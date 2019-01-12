Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

MSI'ın en güçlü ekran kartı | RTX 2080 Ti Lightning Z

4 ay
11,6b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MSI performans tutkunları için üretmiş olduğu en güçlü ekran kartını tanıttı. GeForce RTX 2080 Ti modelini baz alan yeni Lightning Z ekran kartı ve sahip olduğu tüm özellikleri bu videoda anlattık.
MSI şimdiye kadar üretttiği en güçlü ekran kartı olan GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z modelini tanıttı. Biz de kartı mercek altına aldık ve tüm detaylarını bu videoda paylaştık. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
canskru 4 ay
şu kartlar hayal oldu ya güzel ülkemde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grimmjow 4 ay
Kart iyi güzelde o ledler olmamış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolwes 4 ay
Tasarım facia fanlarda ki ledler korkunç yanda ki ekran tetris oynadığımız el konsolu ekranı gibi sadece backplate karbonfiber olması hoşuma gitti. Ayrıca o kadar para veriyorsunuz ama overclock potansiyeli garanti değil,bu kadar para vereceksem ve karşıma bu kadar kötü bir tasarımla çıkacaksan kusura bakma ama oturup bu modelde kullanacağın gpuları teker teker test edip core clock 2000mhz üstünü görmeyenleri bu modelde kullanmayacaksın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Executor Arhentir 4 ay
1815 mhz hof varken...
techpowerup.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HiqhWoltage 4 ay Executor Arhentir
Hof 250w tdp gösteriyor. 2x8 pin var. Lightining'te 3x8pin ve 350w'lık bir oc yapma alanı mevcut.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre-Dylan 4 ay
Lightning serisinde gördüğüm en arabic model olmuş katar prenslerinin arabası gibi altın sarısı nedir yahu klasik lightning sarısı varken.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frozonfear 4 ay
fanlardaki ledler iğrenç olmuş bu ne böyle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haktan24 4 ay
ısıklı mısıklı moruq
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GtoOnizuka 4 ay
Şu RTX lafını görünce bir gülme geliyor artık fiyatını vs. geçiyorum zaten.
Neyse onun harici tasarım güzel zaten fiyat bazlı sunulması gerekenler bunlar.. Kur vs. geçsen bizde de 1300-1500 birin bandından satsalar ehh işte belki alınır derdim ama kur vs. ve sunduğu yeni teknolojilerde ki sıkıntılar ile birlikte ülkemiz bazlı uzak durulması gereken bir seri, en azından Ti için bunu açık net söyleyebilirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-9CC7626BB 4 ay
karta bak cebeci dolmuşu gibi valla. neymiş RTX miş her yer ışıl ışıl olcakmış 12000 tl vayy be.
12.000 tl ye ben 4 eve pc toplarım..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oly1786 4 ay
Sadece kart Fiyat nerden baksan 12000 lira . Diğer ekipmanla beraber: 20.000 lira Yüzde 22 den yılllık net faiz getirisi: 3729 lira
PS4 Pro: 2300 lira, psn plus yıllık 179 lira ( bu da 24 bedava oyun demek,
son 1 yılda aralarında MGS5, Bloodborne, Deus Ex . Just Cause 3 vs. vardı)
Yılın oyunları; God Of War + RDR2 ve Gran Turismo + Spider Man = 1500 lira (Bu oyunlar PC de yok, ama PC deki oyunların çoğu PS 4 te var)
Toplam: 3979 lira
Edit: düzeltme
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mutlak.Sıfır 4 ay oly1786
Ama bu kartın Ray Tracing ve Dlss özelliği var!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chromer 4 ay oly1786
Hocam huysuzluk yapmak istemem ama edit: düzeltme ne ya? Zaten edit düzeltme demek. Ekşi sözlükten falan mı geliyorsunuz anlamadım ki. Ekleme yaz düzeltme yaz edit ne yani?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:23
MSI'ın en kaslı ekran kartı: GTX 1080 Ti Lightning Z
15,7b izlenme · 1 yıl
02:46
Tam 43-inç boyutunda | Asus'un dev oyuncu monitörünü kullandık
9,2b izlenme · 4 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
5,8b izlenme · 2 gün
04:56
MSI da MacBook Pro'ya rakip oldu
11,5b izlenme · 4 ay
04:41
Harici ekran kartı kutusu ile Mac'de oyun oynayın
23,7b izlenme · 11 ay
05:30
Çılgın oyun bilgisayarı: MSI Aegis TI3
22,2b izlenme · 1 yıl
33:17
Nvidia Geforce RTX 2080 ve RTX 2080Ti inceleme
18,3b izlenme · 7 ay
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
3,9b izlenme · 3 gün
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,2b izlenme · 3 hf.
04:44
Sıvı soğutmalı masaüstü PC: MSI Infinite X
40,2b izlenme · 1 yıl
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,3b izlenme · 1 hf.
07:05
Ekran kartının ekranı var: Karşınızda en özel GeForce GTX 1080 Ti
16,3b izlenme · 1 yıl
07:02
Nvidia Geforce RTX ile DLSS köşe yumuşatma
21,9b izlenme · 9 ay
03:28
Nihayet! Karşınızda AMD RX Vega 56 Nano ekran kartı
23,8b izlenme · 11 ay
09:00
Sınırları zorlamak istiyor: EVGA GTX 1080 Ti Kingpin
15b izlenme · 1 yıl
03:32
Karşınızda MSI'ın 5K çözünürlüklü yeni monitörü
8,3b izlenme · 4 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
9,9b izlenme · 1 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim