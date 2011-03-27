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MSI, AMD Fusion tabanlı yeni dizüstü bilgisayarı CR650'yi satışa sundu

8 yıl
16,7b
1
17
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, AMD Fusion tabanlı yeni dizüstü bilgisayarı CR650'yi satışa sundu
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Dizüstü bilgisayar gamını arka arkaya duyurduğu yeni modellerle genişletmeye devam eden MSI, AMD'nin Fusion platformunu kullanan CR650 isimli yeni modelini Amerika'da kullanıma sundu. 15.6-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan CR650, AMD'nin 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinden güç alıyor. Bobcat mimarisi üzerine inşa edilen işlemci, DirectX 11 destekli Radeon HD 6310 IGP'si ile geliyor ve toplamda 18 Watt güç tüketiyor.

MSI tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 3GB DDR3 bellek donatılan sistem, tercihe bağlık olarak 250GB, 320GBG ve 500GB olmak üzere üç farklı depolama kapasitesinden herhangi biri ile tercih edilebiliyor. Radeon HD 6310 entegre grafik birimi sayesinde yüksek tanımlı (1080p) videolar için donanımsal hızlandırma desteğine sahip olan MSI CR650'nin diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, HD internet kamerası, kart okuyucusu, DVD yazıcı ve 2 Watt kapasiteli iki adet hoparlöre yer veriliyor. Turbo Battery+ güç tasarrufu teknolojisiyle donatılan dizüstü bilgisayar 6 hücreli pi ile tek şarjda 6 saate kadar kullanım ömrü sunabiliyor.

MSI'ın AMD Fusion tabanlı yeni dizüstü bilgisayarı CR650, Amazon.com'da 455.99 dolar seviyesinde listelere giriş yapmış durumda.

MSI, AMD Fusion tabanlı yeni dizüstü bilgisayarı CR650'yi satışa sundu
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1963bursa 8 yıl
Amd Fusion'lar genelde 1.6Ghz, Via Nano ve Via Eden'ler 1.8 Ghz, Via'nın da hemen pazara çıkması gerekir, Via'nın malını satma niyetinden şüphe etmeye başladım.
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connect1979 8 yıl
Ürün gerçekten de çok şıkmış. Fiyat ve bu görselliğe AMD işlemci eklenince gayet şık olmuş. Sanırım MSI companentten sonra bitmiş ürnlerde de farklılığını gösterecek.
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Tanarri 8 yıl
Ne Fusion muş arkadaş gelemedi gitti bi çıkasada piyasaya kurucam bi DL pc ama yok sanki fizandan geliyo...
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MIKROP DOGAN 8 yıl
afedersin ama ne bekliyordun
1920x1080 falan mı
1024x600 koymadıklarına dua et
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mistifa 8 yıl
!!!!!!!! Kahrolsun 1366 x 768 piksel ekran çözünürlüğü !!!!!!!
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DH Misafiri 8 yıl
15.6" ile netbook sınıfına girmez :D Türkiye'ye gelince zaten fiyat +70$ filan olur.
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sendomi 8 yıl
şu amd işlemcili netbooklar piyasada yaygınlaşsa hanıma bir tane alacağım,atom'dan nefret ediyorum zaten bir haltada yaramaz
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hacı.basat 8 yıl
VIA'nın dizüstüleri de aşağı yukarı bu kapasitede geldiği için birbirlerine pil ömrü ve fiyatta rekabet ediyorlar. Atom bunun verdiği verimi vermiyor, VIA-AMD rekabeti var bu konuda. VIA satışa başlamadığı için yukarıdaki model sebepsiz havası vermiş. Piyasa kavgası.
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bAhAdR3 8 yıl
Neden bu kadar düşük özellikleri bu kadar büyük bir ekrana yer veriyolar ki
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Batuist 8 yıl

bAhAdR3

Neden bu kadar düşük özellikleri bu kadar büyük bir ekrana yer veriyolar ki

alternatif sunuyorlar işte kötü mü?? bence fiyatına göre çok çok iyi...
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zultaran 8 yıl
hiç akıl işimi ya netbook boyutlarında bişey tasarla ona koy bu güzelim işlemciyi+hd6000 serisi tümleşik ekran kartı var atomları piyasadan siler kafaları basmıyor...hayvan gibi biz cihaza koymuşlar olacak şey değil ya
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