MTU araştırmacılarının hazırladığı protez bacak, taşıdığı kamera sistemiyle zemine özel ayarlama yapabiliyor

Herhangi bir nedenden dolayı uzuvlarını kaybetmiş kişileri hayata bağlayan protezler, gün geçtikçe çok daha akıllı, gerçeğine yakın ve kolay elde edilebilir hale geliyorlar. Bunun eb son örneklerinden olan ve Michigan Technological Üniversitesi tarafından hazırlanan protez bacak, taşıdığı kamera sistemiyle zemine uyum sağlayabiliyor.

Michigan Technological Üniversitesi'nden makine mühendisi doçent Mo Rastgaar'ın önderliğinde geliştirilen protez bacak, ucuz fiyatlı bir kamera, hareketli bilek bölümü ve bilgisayar kontrollü işletici çalıştırıcı olmak üzere üç ana parçadan oluşuyor. Gezinme sırasında dahili kamera ile çevreyi tarayan protez bacak, bu görüntüleri bilgisayar kontrollü çalıştırıcı üzerinden hesaplıyor ve hareketli bilek bölümünü zemin ile ayağın son pozisyonuna bakarak ayarlayabiliyor. Bu süreç sonucunda da gerçeğine oldukça yakın bir dengeli yürüyüş deneyimi sunan çözüm, kablolu yapısı sayesinde de bilgisayar kontrollü çalıştırıcının görünmeyecek şekilde cep ya da çantada taşınmasına imkan tanıyor. Modüler bir yapıda hazırladığı belirtilen sistem, ihtiyaç duyulmadığı durumlarda çalıştırıcı birimin çıkartılmasıyla da düz formda kullanılabiliyor.

Günün birinde herkesin kullanımına sunulması hedeflenen protez bacak üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

http://www.mtu.edu/news/stories/2015/february/better-see-you-with-prosthetic-leg-would-keep-eye-path-ahead.html