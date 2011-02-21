MSI'ın Yeni Intel B3 Stepping Yongaseti Kullanan P67/H67 Serisi Anakartları Hazır

Intel 6 Serisi B3 sürümü yongalarıyla SATA problemlerini ortadan kaldıran MSI P67/H67 anakartlar kutularındaki logodan kolayca tanınacak.

Dünyanın lider anakart ve ekran kartı üreticilerinden MSI, 31 Ocak 2011 tarihinde Intel'in Seri 6 yongasetlerinde SATA problemi olduğunu açıklamasının hemen ardından müşterilerini korumak amacıyla tüm satışları durdurmuştu. Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedefleyen MSI, bugün SATA problemlerini ortadan kaldıran Intel 6 Serisi B3 Stepping yongalı P67/H67 anakartlarını piyasaya sürdüğünü açıkladı. B3 Stepping yongalı Intel yongaları ile SATA problemlerini ortadan kaldıran MSI P67/H67 anakartlar artık kutusundaki logo ile kolayca tanınacak.

Mükemmel ürün, üstün servis ve eksiksiz müşteri memnuniyetini kurum filozofisinin temeline oturtan MSI, kalite anlayışı doğrultusunda hareket etmeye devam ediyor. Intel’in 6 serisi yongasetlerinde problem olduğunu açıklamasının hemen ardından, MSI hatadan etkilenen tüm ürünlerinin satışını durdurdu ve geri çağırdı. Bugün ise MSI hatanın giderildiği Intel B3 sürümü yongasetlerini kullanan MSI P67/H67 serisi anakartlarını piyasaya sürüyor. Kullanıcılar artık hatasız B3 sürümü yongasetlerini kullanan MSI P67/H67 serisi anakartlarını “MSI B3 Stepping Ready” çıkartmalı kutularından kolayca tanıyabilecek. Böylece kullanıcılar MSI’ın P67/H67 anartlarını gönül rahatlığıyla satın alabilecek



Geçiş aşamasında ise MSI tüm tedarik kanallarını ve servis noktalarını yakından takip ederek etkilenmiş ürünlerini en kısa sürede değiştirecek. Değişim prosedürleri MSI’ın internet sayfasında yer alacak.



MSI markası olarak, markamıza gönül vermiş tüm müşterilerimizden özür diliyor, Intel tarafında yaşanan bu hatadan müşterilerimizin etkilenmemesi için kısa zamanda ortaya koyduğumuz çözümün MSI markasına olan güveni daha da artıracağını umut ediyoruz.

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