    AMD'den geri adım: B650'nin kullanım ömrünü uzatıyor

    AMD'nin DRAM krizi nedeniyle B650 yonga setini planlanandan daha uzun süre destekleyeceği ortaya çıktı. Üretimden çıkarma planları şu an için ertelendi. İşte detaylar...

    AMD'nin B650 yonga seti için uyguladığı yol haritası için sürpriz bir değişiklik yapıldı. Daha önce 2025 sonuna doğru tamamen üretimden kalkacağı belirtilen seri, yeni raporlara göre bir süre daha üretimde kalacak. Kararın arkasında ise, halihazırda devam eden DRAM krizi yer alıyor. 

    AMD, B650 için geri adım attı

    Board Channels kaynaklı bilgilere göre, AMD, anakart üreticilerine B650 tedarikinin süreceğini ve B650 ile B850'nin belirli bir dönem boyunca birlikte konumlandırılacağını paylaştı. Kaçıranlar için AMD, üçüncü çeyrekte B650 üretiminin duracağını ve stokların yıl bitmeden eritileceğini belirtmişti. Ancak DDR5 fiyatlarının yükselmesi, giriş seviyesi sistemlere yönelik talebi aşağı çekince planlar güncellenmiş görünüyor.

    Ayrıca raporda,Kasım ayında anakart satışlarının geçen yıla kıyasla ciddi şekilde düştüğü, Aralık ayında da benzer bir tablo beklendiği söyleniyor. Üreticilerin, maliyet baskısının arttığı bu dönemde daha uygun fiyatlı çözümlere yönelmesi ise, B650 tarafındaki siparişleri yeniden artırmış durumda.

    Büyük anakart markalarının B650 için üretim kapasitesini genişletmeye veya durdurulan hatları yeniden devreye almaya hazırlandığı belirtiliyor. Amaç, B850 platformuna kıyasla daha düşük toplam sistem maliyeti sunmak ve bellek fiyatlarından etkilenen kullanıcılar için erişilebilir AM5 seçeneklerini korumak.

