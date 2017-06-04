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MSI'ın yeni ejderhası: Oyun canavarı GT75 Titan

1 yıl
24b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın oyun tutkunları için hazırladığı GT75 Titan, sadece işlemci ve ekran kartı değil, kullandığı ekran teknolojisinden soğutma ve ses performansına kadar her detayı özelleştirilen çılgın bir sistem
MSI'ın oyuncular için hazırladığı yeni nesil dizüstü bilgisayarı GT75 Titan, sadece performansı değil diğer özellikleriyle de tam bir canavar. 3ms 120Hz ekran, GTX 1070 SLI, her tuşu ayrı ışıklandırılan klavyesi, yepyeni soğutma sistemi ve gelişmiş ses özellikleriyle GT75 Titan'ın tüm detayları videomuzda. 

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fx57 1 yıl en beğenilen tahir40
Orijinalden alıntı: tahir40
Erdi Bey MSI sponsorluğunda gitmiş anlaşılan :) Bunun neresi dizüstü? Kütük gibi. GTX 1080'li, 2.2Kg incecik Asus ZEPHYRUS incelemesinden sonra insanın gözü ağrıyor buna bakınca. 5 6 yıl öncesinin oyuncu bilgisayarı kasasına yanar döner klavye kondurmuşlar.

Merhaba,
Desktop Replacement sınıfı cüsseli dizüstü bilgisayarlar her markada var; MSI, Asus, Acer ve diğerleri.
Bu sınıftaki dizüstü bilgisayarların birinci amacı mobilite değil, performanstan ve zengin özellikten taviz vermemek.
Asus Zephyrus doğası gereği yeni bir teknolojiyi temsil ediyor. Acer Triton da benzer tasarım ve teknolojiye sahip çünkü Max-Q platformunda ana çerçeveyi Nvidia çiziyor.
Asus'un buradaki mühendislik başarısı muazzam bir soğutma fikrini o şaseye entegre edebilmiş olması. Yakında MSI, Gigabyte ve diğerleri de Max-Q tabanlı cihazlarını çıkaracaklardır. İşte o zaman o sınıfı kendi içinde değerlendirir ve en iyisine bakarız. GT75 Titan ve Zephyrus tabi ki kıyaslanabilir, kullanıcı dilediği modeli seçebilir ama teknik olarak iki ayrı sınıfı temsil ettiklerini unutmamak gerekiyor.
Teşekkürler.
Orijinalden alıntı: tahir40Erdi Bey MSI sponsorluğunda gitmiş anlaşılan :) Bunun neresi dizüstü? Kütük gibi. GTX 1080'li, 2.2Kg incecik Asus ZEPHYRUS in...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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ryzenci 1 yıl
PSU'ya bile RGB ışıklandırma koymuşlar sektör Çin k*erhan*esi gibi oldu bu nedir ya biraz ciddiyet!
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ryzenci 1 yıl
Bu gerici zihniyetle nereye kadar Eyyy MSI!
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HWS 1 yıl
Erdicim merhaba,
Eline sağlık güzel video ancak yanlış bir bilgi var belki açıklama metnini düzeltmek istersin.
Videoda notebook yanındaki ürün kartında panelin 120Hz 5ms olduğu yazıyor ancak sen 3ms demişsin.
120Hz 3ms tepkimeye sahip model Raider GE63VR modeli, GE73VR ve senin incelediğin GT75VR Titan modelinde 120Hz 5ms'lik paneller var.
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Selamlar..
1 Yanıt Yanıtla +1
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Guest-F5DFA3868 1 yıl HWS
HWS
Erdicim merhaba,
Eline sağlık güzel video ancak yanlış bir bilgi var belki açıklama metnini düzeltmek istersin.
Videoda notebook yanındaki ürün kartında panelin 120Hz 5ms olduğu yazıyor ancak sen 3ms demişsin.
120Hz 3ms tepkimeye sahip model Raider GE63VR modeli, GE73VR ve senin incelediğin GT75VR Titan modelinde 120Hz 5ms'lik paneller var.
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Selamlar..

Aşağıdaki linktede 120hz 3 ms yazıyor.

cnet.com/...
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hanox 1 yıl
Sağol Erdi, çok güzel ve keyifli bir sunum olmuş.Emeğine sağık.
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tufanumur12 1 yıl
ryzen işlemcili notebook daha ince olmuş bence
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Piddy 1 yıl
Msi'n bile ejderyası var
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tahir40 1 yıl
Erdi Bey MSI sponsorluğunda gitmiş anlaşılan :) Bunun neresi dizüstü? Kütük gibi. GTX 1080'li, 2.2Kg incecik Asus ZEPHYRUS incelemesinden sonra insanın gözü ağrıyor buna bakınca. 5 6 yıl öncesinin oyuncu bilgisayarı kasasına yanar döner klavye kondurmuşlar.
2 Yanıt Yanıtla
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fx57 1 yıl tahir40
Orijinalden alıntı: tahir40
Erdi Bey MSI sponsorluğunda gitmiş anlaşılan :) Bunun neresi dizüstü? Kütük gibi. GTX 1080'li, 2.2Kg incecik Asus ZEPHYRUS incelemesinden sonra insanın gözü ağrıyor buna bakınca. 5 6 yıl öncesinin oyuncu bilgisayarı kasasına yanar döner klavye kondurmuşlar.

Merhaba,
Desktop Replacement sınıfı cüsseli dizüstü bilgisayarlar her markada var; MSI, Asus, Acer ve diğerleri.
Bu sınıftaki dizüstü bilgisayarların birinci amacı mobilite değil, performanstan ve zengin özellikten taviz vermemek.
Asus Zephyrus doğası gereği yeni bir teknolojiyi temsil ediyor. Acer Triton da benzer tasarım ve teknolojiye sahip çünkü Max-Q platformunda ana çerçeveyi Nvidia çiziyor.
Asus'un buradaki mühendislik başarısı muazzam bir soğutma fikrini o şaseye entegre edebilmiş olması. Yakında MSI, Gigabyte ve diğerleri de Max-Q tabanlı cihazlarını çıkaracaklardır. İşte o zaman o sınıfı kendi içinde değerlendirir ve en iyisine bakarız. GT75 Titan ve Zephyrus tabi ki kıyaslanabilir, kullanıcı dilediği modeli seçebilir ama teknik olarak iki ayrı sınıfı temsil ettiklerini unutmamak gerekiyor.
Teşekkürler.
1 Yanıt Yanıtla +7
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muratkaya 1 yıl tahir40
Hele Macbook Pro dururken...
Değil mi ya değil mi :)))
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muratkaya 1 yıl
MSI kobrayı salmış. Tebrikler.
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IhtiyarDelikanli 1 yıl
oo güzelmiş 3 adet sipariş ettim eşe dosta
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KraftMK 1 yıl
Tasarım gibi fiyatida araçlara benzeyecektir
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