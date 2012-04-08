Logitech C920 WEB kamera video inceleme

Logitech'in 1080P video kaydı, Carl Zeiss Lens ve Stereo mikrofon ile donattığı WEB kamerası C920 test masamızda. Bakalım blogçular ve HD video görüşme yapmak isteyenler için iyi bir seçim mi?

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