Genel Yayın Yönetmeni
Bir süredir forumlarımızda tartışılan MAXFLASH'ın Rapstore SSD modellerini mercek altına alıyoruz.
Bir süredir forumlarımızda tartışılan MAXFLASH'ın Rapstore SSD modellerini mercek altına alıyoruz. Bakalım 128GB kapasitesiyle günlük kullanıma uygun olan MAXFLASH Rapstore 128GB SSD nasıl bir performans sergiliyor.
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Kısacası gördüğümü paylaştım. Oyuna gelmeyin diyorum başka birşey demiyorum. Zaten beni bağlamaz da aslında sadece 'ulan bi deniyim bakiyim' dediğimde vidyonun tamamen reklam için yapıldığını gördüm sizinlede paylaşmak istedim.
Bu arada raid 0 la şuanakadar yaşamadığım deneyimi yaşıyorum. Öncede wd 500 cblack tekti çifleyip raid0 kurdum ve çok memnunum öyle dediğin gibi programları etkilemez. günlük kullanımı etkilemez cümlelerini kale bile alamıyorum çünkü etkisini çok fazlasıyla tam beklediğim gibi gördüm. Hdd ile ilgili hiçbir sıkıntım kalmadı pcde. Tabiyki insan daha iyisini istiyor ve bu ancak ssd ile mümkün fakat dediğim gibi çok pahalı. Hele reklamı yapılan ssd tam anlamıyla saçmalık. Benim raid düzeneğimin 2 katı performans veriyor ve bide biyatına bakın.
Dediğim gibi test ettim gördüm. Gerisini keyfiniz bilir.
Açılışa eklenilern programlar:
3 adet explorer
1 opera browser
1 media player
1 photoshop cs4
zaten olanlar:
msi afterburning
ppoweriso
avg is
idm
creative volume panel
Averquick
harcindede sistemin diğer gerekli ihtiyaçları adobe vs. onlar herkeste olanlar.
TEST SONUCU
Tüm programların açılış süresi 40sn.
ssd de olduğu gibi ilk photoshop değil en son o açılıyor.
Kısacası bu ssd kesinlikle parasını haketmeyen gereksiz bir ürün olarak karşımıza çıkmış oluyo. Yine altını çiziyorum ssd tabikide mekanik hdd den daha iyi ama çok pahalı ve o fiyatı hakedecek kadar iyi değil.
Açılış süresi 18sn
tüm programların açılıs süresi 40sn.
test edilen ssd de
açılış 14sn
tüm programların açılışı 22sn.
Bu arada dh testinde kurulan raid sisteminin p4 makinede kurulmuş olabileceğinden 2dk beklemiş olabileceğinide düşünmedim değil :)
Benim test sistemim
Abit in9 32 max n680i sli anakart
I Q9550 İşlemci
Ocz 2*2 Platinum ram
Msi GTS250 1G
Creative x fi Platinum Ses k.
Avermedia trinity Tvk
2X 500GB WD. CBlack hdd. (raid0[128])
kimse yanlış anlamasın teknoloji hakkında yeterince bilgi edinebilmiş olmadığım için soruyorum...
şimdi malum telefon hatları berbat durumda yakında biryere yıldırım düştü bizim bu ssd diskin modüllerini yaktı nasıl kurtulacak bu bilgiler?
performans isteyenler için devamlı 7200 devir dönen bir veya bir kaç diske göre daha iyi olacağına şüphe yok fakat çok değerli bilgiler barındıran sunucuların asıl ve yedek
disklerinin SSD olacağını (en azından bir süre daha) düşünmüyorum. Ama bu konuda tartışmaya açığım tabi bu ürünlerin distribütörlerinden üreticilere sorulması ve net olarak
açılklanması gereken bir konu bu. Hali hazırda kullandığımız mekanik diskler elektron mikroskobu ile incelendiğinde bitler görülebilirken bu cihazlarda durum ne olacak?
quote:
Orijinalden alıntı: aspirin_00
Kingston SSD 128GB SSDNow V-Series V+ SATA2 2.5 Upgrade B fiyatı 740 tl bu parayla 65 tl ye 11 tane 160 gb raid yaparsanız sanırım ssd leri bile sollarsınız. :):):):)
11 tane değil 111 taneyi de bağlayıp raid kursan sollayamazsın. neye göre sollucan???
100gb dosyanı c : 'den d: 'ye e: 'den f: 'ye taşıyıp durcan mı günün 15 saati allahım yarabbim neden bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan insanlar bu huylarından gücenmiyolar
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depolama birimi olarak kullanmayacaksın. benim yazımda depolama olarak kullanma fikrini nereden uydurdunuz anlamıyorum çok hayal perest insanmız var.
Açılış süresi :18sn
dh testinde
Açılış süresi:14sn
2x wd cblack raid 0(128) ile.
Dolayısıyla ssd fiyatını haketmiyor.
Benim testime göre :D