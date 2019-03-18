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MSI GTX 1660 Gaming X | RX 590'a rakip geldi

2 ay
6,7b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Nvidia, GTX 1660Ti ardından GTX 1660'ı da pazara sundu. AMD tarafında RX 590'ı hedefleyen kart rakibine göre modern oyunlarda nasıl bir performans sergiliyor gelin birlikte değerlendirelim.
Nvidia, GTX 1660Ti ardından GTX 1660'ı da pazara sundu. AMD tarafında RX 590'ı hedefleyen kart rakibine göre modern oyunlarda nasıl bir performans sergiliyor gelin birlikte değerlendirelim. 

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mpolat35 2 ay en beğenilen
1050 ti sahipleri bu karta geçmesin ama gtx 970 ve 980 sahipleri geçebilir diyorsunuz ama 970 ve 989 performans olarak 1050 ti den %50 daha performanslı kartlar.
1050 ti sahipleri bu karta geçmesin ama gtx 970 ve 980 sahipleri geçebilir diyorsunuz ama 970 ve 989 performans olarak 1050 ti den %50 daha performanslı kartlar...
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SakuraiTomoki 2 ay
Kart performans olarak RX 580 ve GTX 1060'ı öldürmüş. Yanlız RX 590'la arasındaki güç tüketim farkına bakın. Nvidia kartlar bu konuda çok başarılı.
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homebird 2 ay
Saçlar kıvama gelmeye başlamış :D
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Suppordle 2 ay
970 980 sahipleri geçebilir ama 1050ti 1060 dan geçilmez demesi nasıl bir liyakatsizliktir. Editörün bile bu delisaçması sözlerini duyduktan bu adam gerçekten gitsin telefon incelesin, mobil tarafın kölesi olmaktan ne dediğinin farkında değil.
980 ile 1060 neredeyse aynı kafada, 1050ti ile 1060 arasında dağlar kadar fark var.
Bunun doğrusu 970 960 sahipleri ve 1050ti a kadar uzanan aralıktaki kart sahipleri geçebilir demesiydi.
Mesut un hangi kartın ne performans verdiğinden haberi yok kalkmış inceleme yapmış.
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jitemci 2 ay Suppordle
sistemmiş ekran kartıymış işlemciymiş artık pek ilgilenen yok öyle şeylerle millet türk ifşa videoları izliyor
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perikentli 2 ay
mesut bey kartı boşver ya sacları bağlıcakmıyız şaçları.. :D
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Gt95 2 ay
dünyanın en güçlü oyun pc toplamak 48 bin den başlıyor ASUS ROG ZENITH EXTREME ALPHA AMD Ryzen 2990WX 8x Kingston 32GB (2x16GB 2 sli RTX2080TI nasıl sistem :)
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guzmann06 2 ay Gt95
intel işlemci koymadan dünyanın en güçlü oyun pcsini kuramzssın bir kere.
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Edward Teach 2 ay
Mesut bey gtx970'in 3.5gb olmasından dolayı 6gb 1660 alın da rahat edin demek istemiş olabilir.
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lterlemez 2 ay
Ya herkes gece modundan memnun ama gözlerimde çizgi gölgeler belirmeye başlıyor bir süre sonra. Sizler nasıl dayanıyorsunuz, rahatsız olmuyor musunuz? Gece modunun zemini sanki çok koyu olmamalı gibi gelmeye başladı bana.
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Professor X 2 ay
Gtx 1050 ti sahipleri geçmesin, Gtx 970, Gtx 980 sahipleri geçebilir mi ?
GTX 1050 ti denen kart performans olarak Gtx 960, Gtx 770, Gtx 680 vb. seviyesinde bir kart. Kısaca Gtx 1050 ti; Gtx 970 hele hele Gtx 980 in uzağından geçemez kas gücü olarak. Gtx 980, 6 gb'lık Gtx 1060 ayarında kart. Tebessüm ettirdi.
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guzmann06 2 ay Professor X
gtx 980 gtx 970 %10 daha hızlı bilginj olsun. gtx 970<980<=1060<=980ti
gtx 1660 overclok %15 performans kazanıyor. bant genişliği gddr5 ramden dolayı yetmiyor sanırım. cudocore sayısı gtx 1660ti çok yakın. Gtx 1660ti overclockla %5-10 performans artışı sağlamışken. overcloklu gtx 1660 %15-20 performans almış. stok gtx 1660 ti yakalıyor.
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DH Misafiri 2 ay
nvdianın obs ile işbirliğine gittiğini görüyoruz, burada anlamanız gereken obs yazılımının ekran kartını düzgün kullanamıyor olması ve nvidianın yazılımsal yardımı ile video işlemeyi ekran kartına nasıl yaptırılacağı konusunda obs yardımcı olduğu, burada yazılımsal bir yardım söz konusu amatör obs programcılarına, esasında iş düzgün algoritma kuramayan optimize kod yazamana programcılarda bitiyor, sen istediğin kadar yüksek donanımlı kart üret hatta dx9 bir oyun aç 10bin fps al, ancak oyun motorunu yazan programcı; yaw dur ben su pixelleri işleyen kod bloğuna bişi daha ekleyeyim dediği an, sizin ekran kartı performansı çat diye iner aşşa, ee hani kart daha hızlıydı? olayı iyi anlayın, videodaki beyfendide yıllardır aynı şeyleri anlatıp duruyor döngüye girdiğinin farkında değil yanlı olmayın.
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REDSTONE 2 ay
Paylaşımınız için teşekkürler.
Özellikle güç tüketimi konusunda sizin de dediğiniz gibi uçurum var.
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cronus75 2 ay
AMD orta sınıf pazarını da kaybedecek.
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the_dedektif 2 ay
ŞAÇLAR LENSMİ :d
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