MSI GE62 2QF Apache Pro Oyuncu Bilgisayarı Video İnceleme

Donanımhaber'den herkese merhaba ben Ender Yıldız, bu videomuzda MSI'ın oyuncu serisinden GE62 Apache Pro dizüstü bilgisayarı inceliyoruz.

İşlemci ve ekran kartı gibi temel bilgisayar bileşenlerinin performanstan taviz vermeden enerji tüketimini azaltması belki de en çok dizüstü bilgisayarların işine yaradı. Daha az enerji tüketen ve dolayısıyla daha az ısınan bu bileşenler sayesinde hafif ve ince dizüstü bilgisayarlarla masaüstü bilgisayar seviyesinde performans almak artık mümkün.



Teknik Özellikler:





MSI GE62 Apache Pro, kolay taşınabilirlik ve yüksek performansı bir arada sunan bir model olarak karşımıza çıkıyor. 8 izlek desteği sunan Core i7 4710HQ işlemci, turbo frekansı olan 3.5 GHz'e çıkma ve bu hızlarda kalma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Bu güçlü işlemci, Maxwell 2.0 mimarisine sahip GTX 970M grafik birimiyle birleşince ortaya masaüstü bilgisayar seviyesinde bir performans çıkıyor. Tabi sistemin genel performansına büyük katkıda bulunan 2x 128GB Raid 0 SSD sürücülerin de katkısı büyük.

Tasarım:

MSI, GE 62 Apache Pro modelinde farklı malzeme türlerine yer vermiş. 15.6 inç boyutunda ekrana sahip olan dizüstü bilgisayarın üst kapağı ve klavye bölümü fırçalı aliminyumdan imal edilerek cihaza "premium" (üst seviye) bir hava katılmış. Aynı zamanda aliminyum bölümler farklı girintilerle desteklenerek cihazın tekdüze bir görüntü sunmasının önüne geçilmiş. Ancak bu yüksek kaliteli malzemenin alt tarafta yerini plastiğe bıraktığını görüyoruz.

Klavye & Touchpad:

İncelememize konuk olan dizüstü bilgisayarda MSI geleneği bozmuyor ve klavye tarafında steelseries ile işbirliğine gidiyor. Chiclet tipi dediğimiz türde olan bu klavye, mekanik klavyeler kadar olmasa da iyi bir geri bildirim sunuyor. Ayrıca bölgesel aydınlatma desteği de sunan klavyenin farklı bölümlerine farklı renkler atayabildiğiniz gibi, ışık seviyesini de kendi konforunuza göre ayarlayabiliyorsunuz.

Touchpad hakkındaki yorumlarımız da genel olarak olumlu oldu. Bir oyuncu dizüstü bilgisayarı için touchpad ilk önceliklerden olmasa da MSI geniş ve kolay kullanılabilir bir touchpadi GE62 modelinde kullanarak kullanıcıları üzmüyor. Belki burada yapılabilecek tek eleştri aliminyum yüzeylerin parmak izi tutması gösterilebilir.

Giriş-Çıkış ve Bağlantı:

Giriş - çıkış ve bağlantı noktaları konusunda da MSI GE62 Apache pro'nun hakkını vermek gerek. Kullanıcılara zengin bağlantı seçenekleri sunan dizüstü bilgisayarın sol tarafı adeta bu iş için ayrılmış. Cihazın sol tarafına baktığımızda sırasıyla kensignton kilidi, gigabit ethernet girişi, 3 adet USB 3.0 bağlantısı, HDMI ve Mini DP görüntü çıkışları ile kulaklık mikrofon bağlantıları bu bölüme konumlandırılmış.

Cihazın sağ tarafındaki bağlantı noktalarını incelediğimizde bu bölümün büyük oranla optik sürücü tarafından işgal edildiğini görüyoruz. Geride kalan ufak alana MSI adaptör girişini, USB 2.0 bağlantısını ve SD kart okuyucuyu yerleştirmiş.

Genişleme(Upgrade) Seçenekleri:

MSI GE62 Apache Pro'nun genişleme seçeneklerini görme adına cihazın içini de sizler için açtık. Malesef GE62 de bütün ince dizüstü bilgisayarların ortak kaderini paylaşıyor ve hem işlemci hemde grafik birimi anakarta lehimli olarak geliyor. Yani bu konuda pek bir şansınız yok. Depolama tarafı ise oldukça esnek seçenekler sunmakta. 3 adet M.2 formunda SSD (ikisi dolu) ve mekanik diski kolayca değiştirmek mümkün. Sistem bellekleri de yine aynı şekilde kolayca değişebiliyor.

Performans Testleri:

Dizüstü bilgisayarımızın testlerinde sentetik uygulamalardan oyunlara kadar bir çok farklı yazılımdan faydalandık. GE 62 bir oyuncu bilgisayarı olduğundan oyuncular için en kritik bileşenleri (işlemci, ekran kartı ve depolama) sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Nvidia Maxwell grafik birimi ve Intel Haswell işlemcilerinin yüksek enerji verimliliği, günümüz dizüstü bilgisayarlarında masaüstü seviyesinde performans almamıza olanak tanıyor.

Depolama performansı da bir bilgisayar için kritik olduğunu unutmamak gerek. Solda MSI GE62'nin SSD RAID 0 çözümünün performansı yer alırken sağ taraf dizüstü bilgisayardaki mekanik diskin performansını gösteriyor. Aradaki farkın muazzam olduğu aşikar.

Oyun Performansı:

Call of Duty Advanced Warfare, MSI GE62 Apache Pro'nun gücünü sergilediği oyunlardan biri oldu. Dizüstü bilgisayarımız oldukça yüksek detay seviyesine rağmen 50 kare saniyenin üzerinde kalmayı başardı.

Son dönemin popüler oyunlarından Watch Dogs'un da MSI GE62 üzerinde görsel bir şölene dönüştüğünü belirtmek gerek. Yüksek detay seviyesinde oldukça iyi görünen oyun, grafik kalitesi bakımından günümüzün konsollarını adeta cebinden çıkarıyor.

Bu oyunlara ek olarak 7 farklı oyunu da sizler için test edip sonuçlarını video incelememiz içerisinde sizlerle paylaştık.

Batarya Performansı:

MSI GE62 Apache Pro bir oyuncu dizüstü bilgisayarı olduğundan pil konusunda kendimizi fazla bir beklentiye sokmadık. Yine de gerçekleştirdiğimiz çeşitli batarya testlerinde ekran yüksek parlaklıkda ve işlemci tam yük altındayken 1 saat civarında bir kullanım süresine ulaştık. Ekran parlaklığını biraz kısıp işlemciyi de normal yük koşulları(internet, müzik, çoklu ortam) altında kullandığımızda dizüstü bilgisayarın kullanım süresi 2 saat 30 dakika civarına kadar yükseliyor.

Genel Değerlendirme:

MSI GE62 Apache Pro dizüstü bilgisayarını kullandığımız süre boyunca cihazın performansından son derece memnun kaldığımızı söylemek gerek. Hatta ofisteki genel kanımız da böyle güçlü bir dizüstü bilgisayara sahip olduktan sonra, kullanım kolaylığını bir tarafa bırakırsak masaüstü bilgisayara pek de ihtiyaç olmadığı yönünde. Tabi bu bilgisayarları sadece oyun amaçlı da düşünmemek gerek. Profesyonel uygulamalarda da MSI GE62 AP, gösterdiği yüksek performansla ihtiyaçları sorunsuz giderebilecek bir bilgisayar. Bizim bu bilgisayarı tercih edecek kişilere tek tavsiyemiz, ürünü satın alırken olabildiğince büyük SSD opsiyonunu tercih etmeleri zira standart olarak gelen 2x 128 GB SSD'ler performans olarak yeterli olsalarda kapasite anlamında yeterli depolama alanı malesef sunmuyor. Eğer siz de batarya kullanımlarında uzun süreler beklemiyor ve SSD depolama alanını arttırabiliyorsanız MSI GE 62 2QF Apache Pro'yu gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.