Lenovo'dan, Asus ZenFone 2'ye rakip telefon: P90 video ön inceleme

Ülkemiz akıllı telefon pazarına hızlı bir giriş yapan Lenovo, yeni nesil modellerinden P90 ile Asus ZenFone 2'ye rakip oluyor. Peki Lenovo P90 neler sunuyor, performansı hangi düzeyde? Bu soruların yanıtlarını videomuzda bulabilirsiniz, iyi seyirler.

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