MWC 2013 : Avea; AppGear, AppBlaster, iPawn ve Duo aksesuarlarını çok yakında satışa sunacak









Mobil cihazlarda oyun oynama trendi yükseldikçe, artık bir konsol gibi kontrol ve kumanda aksesuarlarına da ihtiyaç duyulmaya başlandı. Mobil cihazların dokunmatik ekranlarında oyunları kontrol etmenin zor olması nedeniyle, bu tür aksesuarlar da büyük ilgi görüyor.





MWC 2013 etkinliğinde bir duyuru yapan Avea, dünyada en popüler oyun aksesuarlarından dördünü iletişim merkezlerinde çok kısa bir süre sonra satışa sunacağını açıkladı. AppGear, AppBlaster, iPawn ve Duo adlı 4 aksesuar operatör olarak ilk kez Avea tarafından piyasaya sürülecek.





AppBlaster, AppToyz'un iPhone'a takıldığında tüfeğe dönüşen aksesuarının adı. iPawn ise interaktif oyun taşlarından oluşan ve iPad üzerinde kızma birader gibi farklı oyunlara destek veren bir aksesuar. AppGear serisi ise iPhone modelinizi bir uzay silahına dönüştürüyor. Duo ise Gameloft'un iPad'inizi bir oyun konsoluna dönüştüren aksesuarı.





Bu aksesuarlar iOS cihazlarının yanısıra, Android ve Windows Phone cihazlarında da çalışabiliyor. Yapılan araştırmalar yeni nesil oyun aksesuarlarının 2014 yılı sonunda toplam aksesuar pazarının yüzde 10'unu kapsayacağını belirtiyor.

http://www.aveamedyamerkezi.com/bulten/yeni-nesil-akilli-oyuncaklar-apptoyz--appgear--ipawn-ve-duo-cok-yakinda-avea-da.aspx