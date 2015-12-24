Lumia 950 kutu açma videosu "Windows 10'lu telefona yakından bakıyoruz"

Microsoft'un amiral gemi akıllı telefon modeli Lumia 950XL'yi ülkemizde ilk defa geçtiğimiz aylarda incelemiştik. Bu defa yine ülkemizde ilk defa Lumia 950'nin kutusunu açıyor, detaylarına bakıyoruz.

Windows 10 işletim sistemli yeni nesil akıllı telefon modeli Lumia 950'yi Türkiye'de ilk defa kutudan çıkarıyor ve beraberinde gelen aksesuarlara yakından bakıyoruz, iyi seyirler.