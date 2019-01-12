MSI'ın en güçlü ekran kartı | RTX 2080 Ti Lightning Z

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
MSI performans tutkunları için üretmiş olduğu en güçlü ekran kartını tanıttı. GeForce RTX 2080 Ti modelini baz alan yeni Lightning Z ekran kartı ve sahip olduğu tüm özellikleri bu videoda anlattık.
MSI şimdiye kadar üretttiği en güçlü ekran kartı olan GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z modelini tanıttı. Biz de kartı mercek altına aldık ve tüm detaylarını bu videoda paylaştık.
Paylaş Tweetle
techpowerup.com/...
Neyse onun harici tasarım güzel zaten fiyat bazlı sunulması gerekenler bunlar.. Kur vs. geçsen bizde de 1300-1500 birin bandından satsalar ehh işte belki alınır derdim ama kur vs. ve sunduğu yeni teknolojilerde ki sıkıntılar ile birlikte ülkemiz bazlı uzak durulması gereken bir seri, en azından Ti için bunu açık net söyleyebilirim.
12.000 tl ye ben 4 eve pc toplarım..
PS4 Pro: 2300 lira, psn plus yıllık 179 lira ( bu da 24 bedava oyun demek,
son 1 yılda aralarında MGS5, Bloodborne, Deus Ex . Just Cause 3 vs. vardı)
Yılın oyunları; God Of War + RDR2 ve Gran Turismo + Spider Man = 1500 lira (Bu oyunlar PC de yok, ama PC deki oyunların çoğu PS 4 te var)
Toplam: 3979 lira
Edit: düzeltme