MSI'ın yeni ejderhası: Oyun canavarı GT75 Titan

MSI'ın oyun tutkunları için hazırladığı GT75 Titan, sadece işlemci ve ekran kartı değil, kullandığı ekran teknolojisinden soğutma ve ses performansına kadar her detayı özelleştirilen çılgın bir sistem

MSI'ın oyuncular için hazırladığı yeni nesil dizüstü bilgisayarı GT75 Titan, sadece performansı değil diğer özellikleriyle de tam bir canavar. 3ms 120Hz ekran, GTX 1070 SLI, her tuşu ayrı ışıklandırılan klavyesi, yepyeni soğutma sistemi ve gelişmiş ses özellikleriyle GT75 Titan'ın tüm detayları videomuzda.