MWC 2012: Android için uygulama sayısı 450.000 barajını aştı

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Mobil Dünya Kongresi, İspanya'nın Barcelona kentinde tüm heyecanıyla sürerken, tablet ve akıllı cep telefonlarında hayat bulan Android işletim sistemine dair farklı bilgiler Google tarafından paylaşıldı.
Gelen son bilgilere göre Android işletim sistemi için uygulama sayısı 450.000'i aşmış durumda ve Android Market üzerinden her ay 1 milyardan fazla uygulama indiriliyor. Kıyaslamak gerekirse geçen yılki Mobil Dünya Kongresi'nde uygulama sayısı 150.000 civarındaydı.
Günlük Android cihaz aktivasyonları ise bir yıl içinde %250 büyüme göstererek 850.000 adede kadar ulaşmış. Dünyadaki Android cihaz sayısının 300 milyon adet olduğu tahmin ediliyor.
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ilginç tarafı onlarda sayılıyor :/
Appstore'da aktif 574.000 uygulama varken uzun zamandır indirilmeyen uygulamalar ile birlikte bu rakam 738 bin civarına geliyor.
Eğer 450 bin uygulamanın tamamı aktif uygulamalar ise gayet iyi bir rakam. Fakat inaktif uygulamalar ile birlikte ise fark bayağı açılmış gibi görünüyor.
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