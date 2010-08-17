Lian Li'den medya bilgisayarları için yeni kasa: PC-C50

Bilgisayarlar için ürettiği kasalarla tanınan Lian Li, yeni medya bilgisayarı kasasını duyurdu.Lian Li'nin PC-C50 olarak adlandırdığı kasa, yatay bir tasarıma sahip. 445x167x325mm ölçülere sahip olan kasanın ağırlığı 3.2 kg olarak belirtildi. Tasarımıyla bilgisayar kasasından çok home theatre sistemlerinin alıcılarını andıran kasa, kullanıcılara Micro ATX, Mini DTX, ve Mini ITX türü anakartlar için yeterli alanı sağlıyor. Lian Li PC-C50'de 3 adet USB 3.0 girişi, e-Sata girişi ve kart okuyucu bulunuyor.

Lian Li PC-C50 medya bilgisayarı kasasında iki adet 120mm'lik fan yer alırken, fazladan fan kullanmak isteyenler için kasanın arka tarafında ve üst kısmında 120mm ve 80 mm'lik fan yerleştirme alanları hazır tutulmuş. Lian Li'nin medya bilgisayarları için hazırladığı kasada 3 adet 3.5 inç'lik sürücü yuvasına yer verilmiş ve bu yuvalar 2.5 inç'lilk sabit disklere uyarlanabiliyor. Lian Li, PC-C50'de 5.25'lik 1 adet sürücü yuvasını da ihmal etmemiş. Lian Li firmasının (HTPC) medya bilgisayarları için hazırladığı yeni kasası PC-C50'nin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında gerekli açıklamalar henüz yapılmadı.