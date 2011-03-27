MSI, AMD Fusion tabanlı yeni dizüstü bilgisayarı CR650'yi satışa sundu

Dizüstü bilgisayar gamını arka arkaya duyurduğu yeni modellerle genişletmeye devam eden MSI, AMD'nin Fusion platformunu kullanan CR650 isimli yeni modelini Amerika'da kullanıma sundu. 15.6-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan CR650, AMD'nin 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinden güç alıyor. Bobcat mimarisi üzerine inşa edilen işlemci, DirectX 11 destekli Radeon HD 6310 IGP'si ile geliyor ve toplamda 18 Watt güç tüketiyor.

MSI tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 3GB DDR3 bellek donatılan sistem, tercihe bağlık olarak 250GB, 320GBG ve 500GB olmak üzere üç farklı depolama kapasitesinden herhangi biri ile tercih edilebiliyor. Radeon HD 6310 entegre grafik birimi sayesinde yüksek tanımlı (1080p) videolar için donanımsal hızlandırma desteğine sahip olan MSI CR650'nin diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, HD internet kamerası, kart okuyucusu, DVD yazıcı ve 2 Watt kapasiteli iki adet hoparlöre yer veriliyor. Turbo Battery+ güç tasarrufu teknolojisiyle donatılan dizüstü bilgisayar 6 hücreli pi ile tek şarjda 6 saate kadar kullanım ömrü sunabiliyor.

MSI'ın AMD Fusion tabanlı yeni dizüstü bilgisayarı CR650, Amazon.com'da 455.99 dolar seviyesinde listelere giriş yapmış durumda.