Linux 4.2 kernel yeni özellikleri belli oldu

Linus Torvalds'ın en büyük değişimlerden birisi olarak nitelediği Linux 4.2 kernel için sonbahar ayları işaret edilirken, çekirdeğe ait pek çok yeni özellik de ortaya çıkmaya başladı.





Linux 4.2 kernel birleştirme penceresinin dün itibariyle kapatılması ve Linux 4.2-rc1 test versiyonunun yayımlanması sonrasında yaklaşık 1 milyon yeni kod satırının çekirdeğe eklendiği ve 250 bin satırın da çıkarıldığı açıklandı. Linux 4.2 çekirdeğinin önemli yeniliklerinden bazıları şu şekilde sıralanıyor:





- AMDGPU çekirdeğinin DRM sürücü nihayet anahatlarıyla çizilmiş oldu. Tonga tabanlı Radeon R9 285 ile birlikte Fiji ve Carrizo tabanlı da dahil olmak üzere gelecekteki tüm grafik birimlerine destek sunacak sürücülerinin yanında mevcut Radeon DRM sürücüleri de var olmaya devam edecek. Gelecekteki Catalyst Linux sürücüleri de bu yeni sürücü çekirdeğini temel alacak.





- Radeon RDM sürücüsüne VCE1 video şifreleme desteği eklendi.





- Intel'in Skylake mimarisi içerisinde yer alacak Broxton tabanlı Atom işlemcilere de Linux 4.2 çekirdeği ile destek sağlanıyor. 18 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen grafik birimi barındıracak Broxton işlemciler önemli bir performans artışı da sağlayacak.





- Xbox Wireless Controller LED'leri artık çalışıyor. Valve Software ile yapılan işbirliği sayesinde LED'ler XPad sürücüsü üzerinde çalışabiliyor. Ayrıca yeni bir Weida WDT87XX dokunmatik ekran sürücü desteği de eklendi.





- x86 Assembly kodlarından daha fazlası temizlendi böylece yönetilmesi daha kolay hale geldi ve bazı performans artışı elde edilebildi.





- Yeni ARM tabanlı devre kartı ve yongasetlerine de destek sağlandı. Bunlardan bazıları Freescale i.MX7D, ZTE ZX296702 ile 8 adet Cortex-A53 çekirdekli HiSilicon hi6220 yongasetini temel alan 96Boards HiKey şeklinde sıralanıyor.





- Atomik mod ayar desteğinin iyileştirilmesi, DisplayPort MST ile ilgili iyileştirmeler, Adreno A306 desteğinin MSM DRM sürücüsüne eklenmesi şeklinde DRM çekirdek değişimleri.





- Linux 4.1 çekirdeği içerisindeki EXT4'ü temel alan F'FS dosya başı şifreleme desteği, GFS2 için performans iyileştirmeleri.





- ACPI 6 NV-DIMM desteği.





- Logitech M560 ve PS3/4 için Sony Motion Controller / Sony Navigation Controller desteği.





- UEFI sistem güncellemelerinin Linux masaüstünden uygulanmasını sağlayan UEFI System Resource Table (UEFI ESRT) desteği.





Linux 4.2 çekirdeği için yaklaşık 7 veya 8 adet test sürümü yayımlanacak. Kullanıcılardan gelen geri dönüşlerle şekillenecek olan Linux 4.2 sonbahar aylarında da kullanıma sunulacak.

http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=linux-42-features&num=2