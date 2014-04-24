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Lensbaby, Kickstarter'da destek aradığı lensine bitime 8 gün kala Android desteğini de ekledi

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lensbaby, Kickstarter'da destek aradığı lensine bitime 8 gün kala Android desteğini de ekledi
Profesyonel fotoğraf makineleri için hazırladığı ilginç lens modelleriyle tanınan Lensbaby, hatırlayacağınız üzere Apple iPhone 4s, 5, 5s ve 5c modelleriyle uyumlu olarak kullanılabilen Sweet Spot isimli yeni lensi için Kickstarter'da destek aramaya başlamıştı. Firma, gelen istekler doğrultusunda bu lensine Android desteğini de eklediğini duyurdu.
Her zaman taşınabilecek oldukça ufak bir gövdeyle hazırlanan Lensbaby Sweet Spot, kişilere sadece belirlenen noktanın net, kalan kısımların ise bulanık olduğu fotoğraflar verebiliyor ve istenirse yine tek bir noktası net videolar çekilmesine imkan tanıyor. Telefonların arkasına mıknatıs ve oldukça kuvvetli yapıştırıcı temelinde monte edilebilen lens, bu mıknatıslar sayesinde makro ya da balık gözü gibi diğer lens aksesuarlarını da taşıyabiliyor ve beraberinde gelen ücretsiz iOS uygulamasıyla rahatlıkla kullanılabiliyor. Yapılan son açıklamada ise Android cihazlara özel uygulamanın da geliştirilmeye başlandığı ve kısa süre içerisinde Google Play Store üzerinde yer alacağı belirtildi.

Site üzerinde 20,000$ bağış hedefiyle yola çıkan ve şimdiye kadar 41,567$ toplamayı başaran Lensbaby Sweet Spot, bitimine 8 gün kala iOS cihazlar için yapılacak en az 45$ (ABD dışı 15$ kargo) bağışla 2014 Temmuz ayında, Android cihazlar içinse yapılacak 50$'lık (ABD dışı 15$ kargo) bağış ile 2014 Ekim ayında elde edilebiliyor. Ürün ile çekilmiş birçok örneğin yer aldığı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/lensbaby/creative-focus-lens-for-iphone Yorum Yaz
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