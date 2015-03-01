MWC 2015 : HTC sanal gözlük Vive ile oldukça iddialı

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Tüm yeteneklerini harici bir akıllı telefondan alması sayesinde aksesuar şeklindeki sanal gözlük ürünleri ilgi görmeye başladı. Ancak HTC'nin Vive adındaki sanal gözlüğü ile üst seviye segmentte yer alacak.
HTC yeni sanal gözlüğünü tasarlarken Halflife ile tanıdığımız Valve stüdyolarından yarım almış. HTC Vive aksesuar şeklinde tasarlanmamış. Oculus Rift gibi kendi içerisinde donanım barındıran bir gözlük ve Valve'nin Steam VR takip teknolojilerinden faydalanıyor. İçerik aktarımı ise harici kaynaklardan yapılacak.
70'den fazla sensör ile HTC Vive kullanıcıları sadece 3D görüntüler yerine adeta içeriğin içerisinde yaşıyormuşcasına 360 derecelik görüntü tecrübesi elde edebilecek. 90 kare/saniye hızında akış sağlayan gözlük iki adet konftolcüye sahip. Bunlar farklı tecrübeler için kullanılıyor.
HTC Vive için pek çok önemli içerik de hazırlanacak. Vertigo Games, Bossa, Barry –Fireproof, Dovetail Games, Wemo Labs, Google, Steel Wool Games, HBO, Lionsgate ve Owlchemy firmaları şimdiden yerlerini ayırtmış durumda. HTC'nin sanal gözlük pazarına iddialı bir giriş yapmasını sağlayacak olan Vive bu bakımdan çok pahalı bir cihaz olacaktır. Cihazın yıl sonuna doğru piyasaya çıkması bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/HTC-Vive-breaks-cover---a-virtual-reality-headset-developed-by-HTC-and-Valve_id66610 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hololens bu ürünün bir alternatifi değil, bu tamamen bir dünya yaratırken hololens ise normalde gördüğünüz şeylerin üzerine ekleme yapıyor. (AR ve VR arasındaki farkları araştırırsanız anlamış olursunuz tam olarak.)
Vivenin üzerinde htc logosunun altında ve üzerinde 2 adet siyah daire var. Kamera olabilir. Böyle bir cihazda kamera olmasını ben zorunluluk olarak düşünüyorum. Bunu takan insan tamamen kendisini dünyadan soyutlamamalı. Baş dönmesi ve mide bulantısı olaylarının önüne de geçilmiş olur. Atıyorum AR gibi mevcut görüntüler üzerine de katı modeller eklenerek (hololens gibi) de bu cihaz kullanılabilmeli.
Bilgisayar başına oturduğumuzda masada monitör olmasa dahi, biz bu cihazı taktığımızda, hem klavye fareyi ne bileyim hoparlörümüzü vs. görsek, aynı zamanda da dilediğimiz herhangi bir ebattaki monitörü masamıza sanallaştırsa bence çok güzel olur.
Eğer, Playstation ortamında gözlük rekabeti olmazsa, Sony kendi ürününe fahiş fiyat çekerek, imanımızı gevretir. Tıpkı memory card döneminde olduğu gibi.
Dostum eğer Sony oyun sektörüne ağırlık verecek ise böyle bir saçmalık yapmaz yoksa oturduğu tek sağlam dalıda kesmiş olur.