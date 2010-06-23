Bir süredir forumlarımızda tartışılan MAXFLASH'ın Rapstore SSD modellerini mercek altına alıyoruz.

Bir süredir forumlarımızda tartışılan MAXFLASH'ın Rapstore SSD modellerini mercek altına alıyoruz. Bakalım 128GB kapasitesiyle günlük kullanıma uygun olan MAXFLASH Rapstore 128GB SSD nasıl bir performans sergiliyor.