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MTU araştırmacılarının hazırladığı protez bacak, taşıdığı kamera sistemiyle zemine özel ayarlama yapabiliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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MTU araştırmacılarının hazırladığı protez bacak, taşıdığı kamera sistemiyle zemine özel ayarlama yapabiliyor
Herhangi bir nedenden dolayı uzuvlarını kaybetmiş kişileri hayata bağlayan protezler, gün geçtikçe çok daha akıllı, gerçeğine yakın ve kolay elde edilebilir hale geliyorlar. Bunun eb son örneklerinden olan ve Michigan Technological Üniversitesi tarafından hazırlanan protez bacak, taşıdığı kamera sistemiyle zemine uyum sağlayabiliyor.
Michigan Technological Üniversitesi'nden makine mühendisi doçent Mo Rastgaar'ın önderliğinde geliştirilen protez bacak, ucuz fiyatlı bir kamera, hareketli bilek bölümü ve bilgisayar kontrollü işletici çalıştırıcı olmak üzere üç ana parçadan oluşuyor. Gezinme sırasında dahili kamera ile çevreyi tarayan protez bacak, bu görüntüleri bilgisayar kontrollü çalıştırıcı üzerinden hesaplıyor ve hareketli bilek bölümünü zemin ile ayağın son pozisyonuna bakarak ayarlayabiliyor. Bu süreç sonucunda da gerçeğine oldukça yakın bir dengeli yürüyüş deneyimi sunan çözüm, kablolu yapısı sayesinde de bilgisayar kontrollü çalıştırıcının görünmeyecek şekilde cep ya da çantada taşınmasına imkan tanıyor. Modüler bir yapıda hazırladığı belirtilen sistem, ihtiyaç duyulmadığı durumlarda çalıştırıcı birimin çıkartılmasıyla da düz formda kullanılabiliyor.
Günün birinde herkesin kullanımına sunulması hedeflenen protez bacak üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

http://www.mtu.edu/news/stories/2015/february/better-see-you-with-prosthetic-leg-would-keep-eye-path-ahead.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Gimball bağlayıp ayağımızın açısından çekim yapabiliriz aslında, bir ayağın hayatı gibi filmler yakındır
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dark_hell_86 4 yıl
cybernetics uzulara daha çok var ama özellikle smart ve nano teknolojilerindeki hızlı ilerleme insana umut veriyor.
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Technotronic 4 yıl
Bu tarz teknolojilerin çok hızlı gelişmesi taraftarıyım .Bir çok insan vücudunun farklı bölümlerini kaybetmiş durumda olabiliyor bu insanları yeniden hayata döndürmek ve topluma kazandırmak hem onlar için hem toplum için mutluluk verici bir gelişme olur.
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