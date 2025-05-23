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    9500 dolarlık Geome Xingyuan, BYD'yi alt etti

    Çinli otomobil üreticisi Geely'nin 9500 dolar gibi iddialı bir fiyatla satışa çıkardığı elektrikli otomobili Geome Xingyuan, BYD'nin popüler modellerini bile geride bırakarak Çin'de zirveyi aldı.

    Geely Geome Xingyuan Tam Boyutta Gör
    Çin'in önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden Geely, şehir içi kullanıma yönelik yeni kompakt elektrikli otomobili Geome Xingyuan'ı Ekim ayında satışa sundu. BYD'nin popüler modeli Seagull (Dolphin Mini) ile rekabet etmesi için hazırlanan Geome Xingyuan, beklentilerin bile üzerinde bir ilgiyle karşılandı. Öyle ki araç bu yıl Çin'de en çok rağbet gören modellerden biri hâline geldi.

    En düşük versiyonu 9550 dolar gibi iddialı bir fiyatla satışa sunulan Geome Xingyuan, BYD Seagull'a daha düşük maliyetli bir alternatif arayan kullanıcılar için bir numaralı tercih hâline geldi. Öyle ki aracın satışları BYD'nin modellerini bile geride bıraktı. Nisan ayında Çin'de en çok satan elektrikli otomobil Geome Xingyuan olurken, BYD Song ve Seagull gibi modeller onun gerisinde kaldı. 

    BYD Song artık 10. yılına giren görece yaşlanmış bir model olduğu için listede biraz gerilere doğru gitmesi anlaşılır ama daha iki yıl önce çıkan Seagull'ın Xingyuan'ın gerisine düşmüş olması, Geely'nin daha bütçe dostu bir model sunarak BYD'nin bileğini büktüğünü gösteriyor.

    9500 dolarlık araç BYD'yi alt etti Tam Boyutta Gör

    Geely Geome Xingyuan, Kompakt Tasarımıyla Dikkat Çekiyor

    Geely Geome Xingyuan'ın giriş seviyesinde 58 kW (78hp) güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu versiyonun son hızı 125 km/s ile sınırlandırılmış. Bunun yanı sıra 85 kW (114hp) güce ve 135 km/s azami hıza sahip bir versiyon daha mevcut. CATL tarafından üretilen lityum demir fosfat batarya ile donatılan modelde 30.12 kWsa'lik batarya 310 km, 40.16 kWsa kapasiteli batarya ise 410 km menzil sunuyor. Elbette bu değerlerin Çin'deki CLTC normuna göre verildiğini belirtelim.

    Geome Xingyuan; 4135 mm uzunluğa, 1805 mm genişliğe, 1570 mm yüksekliğe ve 2650 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin ağırlığı ise versiyona göre 1215 ile 1285 kg aralığında değişiyor.

    9500 dolarlık araç BYD'yi alt etti Tam Boyutta Gör
    Otomobilin iç mekanında koyu ve açık renk kombinasyonundan oluşan bir tema bizleri karşılıyor. Konsol ve kapı panellerinde yer alan aydınlatılmış şehir silüetiyle de bir şehir otomobili olduğunu açıkça belli ediyor. İki kollu direksiyon simidinin hemen arkasında küçük bir LCD gösterge paneli saklayan modelin tüm fonksiyonları ortadaki büyük multimedya ekranına emanet edilmiş.

    Kompakt bir otomobil olmasına karşın orta konsol epey geniş. Bu alanda iki adet kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, küçük bir vites seçici, iki adet bardaklık ve küçük bir depolama alanı yer alıyor. Geome Xingyuan, Meizu tarafından geliştirilen Flyme Auto işletim sistemini kullanıyor. Bu sistem, Meizu telefonlarla yüksek entegrasyona sahip olmakla birlikte oyun ve sanal asistan desteğine de sahip.

    Kaynakça https://cleantechnica.com/2025/05/19/geely-xingyuan-takes-top-spot-in-china-april-2025-sales-report/ https://carnewschina.com/2025/05/18/geely-geometry-xingyuan-the-byd-seagull-challenger-achieves-200000-unit-milestone/
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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 7 saat önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 7 saat önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    Richard Parker 13 saat önce

    para getirisi olunca full dolu son sitemi nasıl da getiriyor haşmetli devletimiz

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    turkelvis 2 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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