MSI'ın yeni ejderhası: Oyun canavarı GT75 Titan

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
MSI'ın oyun tutkunları için hazırladığı GT75 Titan, sadece işlemci ve ekran kartı değil, kullandığı ekran teknolojisinden soğutma ve ses performansına kadar her detayı özelleştirilen çılgın bir sistem
MSI'ın oyuncular için hazırladığı yeni nesil dizüstü bilgisayarı GT75 Titan, sadece performansı değil diğer özellikleriyle de tam bir canavar. 3ms 120Hz ekran, GTX 1070 SLI, her tuşu ayrı ışıklandırılan klavyesi, yepyeni soğutma sistemi ve gelişmiş ses özellikleriyle GT75 Titan'ın tüm detayları videomuzda.
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Merhaba,
Desktop Replacement sınıfı cüsseli dizüstü bilgisayarlar her markada var; MSI, Asus, Acer ve diğerleri.
Bu sınıftaki dizüstü bilgisayarların birinci amacı mobilite değil, performanstan ve zengin özellikten taviz vermemek.
Asus Zephyrus doğası gereği yeni bir teknolojiyi temsil ediyor. Acer Triton da benzer tasarım ve teknolojiye sahip çünkü Max-Q platformunda ana çerçeveyi Nvidia çiziyor.
Asus'un buradaki mühendislik başarısı muazzam bir soğutma fikrini o şaseye entegre edebilmiş olması. Yakında MSI, Gigabyte ve diğerleri de Max-Q tabanlı cihazlarını çıkaracaklardır. İşte o zaman o sınıfı kendi içinde değerlendirir ve en iyisine bakarız. GT75 Titan ve Zephyrus tabi ki kıyaslanabilir, kullanıcı dilediği modeli seçebilir ama teknik olarak iki ayrı sınıfı temsil ettiklerini unutmamak gerekiyor.
Teşekkürler.