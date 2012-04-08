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Logitech C920 WEB kamera video inceleme
7 yıl
43,1b
1
Çevre Birimleri
54
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Logitech'in 1080P video kaydı, Carl Zeiss Lens ve Stereo mikrofon ile donattığı WEB kamerası C920 test masamızda. Bakalım blogçular ve HD video görüşme yapmak isteyenler için iyi bir seçim mi?
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fds14
4 yıl
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Speed-Step
Bu ürünü kullanan arkadaşlardan 720P kayıt modunda 60 sn. lik video kaydının media info bilgilerini paylaşmasını rica ediyorum.
(imla)
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DH Misafiri
5 yıl
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Arkadaşlar Bu webcamı aldım ... c920 olanı kısa ve öze ne yaptıysam 720p ve 1080p formatında video kaydı yapamadım ... logiteceh le dünya msj attım herşeyi denedim .. webcam bozukdur dedım degıstırdım .. yenısını aldım .. ondada aynı sorunu yasadım ... laptop yenı i7 illemcı guclu bır pc win8 kurulu ... dıger laptopda sıse win7 kurulu ve sorun hala devam edıyor ... alanlar sızde durum nasıl ... ?
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kelfender2
7 yıl
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inceleme gayet guzel. ama gerekli olan min. bant genisligi ve cesitli cozunurlukte kaydedilen dk/mb ortalama oranlari eklenirse aydinlatici.
bizler mevcut upload hizlari ile bu cihazi olanaklari dahilinde kullanabilecek miyiz?
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Zombiee38
7 yıl
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Elinize sağlık güzel olmuş
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E4EN
7 yıl
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Merhaba;
inceleme için ideal bir kamera ayrıca youtube gibi benim gibi sürekli download yapmak zorunda olanlar için en ideal çözünürlükte olması beni oldukça tatmin etti..80$ gibi fiyatı olmasıda cabası..Yine harika bir inceleme Mesut bey..:)
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DH Misafiri
7 yıl
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inceleme için teşekkürler.Gayet doyurucu bir inceleme olmuş. Aslında bu tip kameraların görüntü kalitesinin daha iyi anlaşılabilmesi için birkaç resim çekerek videonun altında paylaşılabilir.
Logitech kameraların hernekadar görüntü kalitelerini beğeniyor olsamda çalışma esnasında kocaman masmavi ledlerini yakmasından hoşlanmıyorum.
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GoldPunch
7 yıl
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Bunun bir alt modeli olan C910'u kullanıyorum. Görüntü kalitesi harika fakat ses kayıt özelliği için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.
Hatta örnek video çekmiştim, dileyenler izleyebilir.
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furkanakgul
7 yıl
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Tam da bugün webcam bozulmuştu araştırıyım derken ilaç gibi bi video inceleme geldi.. (King Mesut Çevik)
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JohnLord
7 yıl
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sırf mesut abi inceliyo diye izliyorum diğer forumlardaki incelemelerde sağını solunu gösterip bizden bu kadar diyolar video bitiyo :D
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mako3e
7 yıl
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Mesut Bey,
Başka forumlarda iki kelimeyi bir araya getiremeyen sürekli '' ıııı, eee, mmm'' diyen bir sürü anlayan ama anlatamayan arkadaşların sizi dikkatlice takip etmesi gerekiyor.
hiç bakmayacağım bir inceleme olmasına rağmen zevkle izlettirdiniz.
teşekkürler...
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alperen_69
7 yıl
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Hobar arkadaşımızda haklı rightsound u kapatınca daha iyi oldu ses
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Hobar
7 yıl
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Görüntü webcam için mükemmel ama aynı şeyi ses için söyleyemeyeceğim. Ama 5:30 da Rightsoundu kapatınca sanki çok daha net ses verdi gibi geldi bana.
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(imla)
bizler mevcut upload hizlari ile bu cihazi olanaklari dahilinde kullanabilecek miyiz?
inceleme için ideal bir kamera ayrıca youtube gibi benim gibi sürekli download yapmak zorunda olanlar için en ideal çözünürlükte olması beni oldukça tatmin etti..80$ gibi fiyatı olmasıda cabası..Yine harika bir inceleme Mesut bey..:)
Logitech kameraların hernekadar görüntü kalitelerini beğeniyor olsamda çalışma esnasında kocaman masmavi ledlerini yakmasından hoşlanmıyorum.
Hatta örnek video çekmiştim, dileyenler izleyebilir.
Başka forumlarda iki kelimeyi bir araya getiremeyen sürekli '' ıııı, eee, mmm'' diyen bir sürü anlayan ama anlatamayan arkadaşların sizi dikkatlice takip etmesi gerekiyor.
hiç bakmayacağım bir inceleme olmasına rağmen zevkle izlettirdiniz.
teşekkürler...