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Logitech T400 ve T620 dokunmatik fare video inceleme

6 yıl
6,7b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Windows 8'in çıkışı ile başlayan PC'de dokunmatik ekran devri ne yazık ki sadece yeni bilgisayar alanlar için yenilik anlamı taşıyor zira eski bilgisayarına Windows 8 kuran kullanıcılar hala kontrolleri klavye ve fare yardımı ile yürütmek zorundalar. Logitech bir çok dokunmatik kısa yola sahip Windows 8'in daha rahat kullanımı için geliştirdiği T620 ve T400 ile dokunmatik ekrana sahip olmayan kullanıcıların hayarlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu videomuzda her iki fareyi de sizler için inceliyoruz.
 

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DH Misafiri 5 yıl
inceleme vidyonuz berbat. gerçekten berbat. mouse'un genel özelliklerini zaten logitech'in resmi sitesindeki vidyolardan izleyebiliz. sizin inceleme ekibi olarak bunların dışında kalan artıları/eksileri anlatmanız gerek.
madem siz bahsetmemişsiniz ben bahsedeyim.
home office çalışan birisi olarak günümün 8 saatinden fazlası pc başında geçiyor.
3 gün önce t620 aldım.
fareye ilk başta alışmak çok zor. zamanla alışırım dediğim için geri vermeyi düşünmedim. ancak dün illet edici bir şey oldu.
dokunmatik yüzey büyük sayfalarda scroll özelliğini kullanabilmek için ideal olsa da ince işlerde (örneğin google maps'te bir tık zoom yapmak gibi) kesinlikle berbat. dokunmatik yüzey hassas değil ve malzemesi o kadar kötü ki çok çabuk yağlanıyor. 2-3 saatte bir ıslak mendille silmek zorunda kalınabiliyor.
bu yüzden bugün gidip geri vermeyi düşünüyorum.
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DH Misafiri 5 yıl
t620 yi yeni aldım şuan kullanıyorum ama bence berbat bi model kullanım kolaylıgı sıfır özelliklede oyun için kesinlikle tavsiye etmem o kadar berbat ki onun yerine laptab ın mause pad ini kullanmayı tercih edersiniz bende bu gün iade ediyorum
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rncy 5 yıl
t400 aldım ve hangi sivri zekalının parlak fikri ise orta tuş, cam alanın üst 1/3'lük kısmında çalışıyor. Alttaki 2/3 kısım ise Windows üzerinde başlat menüsünü açmaya yarıyor sadece. Linux ve Mac üzerinde bu davranışı değiştirmenize izin bile verilmiyor. (Evet, xinput ile bile tuşları ayarlayamıyorsunuz.) Windows üzerinde ayarlamak için ise kendi "SetPoint" programlarını internetten indirip çalıştırmanız gerekli. Kısacası t400'ü almanızı hiç bir şekilde tavsiye etmiyorum, benimki şu an çöpte. İnsanın asabını bozmaktan başka bir işe yaramıyor.
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DH Misafiri 6 yıl
anasayfa manşeti olmamış, dokunmatik yüzeyle buluşalı yıllar oldu, Apple Magic Mouse ile
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DH Misafiri 6 yıl
Mesut abi seni çok seviyorum ama incelem diğer yorumlarda dendiği gibi biraz zayıf olmuş, aslen üzerinde durulabilecek detaylar var.
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DH Misafiri 6 yıl
inceleme çok zayıf olmuş mesut abi daha iyisini beklerdim açıkcası ... sonuçta bu farelerin üretim ve kullanım amacı win8 metro arayüzü. Burada kullanılacak hareketleri neler yapılabileceğini işimizi nekadar kolaylaştırdığını daha detaylı anlatmanızı isterdim. Mesela bu farelerle oyun tecrübesi nasıl olacak böyle bir ayrıntıdan bahsedilebilirdi en basiti yada bahsedildiyse ve ben farketmediysem de özür dilerim...
Fareler genel tasarım olarak hoş duruyorlar fakat t400 pek hoşuma gitmedi dokunmatik yüzeyin yada o yanlarındaki bölümlerin zamanla aşınması kaçınılmaz gibi duruyor özelliklede dokunmatik yüzeyi... üstüne mekanik fare klik sesleri nasıl galiba ondanda bahsedilmemiş eğer ben dokunmatik fare alacaksam bunun temel sebebi o klik sesidir. videoda sağa sola kaydırmadan bahsedilmiş t400 de ama o daracık alanda nereye kaydıracaksın ve yapısı yukarı aşağı mantığıyla tasarlanmış .
Eğer fiyat daha uygun olur ve oyunlarda da kullanılabilirlik sağlarsa t620 tercih edilebilir özelliklede win8 pclerde. çünkü gerçekten zaruri bir durum oluşturuyor dokunmatik ekrana sahip olmayan win8 pclerde çünkü tasarım dokunmatik üzerine.
Emek harcadığınız içinde ayriyetten teşekkür ederim.
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DH Misafiri 6 yıl
keşke sadece fareye odaklanmak yerine windows 8 deki işlevlerini de gösterseydiniz. Yine de güzel bir inceleme olmuş, sizin sayenizde bu tarz yeniliklerden haberimiz oluyor
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mehmednaim 6 yıl
620 modelinin tek pil veya çift pille çalışabilme özelliği varmış. Bahsedilse iyi olurdu. Pil hem ağırlık hem de kullanım ömrü açısından fark oluşturan bir unsur çünkü.
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