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Lumia 950 kutu açma videosu "Windows 10'lu telefona yakından bakıyoruz"

3 yıl
38,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un amiral gemi akıllı telefon modeli Lumia 950XL'yi ülkemizde ilk defa geçtiğimiz aylarda incelemiştik. Bu defa yine ülkemizde ilk defa Lumia 950'nin kutusunu açıyor, detaylarına bakıyoruz.
Windows 10 işletim sistemli yeni nesil akıllı telefon modeli Lumia 950'yi Türkiye'de ilk defa kutudan çıkarıyor ve beraberinde gelen aksesuarlara yakından bakıyoruz, iyi seyirler.
 

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mkyb 3 yıl en beğenilen
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Microsoft Specialist 3 yıl Kefelon
Kefelon

Telefon incelemesi sandım, ÇÖP incelemesiymiş!

umarım telefonu kastetmemişsindir. onu kastettiysen üzdün...




edit: bu arada fiyata laf edenler var. iphone 6s'in en düşük modeli bile sırf o elma logosu yüzünden 3000tl civarında satılınca bir şey yok, microsoft yeni amiral çıkarmış sıvı soğutma koymuş, iris tarayıcı koymuş continuum desteği vermiş, 2500'e laf ediyorsunuz.
KefelonTelefon incelemesi sandım, ÇÖP incelemesiymiş!umarım telefonu kastetmemişsindir. onu kastettiysen üzdün......
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1 Yanıt Yanıtla +17
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experienced 3 yıl
Lumia 950 kutu kapama videosu "Windows 10'lu telefonu nasıl iade edeceğiz yakından bakıyoruz" gibi bir şey de bekliyorum.
1 Yanıt Yanıtla +11
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e-Militarist 3 yıl
Yorumlarımızda kişi ve kitleleri aşağılayıcı ifadelerde bulunmamaya, 2. ve 3. şahıslara hakaret etmemeye ve insanları tahrik etmemeye dikkat edelim.
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smart1978 3 yıl
Potansiyeli buyuk. Lumia 950 XL satin almistim.

Bu kutuda eksik olan her iki ucu USB TYPE-C kablosu da olmamasi gerci piyasada var online satin alinabiliyor. Ben aldim hatta yaygin micro USB den USB TYPE-C ye minik basligi da aldim ki veri transferi ve sarj ( hic edilmemesinden iyidir ) icin olmazsa olmazlardan .


Windows Hello BETA oldugunundan cok hizli birsey beklemek sacma sonucta en guncel parmak izi okuyucusu gibi calismiyor . PArmak izi okuyucularindan onemli ustunlugu eldiven veya elinizin kirli olmasi derdi bunda yok . Hatta zifiri karanlikta dahi iris taramasi yapmakta calisma mantigi kizilotesi taramasi . Bu tarama kontak lens ve gozluk filan engel tanimiyor .


Suan cihazin yazilimini elestiren herkes BETA surumu su Lumia 950 ve 950 XL ve en ufagi 550 gibi olmadigindan anlamsiz yersiz olumsuz abartili elestiriliyor .

Zaten telefona Insider olmayan bir guncelleme gelmisti . Hatta Insider surumu de artik Lumia 950 serilerine geldi malum satisa baslandi .

Suan Insider surumunu kullaniyorum . Cok iyi sorun yok .

Sorun yasayanlar ayni eskimiz cihazli baska bir kullanici bende sorun yok diyor . Yani sorun esit sartlarda degil . Hangi surumden yuklendi eskimiz cihazin modeli ne ... Gibi bircok farkindalik yaratacak sorulara cevap aramadan hayiflananalar burda da var.

Android NExus harici cihazlar gibi 1 yil zar zor oturmadan guncelleme alinmasina veya anca 2. yilda eskimis bir surumde kalmalari unutulmus galiba ...
Ben de Note5 kullaniyorum yillardir da NExus cihazlari kullandim Samsung amiral telefonlarini da kullandim .

Coklu gorev kendisi icin artirilmis RAM pratikte bize faydasi yok arayuze gidiyor .

Microsoft operator yuzunden guncelleme gecikmeleri olmayacak Apple gibi ayni anda hatta masaustu dahil benzer yapi surumlerle guncellenmekte .

Polaize ekran . Sivi sogutmali islemci yuk altinda bile ilik kaliyor.

USB TYpe-c NExus lardaki gibi bircok ozelligi kirpilmis degil TAM donanimsal destek var .

Turkiye de satilacak cihazlarda o tavsiye edilen fiyatlara DOCK kesinlikle cihazla beraber verilmeli . Asya da bircok ulkede DOCK hatta katlanabilir bluetooth klavyesi ile cihaza bundle diye bedavaya satiyorlar hediye misali .

Ayni seyler Turkiye'de de olmali .

Kamerasina kimse laf edemez epey ustun .

4K video kayit cekimi Note 5 gibi en guncel guclu cihazlardaki gibi 5 dakika kisitlamasi yok ! Dahili hafizaniz ne kadar ise bitene kadar 4k 30 FPS OIS 5. nesil ustlelik 4K da atif olarak kaliteli elin azizli titreme filan elimine ediyor .

Gece cekimleri gunduz renk dogrulu 3 tonlu flash olmasi cekilen fotograflarda sonradan istenen flash tonlamasi yapilabilmesi ( PhotoShop gibi degil olasi tum secenekler fotograf cekim aninda secilmeye hazir tutuluyor ) .

Cekilen 4K videolari Alienware 17R3 4K ekranda izledigimde dehset netlik / keskinligi gormekteyim )


Harici hafiza karti da desteklemesi video cekimleri fotograf cekimleri hatta uygulamalari ayarlarindan varsayilan kayit yeri hafiza karti bile secilebilmekte .

ANdroid 6 ile gelen bu ozellik hafiza kartini bicilendirmek gerekiyor ve o cihazdan baska bir cihaza hafiza kartini dahi kullanamiyorsunuz. Hatta cihazi formatladiktan sonra bile cikartmasaniz bile o halde bicimlendirmek gerekiyor Android 6.0.1 de General Mobile 4G den belli .

Samsung 128 GB en son cikmis yuksek hizli 95 MB ve 90 MB okuma yazma ozelikli karti da sorunsuz okumakta . 200 GB maksimum destek denilmesi de cihaz tanitimi yapildiginda piyasada en yuksek kapasiteli 200 GB li olmasidir yani 2 TeraByte ( 2048 GB ) lik bir bellek ciksa desteklenecegi ifade edilmektedir ...

Hizli sarj i Note5 ten daha hizli ustelik kapasitesi fazla olmasi sarj suresini uzatmasina ragmen Note5 ten daha kisa surede %100 sarj etmekte .


Pili degistirilebilir olmasi onemli .

Radyo var internet gerektirmez . Malum internet uzerinden radyo dinlendiginde pil cabuk biter Lumia da bunlar yok :)


Alienware deki USB TYPE-C ile sanki duvar sarj aleti gibi hizli sarj etmesi de onemli bir :)


Ergonomi olarak Note5 ( Note 5 cihaz sahibi biri olarak ...) ile kiyaslanmasi gerekir cunku benzer ebatlarda . Note5 inceltilmis koseler ve arkasinin cam olmasi elde kayma dusurme hissi vermekte . Lumia 950 ve Lumia 950 XL arkasi mat olmasi elde tutusta guven hissi vermekte ama Note5 te yok . Note5 in tasarimi S6 dan baslar arkasi cam olmasi gibi .

Dock ile basit veri transferi goruntu output verimi telefon touchpad gibi kullanip baglanan ekranin faresi gibi davranmasindan ibaret sanilmasin .

Dock ile baglandiginda uyumlu Magaza uygulamalari Continuum modunda calisir masaustune yakin bir arayuz deneyimi yasatir .

Burda onemli olan bir ayrinti bu esnada telefon da sanki ekrana baglanmamis gibi tum islemleri aksatmadan halledebilirsiniz . Yani Dock klasik rakip firmalarinki gibi MHL veya goruntu aktarma aparati degildir.

Gerci Dock sarti da yok wifi uzerinden de Continuum ozelligi kullanilmakta :) .


Microsoft un yazilimsal olarak kesinlikle daha da hizli gelisecegini dusunmekteyim cunku Insider surumdekilerin destegi de artiyor .

Microsoft kendi arayuzunde diretmesi mantikli . Tema destegi filan bunlar eglence isi . Onemli olan istedigimizi en kisa surede verimli nasil arayuze indirgenebilir mesele bu . Bu baglamda Microsoft arayuz askina RAM artiran ama tuketiciye kullanilabilirligi 2 GB lik Nexus cihazlarinki ile ayni bos RAM miktari olmasi yalin Touchwiz siz islemci RAM ve dahili depolama birimi cok cok mutlak hizli olsa da sisirilmis makyajla hantallasmis sadece yeni amiral telefonlarda dusundugu arayuzu rafine etmekten oteye gitmeyerek klasik TouchWiz UX e devam etmesi Samsung un kaybi . Kullanicilar cileden cikmakta . Root lamadan debloat etmeler ile cihaza gomulu uygulamalar kaldirilamamasi da cabasi . Bu sisirilmis arayuz yuzunden guncellemeler hem gec hem de RAM yetersiz diye mazeretler olusturulmakta . En klasik populer vaka Galaxy S3 te olmasi gibi .

Sony bir nebzer iyi beta da olsa en guncelli sunuyor .

LG guncelleme sozunu tutuyor tabiki belirlenmis modellerine .

Android te yazilimsal olaran Nexus lar daha oncelikli General Mobile 4G de kullaniyorum Android 6.0 ile dokunmatik ve stabilite uykuya gecmeme gibi ciddi sorunlari anca 1 ay sonra Android 6.0.1 ile cozmeleri de Android One projesine ciddiyetsizligi kanitlamaktdir. Google Samsung her ikisi de markalasan yanlarini kullanmakta Google saf arayuz diyor ama sorunlari sonra hallediyor aylar geciyor filan . Samsung guclu donanim diyor ama o TouchWiz ile uygulamalar ve sistem dosyalari ile hem depolama olarak hem de islemciye ekstra yuk hem de pili tuketmede daha fazla olmasi hem de RAM de sabit yer isgal etmesi ( RAM temizliyecileri anlik bosaltiyor ama yine eskisi gibi RAM e yukleniyor ! ) yuk binilmis olmasi NET performans ve akicilik iddia edildigi gibi olmuyor sadece hatiri sayilir iyilestirmeler oluyor o kadar .

Bir d ene hikmetse yeni Amiral modeli cikmissa major Android guncellemesi ile cihaz tam bir fiyaskoya donusuyor bircok kullanici Android eski surumune takiliyor istemeden de ama guncel Android olsun getirileri sunlar bunlar bilincinde olan da Samsung un pazarlama taktiginin kucagina dusuyor . Benim gibiler dunya da cok. Zaten benim icin S-Pen belirleyici idi ama Radyo yu cikart MHL destegi cikar ! Samsung kendi ayagina kursun sikiyor .

Biraz uzun oldu ama dikkatli sabirla okunursa bircok acidan fikir sahibi olabilir veya oz elestiri yapabilirsiniz.
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ICromwelleI 3 yıl
Açıkcası 820 kullanıyorum ilk aldığım zamanlar keşke android alsaymışım dedim ama sonradan alıştım fakat microsot her seferinde sanki daha kötüye gitti gibi. Bir şeyleri düzeltceği sırada bozdu. Ama şunu anladım telefon bir yere kadar fazla para vermeye gerek yok 950'de çok yüksek fiyat bakımından bana kalırsa.
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Microsoft Specialist 3 yıl smart1978
smart1978
Potansiyeli buyuk. Lumia 950 XL satin almistim.

Bu kutuda eksik olan her iki ucu USB TYPE-C kablosu da olmamasi gerci piyasada var online satin alinabiliyor. Ben aldim hatta yaygin micro USB den USB TYPE-C ye minik basligi da aldim ki veri transferi ve sarj ( hic edilmemesinden iyidir ) icin olmazsa olmazlardan .


Windows Hello BETA oldugunundan cok hizli birsey beklemek sacma sonucta en guncel parmak izi okuyucusu gibi calismiyor . PArmak izi okuyucularindan onemli ustunlugu eldiven veya elinizin kirli olmasi derdi bunda yok . Hatta zifiri karanlikta dahi iris taramasi yapmakta calisma mantigi kizilotesi taramasi . Bu tarama kontak lens ve gozluk filan engel tanimiyor .


Suan cihazin yazilimini elestiren herkes BETA surumu su Lumia 950 ve 950 XL ve en ufagi 550 gibi olmadigindan anlamsiz yersiz olumsuz abartili elestiriliyor .

Zaten telefona Insider olmayan bir guncelleme gelmisti . Hatta Insider surumu de artik Lumia 950 serilerine geldi malum satisa baslandi .

Suan Insider surumunu kullaniyorum . Cok iyi sorun yok .

Sorun yasayanlar ayni eskimiz cihazli baska bir kullanici bende sorun yok diyor . Yani sorun esit sartlarda degil . Hangi surumden yuklendi eskimiz cihazin modeli ne ... Gibi bircok farkindalik yaratacak sorulara cevap aramadan hayiflananalar burda da var.

Android NExus harici cihazlar gibi 1 yil zar zor oturmadan guncelleme alinmasina veya anca 2. yilda eskimis bir surumde kalmalari unutulmus galiba ...
Ben de Note5 kullaniyorum yillardir da NExus cihazlari kullandim Samsung amiral telefonlarini da kullandim .

Coklu gorev kendisi icin artirilmis RAM pratikte bize faydasi yok arayuze gidiyor .

Microsoft operator yuzunden guncelleme gecikmeleri olmayacak Apple gibi ayni anda hatta masaustu dahil benzer yapi surumlerle guncellenmekte .

Polaize ekran . Sivi sogutmali islemci yuk altinda bile ilik kaliyor.

USB TYpe-c NExus lardaki gibi bircok ozelligi kirpilmis degil TAM donanimsal destek var .

Turkiye de satilacak cihazlarda o tavsiye edilen fiyatlara DOCK kesinlikle cihazla beraber verilmeli . Asya da bircok ulkede DOCK hatta katlanabilir bluetooth klavyesi ile cihaza bundle diye bedavaya satiyorlar hediye misali .

Ayni seyler Turkiye'de de olmali .

Kamerasina kimse laf edemez epey ustun .

4K video kayit cekimi Note 5 gibi en guncel guclu cihazlardaki gibi 5 dakika kisitlamasi yok ! Dahili hafizaniz ne kadar ise bitene kadar 4k 30 FPS OIS 5. nesil ustlelik 4K da atif olarak kaliteli elin azizli titreme filan elimine ediyor .

Gece cekimleri gunduz renk dogrulu 3 tonlu flash olmasi cekilen fotograflarda sonradan istenen flash tonlamasi yapilabilmesi ( PhotoShop gibi degil olasi tum secenekler fotograf cekim aninda secilmeye hazir tutuluyor ) .

Cekilen 4K videolari Alienware 17R3 4K ekranda izledigimde dehset netlik / keskinligi gormekteyim )


Harici hafiza karti da desteklemesi video cekimleri fotograf cekimleri hatta uygulamalari ayarlarindan varsayilan kayit yeri hafiza karti bile secilebilmekte .

ANdroid 6 ile gelen bu ozellik hafiza kartini bicilendirmek gerekiyor ve o cihazdan baska bir cihaza hafiza kartini dahi kullanamiyorsunuz. Hatta cihazi formatladiktan sonra bile cikartmasaniz bile o halde bicimlendirmek gerekiyor Android 6.0.1 de General Mobile 4G den belli .

Samsung 128 GB en son cikmis yuksek hizli 95 MB ve 90 MB okuma yazma ozelikli karti da sorunsuz okumakta . 200 GB maksimum destek denilmesi de cihaz tanitimi yapildiginda piyasada en yuksek kapasiteli 200 GB li olmasidir yani 2 TeraByte ( 2048 GB ) lik bir bellek ciksa desteklenecegi ifade edilmektedir ...

Hizli sarj i Note5 ten daha hizli ustelik kapasitesi fazla olmasi sarj suresini uzatmasina ragmen Note5 ten daha kisa surede %100 sarj etmekte .


Pili degistirilebilir olmasi onemli .

Radyo var internet gerektirmez . Malum internet uzerinden radyo dinlendiginde pil cabuk biter Lumia da bunlar yok :)


Alienware deki USB TYPE-C ile sanki duvar sarj aleti gibi hizli sarj etmesi de onemli bir :)


Ergonomi olarak Note5 ( Note 5 cihaz sahibi biri olarak ...) ile kiyaslanmasi gerekir cunku benzer ebatlarda . Note5 inceltilmis koseler ve arkasinin cam olmasi elde kayma dusurme hissi vermekte . Lumia 950 ve Lumia 950 XL arkasi mat olmasi elde tutusta guven hissi vermekte ama Note5 te yok . Note5 in tasarimi S6 dan baslar arkasi cam olmasi gibi .

Dock ile basit veri transferi goruntu output verimi telefon touchpad gibi kullanip baglanan ekranin faresi gibi davranmasindan ibaret sanilmasin .

Dock ile baglandiginda uyumlu Magaza uygulamalari Continuum modunda calisir masaustune yakin bir arayuz deneyimi yasatir .

Burda onemli olan bir ayrinti bu esnada telefon da sanki ekrana baglanmamis gibi tum islemleri aksatmadan halledebilirsiniz . Yani Dock klasik rakip firmalarinki gibi MHL veya goruntu aktarma aparati degildir.

Gerci Dock sarti da yok wifi uzerinden de Continuum ozelligi kullanilmakta :) .


Microsoft un yazilimsal olarak kesinlikle daha da hizli gelisecegini dusunmekteyim cunku Insider surumdekilerin destegi de artiyor .

Microsoft kendi arayuzunde diretmesi mantikli . Tema destegi filan bunlar eglence isi . Onemli olan istedigimizi en kisa surede verimli nasil arayuze indirgenebilir mesele bu . Bu baglamda Microsoft arayuz askina RAM artiran ama tuketiciye kullanilabilirligi 2 GB lik Nexus cihazlarinki ile ayni bos RAM miktari olmasi yalin Touchwiz siz islemci RAM ve dahili depolama birimi cok cok mutlak hizli olsa da sisirilmis makyajla hantallasmis sadece yeni amiral telefonlarda dusundugu arayuzu rafine etmekten oteye gitmeyerek klasik TouchWiz UX e devam etmesi Samsung un kaybi . Kullanicilar cileden cikmakta . Root lamadan debloat etmeler ile cihaza gomulu uygulamalar kaldirilamamasi da cabasi . Bu sisirilmis arayuz yuzunden guncellemeler hem gec hem de RAM yetersiz diye mazeretler olusturulmakta . En klasik populer vaka Galaxy S3 te olmasi gibi .

Sony bir nebzer iyi beta da olsa en guncelli sunuyor .

LG guncelleme sozunu tutuyor tabiki belirlenmis modellerine .

Android te yazilimsal olaran Nexus lar daha oncelikli General Mobile 4G de kullaniyorum Android 6.0 ile dokunmatik ve stabilite uykuya gecmeme gibi ciddi sorunlari anca 1 ay sonra Android 6.0.1 ile cozmeleri de Android One projesine ciddiyetsizligi kanitlamaktdir. Google Samsung her ikisi de markalasan yanlarini kullanmakta Google saf arayuz diyor ama sorunlari sonra hallediyor aylar geciyor filan . Samsung guclu donanim diyor ama o TouchWiz ile uygulamalar ve sistem dosyalari ile hem depolama olarak hem de islemciye ekstra yuk hem de pili tuketmede daha fazla olmasi hem de RAM de sabit yer isgal etmesi ( RAM temizliyecileri anlik bosaltiyor ama yine eskisi gibi RAM e yukleniyor ! ) yuk binilmis olmasi NET performans ve akicilik iddia edildigi gibi olmuyor sadece hatiri sayilir iyilestirmeler oluyor o kadar .

Bir d ene hikmetse yeni Amiral modeli cikmissa major Android guncellemesi ile cihaz tam bir fiyaskoya donusuyor bircok kullanici Android eski surumune takiliyor istemeden de ama guncel Android olsun getirileri sunlar bunlar bilincinde olan da Samsung un pazarlama taktiginin kucagina dusuyor . Benim gibiler dunya da cok. Zaten benim icin S-Pen belirleyici idi ama Radyo yu cikart MHL destegi cikar ! Samsung kendi ayagina kursun sikiyor .

Biraz uzun oldu ama dikkatli sabirla okunursa bircok acidan fikir sahibi olabilir veya oz elestiri yapabilirsiniz.

Son zamanlarda okuduğum en doğru ve mantıklı yazıydı. Her kelimesine katılıyorum.
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kırmızıbey 3 yıl
Kasası eski ürünlere göre daha sağlam ve güzel duruyor
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silversmith 3 yıl
Tv'den alınan bazı telefonlar gibi; ha kutudan patates çıkmış ha bu ne farkeder! :D
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sorceress 3 yıl
redkid06
okadar çok satış yapıyolarki kabloyu bile özel yapmışlar satılmasın diye ellerinden geleni yapıyorlar ne kadar değişik bir firma ya çok enteresan nokia yok oldu microsoft tebrikler...

O kablo yeni standart arkadaşım. Bilgilendireyim istedim.
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MnTotoro 3 yıl
Microsoft'un windows phone konusunda çizdiği acınası imajından sonra Erdi Bey bu telefonu Türkiye'de ilk ve son açan insan olabilir. Çok değerli bir video.
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
Kutuyu açarken zaten telefon çalışıyormuydu benmi yanlış gördüm
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redkid06 3 yıl
okadar çok satış yapıyolarki kabloyu bile özel yapmışlar satılmasın diye ellerinden geleni yapıyorlar ne kadar değişik bir firma ya çok enteresan nokia yok oldu microsoft tebrikler...
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HLLBN 3 yıl
Eskiden 1.800tl ye satılan telefonlara imkansız gözüyle bakardık, şimdi 1800tl lik telefonlar f/p ürünü oluyor.
2550tl ye güzel bi pc yada ps4 artı oyun alıp stres atmak varken, bunları alıp neden stres yapalım ki.
Envayi çeşit telefon kullandım, 1000tl altı telefonlar tat vermiyor, 1000-1500 arası f/p telefon alıp kalan 1000tl yi istediğiniz şekilde harcayabilirsiniz.
İphone 5s,z3,L830,g4 kullanmış biri olarak şuan 550tl lik discovery air kullanıyorum, diyeceğim tek şey gereksiz harcama oldu benim için.
Sigara bağımlılık, araba alıp satma bağımlılık, telefon alıp satma bağımlılık, cihazlar güzel, sistem arayüzü kendine özgü ama gelişim yavaş, wp daha da gelişecektir...
2 Yanıt Yanıtla +5
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NvdiaAmd 3 yıl HLLBN
Ps4 almak en mantıklı seçim
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Jeopol 3 yıl HLLBN
HLLBN

Eskiden 1.800tl ye satılan telefonlara imkansız gözüyle bakardık, şimdi 1800tl lik telefonlar f/p ürünü oluyor.
2550tl ye güzel bi pc yada ps4 artı oyun alıp stres atmak varken, bunları alıp neden stres yapalım ki.
Envayi çeşit telefon kullandım, 1000tl altı telefonlar tat vermiyor, 1000-1500 arası f/p telefon alıp kalan 1000tl yi istediğiniz şekilde harcayabilirsiniz.
İphone 5s,z3,L830,g4 kullanmış biri olarak şuan 550tl lik discovery air kullanıyorum, diyeceğim tek şey gereksiz harcama oldu benim için.
Sigara bağımlılık, araba alıp satma bağımlılık, telefon alıp satma bağımlılık, cihazlar güzel, sistem arayüzü kendine özgü ama gelişim yavaş, wp daha da gelişecektir...

en iyisini yapiyorsun.

benim gibi telefonda oyun oynamayip sadece mail, sosyal medya, internet gibi seyleri telefonda kullananlar icin orta derece telefonlar gayet yeterli. 600-700 dolara iphone veya amiral gemisi andoid almak yerine $160'lik moto g serileri alip her sene yenilemek daha mantikli olur. Gerci ben moto g2 kullaniyorum ve hala yenileme geregi duymadim.( ara sira uygulama guncellerken yetersiz hafiza uyarisi veriyor.
umarim o da android m ile sd karda uygulama kurmak ile gecer.)
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kaan0101 3 yıl
peki sen 2 milyar 250 milyon sen milyar sen bu paraya satabilecekmisin micro 😃
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