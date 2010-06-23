Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

MAXFLASH Rapstore 128GB SSD

8 yıl
59,8b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bir süredir forumlarımızda tartışılan MAXFLASH'ın Rapstore SSD modellerini mercek altına alıyoruz.

Bir süredir forumlarımızda tartışılan MAXFLASH'ın Rapstore SSD modellerini mercek altına alıyoruz. Bakalım 128GB kapasitesiyle günlük kullanıma uygun olan MAXFLASH Rapstore 128GB SSD nasıl bir performans sergiliyor.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Hakanonur 8 yıl
ah bir de alacak paramız olsa :=)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
girayhan1 8 yıl
Arkadaşlar 40-60-64 gb gibi kapasiteli ssd lerin fiyatları ciddi deredcede gerilemişken hala öylemiydi böylemyidi demeyin gidin alın. Deneyin sonra buraya çıkın yazın. Nasıl parmaklarınız titremekten yanlış yazdığınızı göreceksiniz heyecandan. Çünkü dehşet birşey. 20 yıldır bilgisayarların içindeyim, bence bu 20 yılda 2 devrim oldu. Biri 64 bit düşük nm işlemciler biride ssd. Hdd ne kadar hızlı bileşenler kullanırsanız kullanın sistemin tüm hızını frenleyen kısıtlayan bir donnaım. Çünkü yapabilecekleri cok sınırlı. Ssd takarak sisteminizin frenini kaldırıyorsunuz en azından. Gidip diğer donanımlara ram işlemci vs vs yatırım yapıp upgrade edeceğinize ssd alıp farkı görün. Ben 4gb ramdan 8gb a çıkacaktım ssd takınca tamamen vazgectim. Yok radmiş bilmem neymiş kafanızı bulandırmayın 10 tane 10.000 rpm hdd yi raid0 da yapsanızda sonuçta hdd hdddir sd ssddir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZvAnA 8 yıl
SSD iyi güzel de, raid'li sistem belli ki sıfırdan yüklenmemiş bir windows ile test edilmiş. Ayrıca raid'li sistemde wallpaper bile kullanılmış. Bu da test hakkında soru işareti doğuruyor. İki sistem de yeni kurulmuş windows'larla test edilseymiş daha iyi olurmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scutaro 8 yıl
SSD'ler bellek yongası kullandığı için erişim süreleri HDD'ler ile kıyaslandığında çok daha düşük. Yani depolama için HDD, performans için SSD bunun daha ötesi yok. Üstelik SSD'ler mekanik bir ortama sahip olmadığı için bad sector gibi sorunlarıda yok, şimdiklik tek sorun kapasite ve fiyatları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ensaronline 8 yıl
'Hobar' kardeşim ben değil bilgisayarım saçmalıyor. keşke imkanım olsaydıda vidyoya alabilseydim.
Kısacası gördüğümü paylaştım. Oyuna gelmeyin diyorum başka birşey demiyorum. Zaten beni bağlamaz da aslında sadece 'ulan bi deniyim bakiyim' dediğimde vidyonun tamamen reklam için yapıldığını gördüm sizinlede paylaşmak istedim.
Bu arada raid 0 la şuanakadar yaşamadığım deneyimi yaşıyorum. Öncede wd 500 cblack tekti çifleyip raid0 kurdum ve çok memnunum öyle dediğin gibi programları etkilemez. günlük kullanımı etkilemez cümlelerini kale bile alamıyorum çünkü etkisini çok fazlasıyla tam beklediğim gibi gördüm. Hdd ile ilgili hiçbir sıkıntım kalmadı pcde. Tabiyki insan daha iyisini istiyor ve bu ancak ssd ile mümkün fakat dediğim gibi çok pahalı. Hele reklamı yapılan ssd tam anlamıyla saçmalık. Benim raid düzeneğimin 2 katı performans veriyor ve bide biyatına bakın.
Dediğim gibi test ettim gördüm. Gerisini keyfiniz bilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ensaronline 8 yıl
Açılış testi sonrası vidyodaki gibi başlangıca programlar koyarakta test uyguladım.
Açılışa eklenilern programlar:
3 adet explorer
1 opera browser
1 media player
1 photoshop cs4
zaten olanlar:
msi afterburning
ppoweriso
avg is
idm
creative volume panel
Averquick
harcindede sistemin diğer gerekli ihtiyaçları adobe vs. onlar herkeste olanlar.
TEST SONUCU
Tüm programların açılış süresi 40sn.
ssd de olduğu gibi ilk photoshop değil en son o açılıyor.
Kısacası bu ssd kesinlikle parasını haketmeyen gereksiz bir ürün olarak karşımıza çıkmış oluyo. Yine altını çiziyorum ssd tabikide mekanik hdd den daha iyi ama çok pahalı ve o fiyatı hakedecek kadar iyi değil.
Açılış süresi 18sn
tüm programların açılıs süresi 40sn.
test edilen ssd de
açılış 14sn
tüm programların açılışı 22sn.
Bu arada dh testinde kurulan raid sisteminin p4 makinede kurulmuş olabileceğinden 2dk beklemiş olabileceğinide düşünmedim değil :)
Benim test sistemim
Abit in9 32 max n680i sli anakart
I Q9550 İşlemci
Ocz 2*2 Platinum ram
Msi GTS250 1G
Creative x fi Platinum Ses k.
Avermedia trinity Tvk
2X 500GB WD. CBlack hdd. (raid0[128])
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 8 yıl
ensar saçmalamışsın dostum. raid in dosya kopyalama haricinde masaüstü kullanımına ve program loading sürelerine etkisi yok denecek kadar az. zamanında kendim deneyerek gördüm. günlük kullanımda hiç bir şekilde farkedilebilir hız attışı sağlamıyor. istersen 10 lu raid yap bu böyle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
umarım bu marka için böyle bir inceleme yapmak için firmadan bir kaç tane SSD disk almışsınızdır... hayırlı olsun ne diyelim.. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TVT(Patron) 8 yıl

kimse yanlış anlamasın teknoloji hakkında yeterince bilgi edinebilmiş olmadığım için soruyorum...

şimdi malum telefon hatları berbat durumda yakında biryere yıldırım düştü bizim bu ssd diskin modüllerini yaktı nasıl kurtulacak bu bilgiler?

performans isteyenler için devamlı 7200 devir dönen bir veya bir kaç diske göre daha iyi olacağına şüphe yok fakat çok değerli bilgiler barındıran sunucuların asıl ve yedek

disklerinin SSD olacağını (en azından bir süre daha) düşünmüyorum. Ama bu konuda tartışmaya açığım tabi bu ürünlerin distribütörlerinden üreticilere sorulması ve net olarak

açılklanması gereken bir konu bu. Hali hazırda kullandığımız mekanik diskler elektron mikroskobu ile incelendiğinde bitler görülebilirken bu cihazlarda durum ne olacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 8 yıl
bunu ancak zaman gösterecek ssd ler fakat bu zamanın şartlarına göre o paraya yazık ki hız işinden gelir getiren bir işiniz varsa zaman para ise 2 milyar olsa alınır ona birşey demiyorum makınayı aç git mutfakta su iç gel hazır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ensaronline 8 yıl
Ben ssd'ler mekanik hdd'lerden daha kötü demedim. Parasını haketmiyor dedim. Ve belirttiğim açılış süresi gördüğümdü. Beni o veya bu ilgilendirmez gördüğümü söyledim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 8 yıl

quote:
Orijinalden alıntı: aspirin_00
Kingston SSD 128GB SSDNow V-Series V+ SATA2 2.5 Upgrade B fiyatı 740 tl bu parayla 65 tl ye 11 tane 160 gb raid yaparsanız sanırım ssd leri bile sollarsınız. :):):):)
11 tane değil 111 taneyi de bağlayıp raid kursan sollayamazsın. neye göre sollucan???
100gb dosyanı c : 'den d: 'ye e: 'den f: 'ye taşıyıp durcan mı günün 15 saati allahım yarabbim neden bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan insanlar bu huylarından gücenmiyolar
--------------------------------------
depolama birimi olarak kullanmayacaksın. benim yazımda depolama olarak kullanma fikrini nereden uydurdunuz anlamıyorum çok hayal perest insanmız var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
arkadaşım senin yaptığın açılışı testinde dh deki testte yüklenen uygulamaları da yükledin mi. hazır açılmış sistemde o uygulamaları yüklesen bile 14 saniyede yapamazsın. ben ssd kullanan bir kişiyim ve her zaman söylüyorum bir bilgisayar kullanıcısının kendine yapacağı en büyük iyilik bir ssd almaktır. bunu kullanmadan anlayamazsın.ayrıca ben bunu uzun süredir 2*250 gb raid 0 kullandıktan sonra ssd ye geçmiş birisi olarak yazıyorum. bu arada şu anda iyi araştırırsanız intel 80 gb gen 2 ssd yi 500 tl aldında fiyata bulabilirsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ensaronline 8 yıl
benim testimde
Açılış süresi :18sn
dh testinde
Açılış süresi:14sn
2x wd cblack raid 0(128) ile.
Dolayısıyla ssd fiyatını haketmiyor.
Benim testime göre :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
11:26
Samsung Galaxy On7 Prime inceleme
11,9b izlenme · 1 yıl
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
13:18
MSI GE72 Apache Pro: GeForce GTX 1050 Ti'li dizüstü incelemesi
24b izlenme · 1 yıl
08:51
Asus ZenFone 4 Pro detaylı ön inceleme: Yeni nesil amiral gemisi
18,5b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
17:49
Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray"
18b izlenme · 1 yıl
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
03:32
Yanar döner SSD l Hyper X Fury SSD sürücü
37,2b izlenme · 1 yıl
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
05:36
ADATA XPG SX950 SSD incelemesi "3D NAND MLC'li, uzun ömürlü SSD"
38,8b izlenme · 1 yıl
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
17:52
Canlı | Samsung T5 SSD inceleme "Daha hızlısı yok" [Yayın özeti]
44,2b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13b izlenme · 1 gün
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
16:06
Samsung 970 EVO NVMe SSD inceleme | 3500 MB/sn okuma 2500 MB/sn yazma hızı
27,2b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim