MSI Z170A Gaming Pro Carbon "LED'li" anakart incelemesi

Bu videomuzda MSI'ın Z170A yonga setli Gaming Pro Carbon anakartını inceliyoruz, öne çıkan özelliklerinden LED'lerine göz gezdiriyoruz, Intel i7 6600K ile 4.8GHz'e hızaşırtarak stabilitesini sınıyoruz

MSI Z170A Gaming Pro Carbon aslına bakarsanız yine MSI üretimi diğer Z170A anakartlarla benzerlikler taşıyor, kullanılan komponentler ve fazlar tarafında özellikle.

Kutu içeriği görmeye alıştığımız şekilde, siyah renkli arka panel, iki Sata kablosu, SLI köprüsü, sürücü diski, sata etiketleri, tanıtım ve kurulum dökümanlarıyla beraber garanti belgesi var.

Tasarımsal açıdan siyah renkli bir tema hakim, soğutucuların üzerinde anakarta adını veren karbon kaplamalar var, işlemci soketine uzanan beyaz kanallar gayet hoş görünüyorlar.

Anakartın sağ tarafının hafif geniş tutulduğunu göreceksiniz, burada 7 tane ayarlanabilir RGB LED’e yer verilmiş. MSI Gaming App üzerinden özelleştirilebilen LED’leri ister 7 RGB led için ayrı, isterseniz anakartın diğer yerlerinde konumlandırılan tüm ledlerle beraber ayrı bir renk ve efekt ayarı ile ayarlayabiliyorsunuz.

Bu 7 led haricindekiler sadece kırmızı renkteler. Arayüzde yeterli efekt ayarı olduğunu söyleyebilirim, özellikle müziğe göre ritim tutan ayar, müzik türüne göre seçimle gayet güzel çalışıyor, kasanın içini tamamen aydınlatmıyorlar belki ama yeterince parlaklar, güzel bir görünüm oluşturuyorlar.

Intel’in 1151 pinli 6. nesil işlemcilerini destekleyen anakart 8 faz ile güç sağlıyor, üzerlerinde ise karbon kaplamalı soğutucular var, en kaslı hava soğutucularla bile sıkıntı çıkarmıyorlar, anakartın genel temasına uygun nitelikte siyahlar. Fazların sayısı değil niceliği önemli, MSI’ın askeri sınıf olarak nitelendirdiği Titanium Choke fazlar normallerine kıyasla daha yüksek sıcaklıkta ve daha stabil çalışabiliyorlar, bobinler ve diğer komponentler de aynı şekilde özel seçimden yana. Hızaşırtmasever biri olarak önemli olan kağıttaki değil pratikteki.

UEFI bios gayet detaylı, gayet net görünüyor, her türlü detay da elinizin altında, bu segmentteki her BIOS bu kadar detaylı ve net değil, bunu belirtmek lazım. Gameboost ile hızlı hızaşırtma yapılabiliyor, örneğin i7 6600K’yı 4.1GHz’e taşıyabiliyor. 3.5GHz baz ve 3.9GHz turbo hızına sahip i7 6600K’yı hatrı sayılır biçimde hızaşırtarak 4.8GHz’e çıkardım.

İlk olarak otomatik voltaj ayarlarını denedim ancak anakart bu tarafta çok ağresif, bu yüzden çekirdek voltajını elle yapmanızı öneririm. XMP’yi de açıp stabil bir şekilde işlemcimi hızaşırtmış oldum, donma takılma olmadan test süresi boyunca kullandım.

Hızaşırtma süreci genelde deneme yanılma sürecidir, işlemci mi RAM mi önünüze taş koyuyor bu da normalde deneyerek üstünden gelinebilecek bir şey, MSI bir kolaylık olarak CPU, RAM ve VGA için ledler konumlandırmış, sistem açılmadığı veya sorun çıkardığı durumlarda ledler üzerinden sorunlu, sorun çıkaran donanımı görebiliyorsunuz, hızaşırtmada işinizi kolaylaştırabilecek cinsten, basit ama etkili.

Giriş çıkış portlarına göz atalım isterseniz, bu tarafta seçim güncel portlardan yana.

Kombo PS/2 portu, 2 USB 2.0 portu, DVI çıkışı, saniyede 10 gigabit aktarım ve yüksek enerji destekli 2. jenerasyon USB 3.1 portları, tekrar iki USB 2.0 portu ve hdmi çıkışı, birinci jenerasyon iki USB 3.1 portu ve RJ-45 girişi ardından ses çıkışlarını görüyoruz. Type-C portu gözünüzden kaçmamıştır eminim, şu an pek kullanan cihaz olmasa da ilerisi için güzel bir yatırım, ikinci jenerasyon USB 3.1 desteğiyle yüksek aktarım hızlarına ulaşmak mümkün, gerçi birinci jenerasyon da olsa ikinci jenerasyon da olsa bu portların hız limitlerine ulaşmak hayli zor.

Anakart üzerinden 4 tane daha usb 3.1 ve 4 tane daha usb 2.0 çıkışı alınabildiğini de belirtelim.

Oyuncu olarak pek ilişmiyoruz belki ama anakarttaki DVI portu üzerinden 1920x1200 60hz, HDMI portundan da 4096x2160 24hz, 2560x1600 60hz görüntü alınabildiği bilgisini verelim.

RJ-45 portunun ardında bir Intel çözümü var, i219-V. MSI’ın Killer E serisi çözümleri de kullanıyor, Intel çözümü Killer çözümüne kıyasla işlemciye daha az yük bindiren bir çözüm, aralarındaki hız farkı ise tabiri caizse laboratuar ortamında ölçülebiliyor, günlük kullanım senaryoları olsun, oyun performansı olsun aralarındaki farkı gözlemleyebilmek çok zor ama en nihayetinde şunu vurgulamakta fayda var, iyi bir internet bağlantınız yoksa eğer bu modemlerden mucize beklemek yanlış olur.

RJ-45 portunun 15Kv’lık akım korumasına sahip olduğunu belirtelim, kırmızı LED bu korumanın devrede olduğunu gösteriyor. CPU için aşırı yük koruması ve benzeri devre korumalarına da haiz bir anakart, güzel bir şey bunu belirtelim ancak bu tür koruma önlemlerinin büyük bir kısmı üst segment power supply’larda zaten mevcut.

Ses yongası tarafında tercih Z170 yongasetli anakartların favorisi Realtek ALC1150 çözümü var, diğer komponentlerden izole edilmiş, led’lerle aydınlatılmış, dijital ve 7.1 ses çıkışı verebilen bu yonga özel Chemi-con kapasitörlerle destekleniyor ve 24-bit 192khz yüksek çözünürlüklü ses desteğine sahip. MSI’da Audio Boost 3 adıyla geçen bu yonga üzerinde kulaklıklara yönelik bir amfi sistemi de bulunduruyor.

Yüksek ses çözünürlüklü içeriklerle yaptığım testlerde yeterli dinamik aralığı yakaladığımı, keyifli bir dinleme deneyimi yaşadığımı söyleyebilirim, ALC1150’nin tipik performansı ancak amfi, kullandığım kulaklıkların maksimum ses seviyesini değiştirmedi, diğer kaynaklardan aldığım maksimum ses seviyesiyle aynı. Bu amfi görüldüğü üzere daha çok yüksek empedanslı kulaklıklar için gerekli platformu kurmakla görevli, kulaklığın sesini zorla attırmakla değil ancak bunu yapabilen çözümler var.

Ses sistemleriyle yaptığım testlerde de istediğim performansı ve berraklığı alabildiğimi, çevresel sesi alabildiğimi de ekleyeyim, zira ALC1150 yonyasını kendi MSI anakartımda uzun zamandır kullanıyorum.

2’li SLI ve ve 3’lü Crossfire destekli bir anakart var karşımızda ancak çoklu kurulumda, bu slotlar 8x hızında çalışıyorlar, haliyle kurulumun performansını limitleyebilecek bir faktör haline geliyor, bu yüzden Gaming Pro Carbon’da tek, güçlü bir ekran kartıyla kurulum yapmak en mantıklısı.

6 tane 6gb/s hızında Sata girişi var, bunlardan ikisi yüksek hızlı Sata Express için ayrılmışlar, bir tane de M2 Sata yuvası var.

Yazılım tarafında MSI’ın eli güçlü. MSI Command Center üzerinden anlık hızaşırtma ve sistem kontrolü yapılabiliyor, sistem istatistikleri izlenebiliyor. Örneğin boşta ve yük altındaki voltaj dalgalanmasını izleyebileceğiniz kayıt tutma veya işlemci ısısına göre fan devrini ayarlayabileceğiniz bir kontrolcü sistemi gibi. Arayüzün hoş bir özelliği de telefondaki bir uygulamayla istatikleri görebilmenizi, bilgisayarınızı kontrol edebilmesi eklentisi olmuş, marketten indirdiğiniz uygulamaya ağ adresini girerek kurulum yapılıyor. Uygulamanın geçişleri biraz yavaş ama telefonu kontrolcü olarak kullanabilmek gayet hoş olmuş.

MSI Live Update sürücü tarafında sistemi sürekli güncel tutuyor, Lan Manager ağ takibini gerçekleştiriyor, uygulamaların önceliklerini seçmenizi sağlıyor, Gaming App’de sistem modu, klavye ve fareye kısayol atama, LED ayarı gibi menüleri barındırıyor, hepsi kullanılabilir, faydalı yazılımlar, doldur doluştur tarzı gereksiz yazılımlar değiller.

MSI Z170A Gaming Pro Carbon, MSI’ın diğer Z170A yonga setli anakartlarıyla temel komponentleri anlamında büyük benzerlikler taşıyan bir anakart, ayrıldığı en önemli nokta ise RGB LED’leri, gayet hoş görünüyorlar. Yine MSI’ın benzer bir çözümünü kullanan biri olarak hızaşırtma performansı ve stabilitesinden hayli memnun kaldım ancak Carbon temasının ana ayağı RGB Ledler üzerinden değil de daha fazla Karbon kaplamayla, PCB üzerinde yapılabilecek özelleştirmelerden oluşsaymış diye düşünmeden edemedim.

Fiyatı konusunda rakipleriyle dengeli konumlandırıldığını söyleyebilirim, ortada bir fiyat performans canavarı yok belki ama tercihleriniz arasında bulundurabileceğiniz bir anakart.

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İşlemci soketinin yanında 4 adet DDR4 RAM slotu var, 3600MHz’e kadar hızaşırtmaya destek veriyorlar, 64GB’a kadar bellek takabiliyorsunuz, çift kanal 3000Mhz belleklerimle herhangi bir sorun yaşamadım, XMP profilinde de aynı şekilde.3 adet 16x hızında PCIe 3.0 slotu ve tane PCIe 3.0 x1 slotunu görüyoruz. Bu slotlar MSI’ın Steel Armor, Çelik Zırh adı altında güçlendirdiği, arkadan lehimli slotlar ekran kartının sarkması veya slotun kendisinin zarar görmesini engelliyorlar.Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.