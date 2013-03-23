Logitech T400 ve T620 dokunmatik fare video inceleme

Windows 8'in çıkışı ile başlayan PC'de dokunmatik ekran devri ne yazık ki sadece yeni bilgisayar alanlar için yenilik anlamı taşıyor zira eski bilgisayarına Windows 8 kuran kullanıcılar hala kontrolleri klavye ve fare yardımı ile yürütmek zorundalar. Logitech bir çok dokunmatik kısa yola sahip Windows 8'in daha rahat kullanımı için geliştirdiği T620 ve T400 ile dokunmatik ekrana sahip olmayan kullanıcıların hayarlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu videomuzda her iki fareyi de sizler için inceliyoruz.

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