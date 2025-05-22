Türkiye’de yapay zekalı radar kameraları faaliyete başladı

Radar kameraları aynı anda dört şeritteki trafik ihlalleri tespit ediyor. Yapay zekalı yeni kameralar otomatik olarak aracın markası, modeli ve rengini belirliyor. Araç tipine göre hız sınırını aşıp aşmadığını tespit ediyor. Hız sınırını aşan araçların bilgileri jandarma ekiplerine anlık olarak iletiliyor. Ayrıca sistem, hakkında yakalama kararı bulunan araç sahiplerini tespit ettiğinde ekrana alarm vererek, ekiplerin olası şüphelilere anında müdahale etmesine olanak tanıyor. Yeni radar kameraları saatte 750 araç sorgulayabiliyor.
Yeni kameralar ayrıca trafiğin akış yönünü de kaydediyor. Böylece önünde plakası bulunmayan motosikletlerin veya ön plakası okunmayan araçların arka plakasını görüntüleyerek cezai işlem uygulayabiliyor.
Ayrıca jandarma ekipleri yapay zekalı yaka kameraları kullanmaya başladı. Yüz tanıma özellikli bu kameralar hakkında yakalama kararı bulunan firari kişilerin GBT kontrollerinde belirlenmesini sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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