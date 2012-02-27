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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MWC 2012: Android için uygulama sayısı 450.000 barajını aştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Mobil Dünya Kongresi, İspanya'nın Barcelona kentinde tüm heyecanıyla sürerken, tablet ve akıllı cep telefonlarında hayat bulan Android işletim sistemine dair farklı bilgiler Google tarafından paylaşıldı.
Gelen son bilgilere göre Android işletim sistemi için uygulama sayısı 450.000'i aşmış durumda ve Android Market üzerinden her ay 1 milyardan fazla uygulama indiriliyor. Kıyaslamak gerekirse geçen yılki Mobil Dünya Kongresi'nde uygulama sayısı 150.000 civarındaydı.
Günlük Android cihaz aktivasyonları ise bir yıl içinde %250 büyüme göstererek  850.000 adede kadar ulaşmış. Dünyadaki Android cihaz sayısının 300 milyon adet olduğu tahmin ediliyor.

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Yedaself 7 yıl en beğenilen
Abuk subuk programlarla dolup taştı.
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cceviz 7 yıl
Android markette ihtiyacım olupta bulamadığım hiçbir uygulama olmadı. fazlasıyla ihtiyaçlarımı kaşılıyor.
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Makarov06 7 yıl
Ya bırakın 450.000 olsa ne yazar 10 tane kullanacak program ya çıkar ya çıkmaz
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belekbeach 7 yıl
arkadaşlarımla sık sık karşılaştırmalara gideriz en kullanılan programlar iosta ücretliyken aynıları android de ücretsiz mesela en kullanılan navigasyon sygic iosta 15 dolar androitte ücretsiz yaklaşık 300 milyon android cihazı varken ve milyonlarcası satılıcakken android en iyi olması kaçınılmaz gelecek ...
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simaros 7 yıl
jibe
Bu sayıya widgetler ve arka plan resimleri de dahil mi?

ilginç tarafı onlarda sayılıyor :/
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CooL_ROMEO 7 yıl
449 bin tema var.
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E_Aydin35 7 yıl
Bence bir grafik çıkarılmalı bu 450.000 üründen kaçı satılıyor öğrenilmeli yaani tabi biliniyordur ama kullanıcılara açıklamalılar en çok indirilenler en nadir indirilenler vb.vb.
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belekbeach 7 yıl
daha iphone net sayfalarındaki her videoyu açamazken halen ios ios :)
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bLind 7 yıl
Daha ülkemizde resmi olarak hizmet bile vermiyorken isterse 1 milyon barajını aşsın umrumda değil:S
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nkaplan 7 yıl
450 000 nin 300 000 gereksız uygulama dır allah bılır ıphonecıyım dıye demıyorum appstore yı gecmesı ıcın daha cok yol kat etmesı lazım
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jibe 7 yıl
Bu sayıya widgetler ve arka plan resimleri de dahil mi?
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Erasmus78 7 yıl
Bu 450 bin uygulama sadece aktif olanlar mı yoksa uzun zamandır indirilmeyen ama mağazada bulunan uygulamaları da kapsıyor mu? Şu açıdan soruyorum;
Appstore'da aktif 574.000 uygulama varken uzun zamandır indirilmeyen uygulamalar ile birlikte bu rakam 738 bin civarına geliyor.
Eğer 450 bin uygulamanın tamamı aktif uygulamalar ise gayet iyi bir rakam. Fakat inaktif uygulamalar ile birlikte ise fark bayağı açılmış gibi görünüyor.
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Yedaself 7 yıl en beğenilen
Abuk subuk programlarla dolup taştı.
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