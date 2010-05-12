Lian Li, full tower formundaki yeni kasası TYR PC-X2000F'i duyurdu

Şık kasa tasarımlarıyla bilinen firmalardan biri olan Lian-Li, full tower formundaki yeni kasasını duyurdu. Lian Li TYR PC-X2000F olarak adlandırılan kasa, sade tasarımıyla dikkat çekiyor. Lian Li TYR PC-X2000F, Extended ATX, ATX ve micro-ATX anakartları destekliyor. 4 adet 5.25 inç'lik sürücü yuvasına sahip olan kasanın üst kısmındaki giriş-çıkış seçeneklerinde 4 adet USB 3.0 girişi, 1 adet eSATA girişi, 2 adet ses girişi bulunuyor. Alet gerektirmeyen hızlı ve kolay donanım kurulumuna imkan veren Lian Li TYR PC-X2000F'de 5 adet fan bulunuyor. Tamamı 140 mm'lik olan fanları üç tanesi kasanın ön kısmında, iki tanesi ise kasasının arka kısmına yerleştirilmiş. Lian Li'nin yeni kasası arka panelde sahip olduğu kanallar ile su soğutma çözümlerine hazır olarak üretildi

Lian Li'nin yeni full tower kasası TYR PC-X2000F'in Mayıs ayı sonlarında 539$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.