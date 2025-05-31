WhatsApp, 1 Haziran'dan itibaren artık bu telefonlarda kullanılamayacak

WhatsApp desteklenmeyecek telefonlar (2025)
iOS 15 veya önceki sürümü çalıştıran iPhone’lar ile Android 5.0 ve altı sürüm yüklü Android telefonlarda artık WhatsApp çalışmayacak. İşte 1 Haziran'dan itibaren WhatsApp desteğini kaybedecek telefonların listesi:
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (1. Nesil)
- Samsung Galaxy S4
- Samsung Galaxy Note 3
- Sony Xperia Z1
- LG G2
- Huawei Ascend P6
- Moto G (1. Nesil)
- Motorola Razr HD
- Moto E (2014)
Bu modeller güncelliğini yitirmiş olarak kabul edilse de WhatsApp, kullanıcıların mevcut yazılım sürümlerini kontrol etmelerini öneriyor. iOS 15.1 veya daha yeni ve Android 5.1 veya daha yeni bir sürümü çalıştıran cihazlar WhatsApp ile uyumlu olmaya devam edecek. Cihazınız için yazılım güncellemesi varsa, yükleyerek WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilirsiniz.
WhatsApp, kullanıcıların sohbetleri yedeklemelerini de öneriyor. Ayarlar - Sohbetler - Sohbet Yedekleme menüsü altından WhatsApp konuşmalarının bir yedeğini almak mümkün.
Bu eski sistemlere yönelik desteğin sonlandırılmasının arkasındaki temel neden güvenlik. Artık Apple veya Android'den düzenli güncellemeler almayan cihazlar siber güvenlik tehditlerine daha yatkın. WhatsApp, kullanıcı verilerini korumayı amaçlayan yeni özellikler sunmaya devam ettikçe eski sistemlerle uyumluluğu sürdürmek giderek daha zor ve riskli hale geliyor.Kaynakça https://faq.whatsapp.com/1150261202542208/ https://www.indiatoday.in/technology/news/story/whatsapp-will-stop-working-on-these-older-iphones-and-android-phones-starting-tomorrow-see-the-full-list-here-2733498-2025-05-31 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!