Üç motorlu Alpine A390 | Trafik cezaları katlanıyor - DH Oto Gündem

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Programımızın bu haftaki bölümünde yeni Alpine A390, Audi Q6 e-tron'un Türkiye fiyatı, yeni düzenleme kapsamında katlanacak trafik cezaları ve Togg'un ücretli paketi gibi konuları değerlendirdik.

Programımızın bu haftaki bölümünde yeni Alpine A390, Audi Q6 e-tron'un Türkiye fiyatı, yeni düzenleme kapsamında katlanacak trafik cezaları ve Togg'un ücretli paketi gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:38 - Alpine A390

10:52 - Trafik cezaları

29:32 - Audi Q6 e-tron

34:41 - Togg Dijital Premium Paket üyeliği

42:31 - Türkiye, elektrikli otomobil satışında Avrupa'da dördüncü

51:41 - Kapanış

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