MSI GTX 1660 Gaming X | RX 590'a rakip geldi

Genel Yayın Yönetmeni
Nvidia, GTX 1660Ti ardından GTX 1660'ı da pazara sundu. AMD tarafında RX 590'ı hedefleyen kart rakibine göre modern oyunlarda nasıl bir performans sergiliyor gelin birlikte değerlendirelim.
Nvidia, GTX 1660Ti ardından GTX 1660'ı da pazara sundu. AMD tarafında RX 590'ı hedefleyen kart rakibine göre modern oyunlarda nasıl bir performans sergiliyor gelin birlikte değerlendirelim.
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980 ile 1060 neredeyse aynı kafada, 1050ti ile 1060 arasında dağlar kadar fark var.
Bunun doğrusu 970 960 sahipleri ve 1050ti a kadar uzanan aralıktaki kart sahipleri geçebilir demesiydi.
Mesut un hangi kartın ne performans verdiğinden haberi yok kalkmış inceleme yapmış.
GTX 1050 ti denen kart performans olarak Gtx 960, Gtx 770, Gtx 680 vb. seviyesinde bir kart. Kısaca Gtx 1050 ti; Gtx 970 hele hele Gtx 980 in uzağından geçemez kas gücü olarak. Gtx 980, 6 gb'lık Gtx 1060 ayarında kart. Tebessüm ettirdi.
gtx 1660 overclok %15 performans kazanıyor. bant genişliği gddr5 ramden dolayı yetmiyor sanırım. cudocore sayısı gtx 1660ti çok yakın. Gtx 1660ti overclockla %5-10 performans artışı sağlamışken. overcloklu gtx 1660 %15-20 performans almış. stok gtx 1660 ti yakalıyor.
Özellikle güç tüketimi konusunda sizin de dediğiniz gibi uçurum var.