliği var.5.5 inç full hd ekran için 3000 mah 1 günü sınırda tamamlarken 4k rahat rahat çıkarır.İ6+ kullanıyorum full parlaklık 3g falan açık akşama %20 falan kalıyor 2915 mah bataryası var.