Lenovo'nun "minik devi" ThinkPad X220 test masamızda

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|modeli beğenmeyen arkadaşlar var, zevk meselesi ama gerçekten çok güzel bir tasarım olduğunu bir tek ben mi düşünüyorum acaba?
|10 kez laptop alsam yine lenovo alırım , bana göre dünyanın en iyi markası
|kasasına ve klavyesine hayranım .. uyurken sarışıp yatıyorum sabah kalktığımda hala tek parca
|Anladık dayaniklida insan tipini doğru düzgün yapar
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Chuckly
anladık deniyor ama hala anlaşılmadığı görülüyor.
adamların kullanıcı kitlesi var neden değiştirsin hatta var olan kullanıcı kitlesi bu görünüme bayılıyor. yani belli kesime hitap ediyor neden değiştirsin.
acer, casper vs.vs. böyle bir model çıkardığında mevcut kullanıcıları almayacağı gibi, lenovo da mevcut kullanıcılarının almayacağı bir modeli neden üretip piyasaya sürsün...
bunu idrek etmek çok mu zor!!!
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Chuckly
Kızılcık sopası nerde ?? anlamadıgın açıkca belli. Git bi endüstri-fabrikalara-milyarlar dondugu iş toplantıları gör adamlar ne kullanıyor? Gösterişe bakmıyorlar para kazanıyorsun sonuçta. Para kazanıcaksan sağlam bilgisayar gerekli. Mac-asus eğlence ve ev tipi cihazlardır. Anlamak bu kadar zor olmamalı.
Fotografçılıkta nikon d80 kullanıyorum , arada biri gelip sorarlar kaç mp? bende 10 mp derim oda der elindeki makineyi gösterip küçük makine 15 mp çekiyor seninki kocaman hantal der. Bende peki der gecerim. Ona benziyor bu durum, anlatarak olmaz.. Anlatmaya kalksam ömrüm yetmez kısacası ODUN'durlar. Yontmak zor geliyor. Bu kadar basit..
|Özel hayatımda samsung r560 serisi laptop, sony vaio fw serisi laptop, asus g73jh gaming serisi laptop ve macbook pro kullanmış, iş yerinde ise lenova thinkpad x220 kullanan birisi olarak sadece şunu söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar elma ile armutu kıyaslamaya çalışmışlar. Bu thinkpad serisi senelerce özel sektörde(özellikle IT sektöründe) ofis bilgisayarları olarak kullanılmış ve bu alanda özellişmiştir.
Özel hayatında entertainment programları için thinkpad ne kadar saçma ise iş hayatında da bir asus g73 serisi o kadar saçmadır.
Thinkpad serisi kendisini senelerdir mobilite alanında kanıtlamış bir seridir. Gerek sağlamlığı gerekse uzun pil ömrü, hızlı I/O işlemleri ve yüksek işlemci gücü ile stabil bir çalışma ortamı sağlayarak iş hayatında ki profosyenellerin güvenini kazanmıştır. Yurtdışında havaalanlarında bir çok insanın elinde bu cihazlar ile,işleriyle ilgili bir takım şeyler yaptığını görebilirsiniz.
Bu cihaza hayatında el sürmemiş arkadaşların, anlamsız kıyaslama ve kötüleme içine girmelerinede pek bir anlam veremedim.
| Evet arkadaşlar! Gelin leptopuna güvenen test etiriyim! Oğlum bu konuda uzman sayılır! Hadi buyursun MacBok'çular veya ASUS çular!!! Test bedava :P :D :D
LAPTOP TESTİ
|buraya yorum yapanlardan thinkpad i beğenmeyenler gerçekten ne kadar bilgisiz insanlar..
ibm ve şu an ki lenovo zaten hiçbir zaman görsel olarak çok iyiyiz demiyorlar ki. adamların sloganı her zaman dayanıklılık...dayanıklılık ve dayanıklılık..
thinkpad ler asgari yeterlilik testlerinden geçen iş istasyonlarıdır ve çok barbar kasalara sahiplerdir... bir iş toplantısında açtığınızda ben buradayım diyor..
|10 yıl önce Mecidiyeköy'de satıcıya "bu ibm markası neden kasasını değiştirmiyor?" diye ukalalık yapmıştım. O sorumdan 10 yıl sonra takoz gibi görünen bir thinkpad kullanıcısıyım... 10 numara bir cihaz, seri.
|Bazı arkadaşlar tasarıma takmış; bu bilgisayar şekil bilgisayarı değil, normal kullanıcılara hitap eden bir cihazda değil, videoda ne diyor? Profosyoneller için İŞ bilgisayarı...
|Tabii bizim millet olarak bi gösteriş merakımız varya onun için bir iş bilgisayarının tasarımına takılmış durumda...
|Dayanıklılık dışında pek bişey vaadedemeyen ne çirkin bişeydir bu birde fiyatını görünce şeşırdım kaldım ...
| Objektif bir bakış:
Bu cihazı,
hava atmak isteyenler,
cihazla özdeşleşmek(?) isteyenler,
obje fetişine takılı kalmış olanlar,
başkalarının düşüncelerine fazla önem verenler
beğenmeyebilir.
Estetik kaygıları geçip bence görüntü nasıl, aletin performansı ne, dokunmatik ekranın duyarlılığı ve hassaslığı gibi şeylere bakmak lazım. Mesela kalem ile kullanırken ekranın kenarlarında hassasiyet problemleri varmış, pek içaçıcı bir şey değil. Ekran dokunmatik kullanımı artık en kötü bir iphone/ipad kadar olmalı yeni aletlerde. Hızlı bir bağlantı arayüzü de yok mesela, eSATA, USB 3.0, FireWire vs. vs. vs.
Teknoloji hızlandı. Elimizdeki kullanılmış ürünleri artık satmaya bile deymiyor neredeyse.
Demem o ki bu alet iyi ama pazarı sahadaki mühendis, işinin başındaki laborant, estetik kaygılara bulanmamış profesyonel vs.
Yoksa artık kimsenin dayanıklı veya 5-6 sene kullanacak ürüne ihtiyacı yok. Tüketim malzemesi bunlar artık, sarf malzemesi.
Ancak bir yazar için, bahsettiğim mühendis, doktor, laborant için vs. ihtiyaçlar başkadır. 5 sene sonra da kullanır bu aleti zira oyun gücü, grafik kartı, depolama alanı, ve de günün moda rengi önemli değildir.
Bu aletin ABD fiyatı USD 1450 kadar. ABD'den alınırsa iyi. Burada kötü. Profesyonellere iyi, gençlere, eğlencelik arayanlara kötü.
|Artik o kadar akilli telefonlar ve tabletlerle ilgili olmusuz ki laptop haberleri pasif incelemeleri ise cok ilgi cekmiyor sanki.
marvel-55
ben bu düşünceye katılmıyorum. çünkü masaüstü tarih olabilir ama laptoplar asla. şahsen tablet ve telefonu sadece mobilite, eğlence amaçlı kullanıyorum. tüm akademik çalışmalarım laptop ile oluyor. bu bağlamda yapılan incelemeleri ciddiyetle izliyor ve takip ediyorum.
Not:Ilık Değilim
bu bilgisayarları nasa gibi kurumlar kullanıyor.siz hala asus diyorsunuz.think pad gibi senelerdir kabuk değiştirmeyip tutulan başka bilgisayar gösteremezsiniz.gerçek kalite budur.