WhatsApp, 1 Haziran'dan itibaren artık bu telefonlarda kullanılamayacak

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Tam Boyutta Gör 1 Haziran'dan itibaren WhatsApp, uygulama performansını ve güvenliğini artırmayı amaçlayan düzenli güncelleme döngüsünün bir parçası olarak artık bir dizi eski iPhone ve Android akıllı telefonda çalışmayacak. Meta, değişikliği Mayıs 2025'te uygulamayı planlamıştı ancak kullanıcılara hazırlanmaları için ekstra zaman vererek uygulamayı biraz erteledi.

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WhatsApp desteklenmeyecek telefonlar (2025)

iOS 15 veya önceki sürümü çalıştıran iPhone’lar ile Android 5.0 ve altı sürüm yüklü Android telefonlarda artık WhatsApp çalışmayacak. İşte 1 Haziran'dan itibaren WhatsApp desteğini kaybedecek telefonların listesi:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. Nesil)

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy Note 3

Sony Xperia Z1

LG G2

Huawei Ascend P6

Moto G (1. Nesil)

Motorola Razr HD

Moto E (2014)

Bu modeller güncelliğini yitirmiş olarak kabul edilse de WhatsApp, kullanıcıların mevcut yazılım sürümlerini kontrol etmelerini öneriyor. iOS 15.1 veya daha yeni ve Android 5.1 veya daha yeni bir sürümü çalıştıran cihazlar WhatsApp ile uyumlu olmaya devam edecek. Cihazınız için yazılım güncellemesi varsa, yükleyerek WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilirsiniz.

WhatsApp, kullanıcıların sohbetleri yedeklemelerini de öneriyor. Ayarlar - Sohbetler - Sohbet Yedekleme menüsü altından WhatsApp konuşmalarının bir yedeğini almak mümkün.

Bu eski sistemlere yönelik desteğin sonlandırılmasının arkasındaki temel neden güvenlik. Artık Apple veya Android'den düzenli güncellemeler almayan cihazlar siber güvenlik tehditlerine daha yatkın. WhatsApp, kullanıcı verilerini korumayı amaçlayan yeni özellikler sunmaya devam ettikçe eski sistemlerle uyumluluğu sürdürmek giderek daha zor ve riskli hale geliyor.

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WhatsApp, 1 Haziran'dan itibaren bu telefonlarda kullanılamayacak

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