Lg ve Youtube, Gerçek 3D Mobil Deneyiminde Yeni Bir Çağ Başlatıyor

LG Electronics (LG) ve YouTube, 3D deneyimini mobil cihazlara taşımak için ileriye doğru büyük bir ortaklık adımı atıyor. LG’nin yakında çıkaracağı Android destekli üstün kaliteli akıllı telefonlar, kullanıcılara 3D videoları gözlüksüz çekip izleyebilmenin yanı sıra, bu videoları YouTube’a yükleyip başkalarıyla anında paylaşma fırsatını da sağlayacak.

LG Electronics Mobil İletişim Birimi Başkanı ve CEO’su Dr. Jong-seok Park, “Optimus 3D, akıllı telefonlarda LG’nin en yeni amiral gemisi. Optimus 3D ile bugün, 3D deneyiminin iki sıkıntısını oluşturan sınırlı taşınabilirlik ve özel gözlük sorunlarını geride bırakmış oluyoruz. Ayrıca, YouTube ile kuracağımız ortaklık, tüketicinin kolayca 3D içerik üretmesini ve geniş bir 3D içerik yelpazesine kolayca ulaşmasını da sağlayacak” dedi.

Bu yeni ortaklık, LG’nin YouTube’un, 3D eğlence dünyasına yönelik planladığı daha geniş çaplı hamlenin sadece bir kısmını oluşturuyor.

YouTube Platform Ortaklıkları Başkanı Francsico Varela, “3D teknolojisi bugüne dek klasik olarak büyük Hollywood film stüdyolarına mahsustu. Yeni LG Optimus 3D ile herkes her yerde 3D video çekerek bu videoları YouTube’a yükleyip arkadaşlarıyla paylaşabilecek. Topluluğumuzun bu yeni teknoloji ile çekip paylaştığı yaratıcı videoları görmek bize büyük bir heyecan veriyor” dedi.

Eşsiz bir “Tri-Dual” konfigürasyon, çift çekirdek, eşzamanlı çift kanal ve çift hafıza özellikleriyle desteklenen LG’nin gelişmiş akıllı telefonu Optimus 3D, Barselona’da düzenlenen 2011 Mobile World Congress kapsamında tüketiciye tanıtıldı ve üç boyutlu YouTube deneyimini sağlayabilen ilk cihaz olarak tarihe geçti.

Android destekli Optimus 3D, 2011’in ikinci çeyreğinin başlarında Avrupa’dan başlayarak, tüm dünyada satışa sunulacak.

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