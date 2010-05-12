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Lian Li, full tower formundaki yeni kasası TYR PC-X2000F'i duyurdu

Şık kasa tasarımlarıyla bilinen firmalardan biri olan Lian-Li, full tower formundaki yeni kasasını duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Kasa
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Lian Li, full tower formundaki yeni kasası TYR PC-X2000F'i duyurdu
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Şık kasa tasarımlarıyla bilinen firmalardan biri olan Lian-Li, full tower formundaki yeni kasasını duyurdu. Lian Li TYR PC-X2000F olarak adlandırılan kasa, sade tasarımıyla dikkat çekiyor. Lian Li TYR PC-X2000F, Extended ATX, ATX ve micro-ATX anakartları destekliyor. 4 adet 5.25 inç'lik sürücü yuvasına sahip olan kasanın üst kısmındaki giriş-çıkış seçeneklerinde 4 adet USB 3.0 girişi, 1 adet eSATA girişi, 2 adet ses girişi bulunuyor. Alet gerektirmeyen hızlı ve kolay donanım kurulumuna imkan veren Lian Li TYR PC-X2000F'de 5 adet fan bulunuyor. Tamamı 140 mm'lik olan fanları üç tanesi kasanın ön kısmında, iki tanesi ise kasasının arka kısmına yerleştirilmiş. Lian Li'nin yeni kasası arka panelde sahip olduğu kanallar ile su soğutma çözümlerine hazır olarak üretildi

Lian Li'nin yeni full tower kasası TYR PC-X2000F'in Mayıs ayı sonlarında 539$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

Lian Li, full tower formundaki yeni kasası TYR PC-X2000F'i duyurdu
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yc#1 9 yıl
Bu kasaya pahalı diyenler Thermaltake Level 10'un fiyatına bakmasın bile :) Üst seviye kasada Silverstone Fortress FT02'yi tek geçerim.
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_LAZOGLAN_ 9 yıl
Bunu alacağıma gider Xigmatek Utgard 700w %80 plus powerli kasa alınır.Artan paraylada 400$lık sağlam bi ekran kartı eklenir...Lian li fiyatı amma şişirmiş.Hurdacıya versen 20liradan fazla vermez buna :)
Bu arada ortaki bölmeyi ne amaçlı koymuşlar bilen biri aktarabilirmi merak ettimde?
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Batuist 9 yıl
Tranquil PC T7-MP2 full tower kasa haberinde kasanın 153$lık fiyatına pahalı diyenlere kapak olmuş bu haber... 153$ pahalı bulan adamın bunu pahalı bulmaması işten bile değil.. Adam hiç full tower kasa nedir bilmiyor ki??? içinde power bile yok diyen adamdan ne beklersin ki...
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fahdlan 9 yıl
539 dolarrrr'dan bahsediyorlar , deli olmaları lazım , buna kullanılan malzemenın fiyatı , 50 tl'yi gecmez yahu , bu nasıl bir aç gözlülüktür ... kasa güzelmiş haaa, boşversene yaww
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hapocod 9 yıl

fahdlan

539 dolarrrr'dan bahsediyorlar , deli olmaları lazım , buna kullanılan malzemenın fiyatı , 50 tl'yi gecmez yahu , bu nasıl bir aç gözlülüktür ... kasa güzelmiş haaa, boşversene yaww

bende yukarda ona vurgu yapmaya çalıştım
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kartalcin 9 yıl
Kasaya bu kadar para verenleri anlamaıyorum sonuçta içi boş metal kutu, ben termaltake m9 kullanıyorum bence kimsenin bundan daha bir lüx kasaya ihtiyacı yoktur bundan ilerisi fantazi.
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saintroyo 9 yıl
diğer lian li modellerinde de fiyat konuşuldu hep. lian li nin çoğu kasası bu fiyatlarda zaten. geçtiğimiz yaz da vatan a geldiğinde 1500 liralık kasalar gelmişti. biz de hep beraber yuh demiştik. sonuçta lian li nin bu tür kasaları bu faiyatlarda dolaşıyor. normal bir fiyat. ben aykırı bir şey görmüyorum.
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Erasmus78 9 yıl
Ne yaptın dostum ya?
Demirin hurası o fiyat neredeyse.
Zaten bu kasa muhtemelen alüminyumdan imal edilmiştir. Demir (Çelik) olsa yerinden kalkmaz zaten. :))
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MrPerFormance 9 yıl
Böyle kasaların satış yüzdesini merak ediyorum. Dünya üzerinde ülkelere göre dağılımınıda. Kasa harika ama o demir parçası o kadar parayı hak etmiyor.
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hapocod 9 yıl

MrPerFormance

Böyle kasaların satış yüzdesini merak ediyorum. Dünya üzerinde ülkelere göre dağılımınıda. Kasa harika ama o demir parçası o kadar parayı hak etmiyor.


demirin kg si 50 krş desek 10*50=5 tl
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zagor_tenay34 9 yıl
ohaaaaaaa....fiyat açısından..
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hapocod 9 yıl
vay be bune yav 539 dolar ellerinde kalır büyük ihtimal
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Highminded 9 yıl
İç haznesi uzun ekran kartları için yeterince geniş görünmüyor ve fiyat çok yüksek. Türkiye'de satılacağı fiyatla kampanyaya girmiş ucuz bir pc fiyatına gelecektir muhtemelen..
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prosecutor 9 yıl
İyi kasa az fanla iyi soğutmalı.Bence fiyatı dışında dikkat çekici değil.
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Darqer1 9 yıl
3-5 tane fan takıldı diye fiyat bu kadar şişirilmezki !
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