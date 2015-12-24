Lumia 950 kutu açma videosu "Windows 10'lu telefona yakından bakıyoruz"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Microsoft'un amiral gemi akıllı telefon modeli Lumia 950XL'yi ülkemizde ilk defa geçtiğimiz aylarda incelemiştik. Bu defa yine ülkemizde ilk defa Lumia 950'nin kutusunu açıyor, detaylarına bakıyoruz.
Windows 10 işletim sistemli yeni nesil akıllı telefon modeli Lumia 950'yi Türkiye'de ilk defa kutudan çıkarıyor ve beraberinde gelen aksesuarlara yakından bakıyoruz, iyi seyirler.
Paylaş Tweetle
umarım telefonu kastetmemişsindir. onu kastettiysen üzdün...
edit: bu arada fiyata laf edenler var. iphone 6s'in en düşük modeli bile sırf o elma logosu yüzünden 3000tl civarında satılınca bir şey yok, microsoft yeni amiral çıkarmış sıvı soğutma koymuş, iris tarayıcı koymuş continuum desteği vermiş, 2500'e laf ediyorsunuz.