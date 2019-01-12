MSI'ın en güçlü ekran kartı | RTX 2080 Ti Lightning Z

MSI performans tutkunları için üretmiş olduğu en güçlü ekran kartını tanıttı. GeForce RTX 2080 Ti modelini baz alan yeni Lightning Z ekran kartı ve sahip olduğu tüm özellikleri bu videoda anlattık.

MSI şimdiye kadar üretttiği en güçlü ekran kartı olan GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z modelini tanıttı. Biz de kartı mercek altına aldık ve tüm detaylarını bu videoda paylaştık.