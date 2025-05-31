Üç motorlu Alpine A390 | Trafik cezaları katlanıyor - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde yeni Alpine A390, Audi Q6 e-tron'un Türkiye fiyatı, yeni düzenleme kapsamında katlanacak trafik cezaları ve Togg'un ücretli paketi gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
00:38 - Alpine A390
10:52 - Trafik cezaları
29:32 - Audi Q6 e-tron
34:41 - Togg Dijital Premium Paket üyeliği
42:31 - Türkiye, elektrikli otomobil satışında Avrupa'da dördüncü
51:41 - Kapanış