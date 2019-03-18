MSI GTX 1660 Gaming X | RX 590'a rakip geldi

Nvidia, GTX 1660Ti ardından GTX 1660'ı da pazara sundu. AMD tarafında RX 590'ı hedefleyen kart rakibine göre modern oyunlarda nasıl bir performans sergiliyor gelin birlikte değerlendirelim.

Nvidia, GTX 1660Ti ardından GTX 1660'ı da pazara sundu. AMD tarafında RX 590'ı hedefleyen kart rakibine göre modern oyunlarda nasıl bir performans sergiliyor gelin birlikte değerlendirelim.