Linux 4.2 kernel yeni özellikleri belli oldu

Haber Editörü
Linus Torvalds'ın en büyük değişimlerden birisi olarak nitelediği Linux 4.2 kernel için sonbahar ayları işaret edilirken, çekirdeğe ait pek çok yeni özellik de ortaya çıkmaya başladı.
Linux 4.2 kernel birleştirme penceresinin dün itibariyle kapatılması ve Linux 4.2-rc1 test versiyonunun yayımlanması sonrasında yaklaşık 1 milyon yeni kod satırının çekirdeğe eklendiği ve 250 bin satırın da çıkarıldığı açıklandı. Linux 4.2 çekirdeğinin önemli yeniliklerinden bazıları şu şekilde sıralanıyor:
- AMDGPU çekirdeğinin DRM sürücü nihayet anahatlarıyla çizilmiş oldu. Tonga tabanlı Radeon R9 285 ile birlikte Fiji ve Carrizo tabanlı da dahil olmak üzere gelecekteki tüm grafik birimlerine destek sunacak sürücülerinin yanında mevcut Radeon DRM sürücüleri de var olmaya devam edecek. Gelecekteki Catalyst Linux sürücüleri de bu yeni sürücü çekirdeğini temel alacak.
- Radeon RDM sürücüsüne VCE1 video şifreleme desteği eklendi.
- Intel'in Skylake mimarisi içerisinde yer alacak Broxton tabanlı Atom işlemcilere de Linux 4.2 çekirdeği ile destek sağlanıyor. 18 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen grafik birimi barındıracak Broxton işlemciler önemli bir performans artışı da sağlayacak.
- Xbox Wireless Controller LED'leri artık çalışıyor. Valve Software ile yapılan işbirliği sayesinde LED'ler XPad sürücüsü üzerinde çalışabiliyor. Ayrıca yeni bir Weida WDT87XX dokunmatik ekran sürücü desteği de eklendi.
- x86 Assembly kodlarından daha fazlası temizlendi böylece yönetilmesi daha kolay hale geldi ve bazı performans artışı elde edilebildi.
- Yeni ARM tabanlı devre kartı ve yongasetlerine de destek sağlandı. Bunlardan bazıları Freescale i.MX7D, ZTE ZX296702 ile 8 adet Cortex-A53 çekirdekli HiSilicon hi6220 yongasetini temel alan 96Boards HiKey şeklinde sıralanıyor.
- Atomik mod ayar desteğinin iyileştirilmesi, DisplayPort MST ile ilgili iyileştirmeler, Adreno A306 desteğinin MSM DRM sürücüsüne eklenmesi şeklinde DRM çekirdek değişimleri.
- Linux 4.1 çekirdeği içerisindeki EXT4'ü temel alan F'FS dosya başı şifreleme desteği, GFS2 için performans iyileştirmeleri.
- ACPI 6 NV-DIMM desteği.
- Logitech M560 ve PS3/4 için Sony Motion Controller / Sony Navigation Controller desteği.
- UEFI sistem güncellemelerinin Linux masaüstünden uygulanmasını sağlayan UEFI System Resource Table (UEFI ESRT) desteği.
Linux 4.2 çekirdeği için yaklaşık 7 veya 8 adet test sürümü yayımlanacak. Kullanıcılardan gelen geri dönüşlerle şekillenecek olan Linux 4.2 sonbahar aylarında da kullanıma sunulacak.
http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=linux-42-features&num=2 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çok güzel yenilikler var. Güzel gözüküyor.
4.2 çekirdeğindeki yeniliklere bakıyorum, Freescale i.MX7D ve Cortex A53 çipsetlerine destek gibi açıkta kalan ne var yok hepsini destekleyen bir sistem!
Linux çekirdeği zaten dünyanın en iyi işletim sistemi Unix'in kullanım alanlarını genişletmek için geliştirilmiştir, Linus Torvalds'ın biyografisi ve söyleşilerinde bu defalarca geçer. Unix Mac OS X gibi süper konforlu sistemlerin de temelini aldığı platformdur.
GitHub dediğimiz dünyanın en popüler kod arşiv portalı da, Linux ekibinin gerekli görüp geliştirdiği "git" sistemi sayesinde ortaya çıkmıştır ve dahası Microsoft ta kodlarını artık oradan yayınlamaktadır. Olay 2015 'te iyice koptu.
Aşağıdaki yazıyı tr.wikipedia.org/... adresinden aldım.
Sunucular, ana bilgisayarlar ve süper bilgisayarlar
Linux için tasarlanmış sunucular
Linux ürünleri sunucu işletim sistemi olarak uzun zamandır oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır, 2008 Eylül ayında Microsoft CEO'su Steve Ballmer, dünya genelinde web sunucularının %60'ında Linux'un, %40'ında Windows'un kullanıldığını itiraf etmiştir.[10] IDC'nin 2007 raporunda, GNU/Linux yüklü olarak satılmış sunucular göz önüne alınarak o zaman genel sunucu pazarının % 12,7'sinin GNU/Linux'a ait olduğu belirtilmiştir.[11] Ancak bu istatistik, çeşitli şirketler tarafından satılan Linux sunucuların sayısı dayalıdır yani ve sonradan GNU/Linux yüklenerek kullanılan sunucuları içermemektedir. Netcraft’ın Eylül 2006'da yayınladığı rapora göre, on güvenilir internet şirketinden sekizi GNU/Linux ürünlerini internet sunucularında kullanmaktadır.
Linux dağıtımları LAMP sunucu-yazılım kombinasyonunun (Linux, Apache, MySQL, PHP) köşe taşıdır. Linux dağıtımları diğer anabilgisayar işletim sistemleri ile karşılaştırıldığında, fiyatlandırma nedeniyle son on yılda giderek popüler olmuştur. Aralık 2009'da, bilgisayar devi IBM, pazarlamaya öncelik vereceğini ve ana bilgisayar tabanlı kurumsal Linux sunucularını satacağını bildirdi.
Linux dağıtımları, süper bilgisayarlarda işletim sistemi olarak da yaygın şekilde kullanılmaktadır: Kasım 2010 tarihinden beri en iyi 500 sistem arasında 459'u (%91.8) Linux dağıtımı kullanmaktadır. Ayrıca dünyanın en güçlü süper bilgisayarı olan ve 2011'de kullanılmaya başlanan IBM Sequoia için de işletim sistemi olarak seçilmiştir.
Akıllı telefonlar, tabletler[değiştir | kaynağı değiştir]
Linux tabanlı Android işletim sistemi kullanan Galaxy Nexus cep telefonu
Android: Google tarafından, mobil cihazlar için üretilen, Linux temelli açık kaynak kodlu bir işletim sistemi. Günümüzde akıllı telefon sektöründe yılı içi akıllı telefon satışları göz önüne alındığında pazar lideri konumundadır.[12]
Tizen: Linux Vakfı bünyesinde Samsung ve Intel'in öncülüğünde akıllı telefonlar, tabletler ve TV'ler için geliştirilen bir işletim sistemi projesi.[13]. HTML5 tabanlı bir arayüze sahiptir.
Firefox OS: Mozilla tarafından geliştirilmekte olan, Linux tabanlı bir mobil işletim sistemi projesi. HTML5 tabanlı bir arayüze sahiptir. Sony, Alcatel, Huawei ve ZTE gibi firmalar tarafından desteklenmektedir.[14]
Ubuntu Touch: Ubuntu tarafından, akıllı telefonlar ve tabletler için geliştirilen Linux tabanlı mobil işletim sistemi.
WebOS: HP'nin Palm cihazlar için geliştirdiği, Linux çekirdeğini kullanan mobil platformu.
cep telefonunda kullandığın işletim sistemi nedir. eğer android veya IOS ise Linux çekirdeği kullanılıyor.
Linux un PC lerde Wimdowsu kullanım oranı olarak yakalaması şuan için imkansız. Aynı şekilde gömülü sistemlerde ve Süper Bilgisayarlarda Windows un Linux u yakalaması, yakın gelecekte mümkün görünmüyor.
Yani şuan farklı kulvarlarda koşuyorlar. Sana göre yetersiz bir işletim sitemi olabilir. Her ne kadar farkında olmasan da, şuan bir Linux kullanıcılarından birisin.
Televizyonlarda, Routerlarda, Navigasyon sistemlerinde, Çamaşır makinelerinde... kısacası hayatının her anında Linux kullanıyorsun.
Über routerlar hariç saydıklarının neredeyse tamamında Windows CE kullanılıyor. Linux'un tek iş yapacağı yer çekirdek özelleştirilebilir olduğundan Quantum Bilgisayarları olacak. Sunucular bile Windows Server kullanıyor