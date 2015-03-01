MWC 2015 : HTC sanal gözlük Vive ile oldukça iddialı





Tüm yeteneklerini harici bir akıllı telefondan alması sayesinde aksesuar şeklindeki sanal gözlük ürünleri ilgi görmeye başladı. Ancak HTC'nin Vive adındaki sanal gözlüğü ile üst seviye segmentte yer alacak.

HTC yeni sanal gözlüğünü tasarlarken Halflife ile tanıdığımız Valve stüdyolarından yarım almış. HTC Vive aksesuar şeklinde tasarlanmamış. Oculus Rift gibi kendi içerisinde donanım barındıran bir gözlük ve Valve'nin Steam VR takip teknolojilerinden faydalanıyor. İçerik aktarımı ise harici kaynaklardan yapılacak.

70'den fazla sensör ile HTC Vive kullanıcıları sadece 3D görüntüler yerine adeta içeriğin içerisinde yaşıyormuşcasına 360 derecelik görüntü tecrübesi elde edebilecek. 90 kare/saniye hızında akış sağlayan gözlük iki adet konftolcüye sahip. Bunlar farklı tecrübeler için kullanılıyor.

HTC Vive için pek çok önemli içerik de hazırlanacak. Vertigo Games, Bossa, Barry –Fireproof, Dovetail Games, Wemo Labs, Google, Steel Wool Games, HBO, Lionsgate ve Owlchemy firmaları şimdiden yerlerini ayırtmış durumda. HTC'nin sanal gözlük pazarına iddialı bir giriş yapmasını sağlayacak olan Vive bu bakımdan çok pahalı bir cihaz olacaktır. Cihazın yıl sonuna doğru piyasaya çıkması bekleniyor.









http://www.phonearena.com/news/HTC-Vive-breaks-cover---a-virtual-reality-headset-developed-by-HTC-and-Valve_id66610