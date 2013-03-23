Logitech T400 ve T620 dokunmatik fare video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Windows 8'in çıkışı ile başlayan PC'de dokunmatik ekran devri ne yazık ki sadece yeni bilgisayar alanlar için yenilik anlamı taşıyor zira eski bilgisayarına Windows 8 kuran kullanıcılar hala kontrolleri klavye ve fare yardımı ile yürütmek zorundalar. Logitech bir çok dokunmatik kısa yola sahip Windows 8'in daha rahat kullanımı için geliştirdiği T620 ve T400 ile dokunmatik ekrana sahip olmayan kullanıcıların hayarlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu videomuzda her iki fareyi de sizler için inceliyoruz.
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madem siz bahsetmemişsiniz ben bahsedeyim.
home office çalışan birisi olarak günümün 8 saatinden fazlası pc başında geçiyor.
3 gün önce t620 aldım.
fareye ilk başta alışmak çok zor. zamanla alışırım dediğim için geri vermeyi düşünmedim. ancak dün illet edici bir şey oldu.
dokunmatik yüzey büyük sayfalarda scroll özelliğini kullanabilmek için ideal olsa da ince işlerde (örneğin google maps'te bir tık zoom yapmak gibi) kesinlikle berbat. dokunmatik yüzey hassas değil ve malzemesi o kadar kötü ki çok çabuk yağlanıyor. 2-3 saatte bir ıslak mendille silmek zorunda kalınabiliyor.
bu yüzden bugün gidip geri vermeyi düşünüyorum.
Fareler genel tasarım olarak hoş duruyorlar fakat t400 pek hoşuma gitmedi dokunmatik yüzeyin yada o yanlarındaki bölümlerin zamanla aşınması kaçınılmaz gibi duruyor özelliklede dokunmatik yüzeyi... üstüne mekanik fare klik sesleri nasıl galiba ondanda bahsedilmemiş eğer ben dokunmatik fare alacaksam bunun temel sebebi o klik sesidir. videoda sağa sola kaydırmadan bahsedilmiş t400 de ama o daracık alanda nereye kaydıracaksın ve yapısı yukarı aşağı mantığıyla tasarlanmış .
Eğer fiyat daha uygun olur ve oyunlarda da kullanılabilirlik sağlarsa t620 tercih edilebilir özelliklede win8 pclerde. çünkü gerçekten zaruri bir durum oluşturuyor dokunmatik ekrana sahip olmayan win8 pclerde çünkü tasarım dokunmatik üzerine.
Emek harcadığınız içinde ayriyetten teşekkür ederim.