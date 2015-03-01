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MWC 2015 : HTC sanal gözlük Vive ile oldukça iddialı

4 yıl
2,7b
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6
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2015 : HTC sanal gözlük Vive ile oldukça iddialı

Tüm yeteneklerini harici bir akıllı telefondan alması sayesinde aksesuar şeklindeki sanal gözlük ürünleri ilgi görmeye başladı. Ancak HTC'nin Vive adındaki sanal gözlüğü ile üst seviye segmentte yer alacak.
HTC yeni sanal gözlüğünü tasarlarken Halflife ile tanıdığımız Valve stüdyolarından yarım almış.  HTC Vive aksesuar şeklinde tasarlanmamış. Oculus Rift gibi kendi içerisinde donanım barındıran bir gözlük ve Valve'nin Steam VR takip teknolojilerinden faydalanıyor. İçerik aktarımı ise harici kaynaklardan yapılacak.
70'den fazla sensör ile HTC Vive kullanıcıları sadece 3D görüntüler yerine adeta içeriğin içerisinde yaşıyormuşcasına 360 derecelik görüntü tecrübesi elde edebilecek. 90 kare/saniye hızında akış sağlayan gözlük iki adet konftolcüye sahip. Bunlar farklı tecrübeler için kullanılıyor.
HTC Vive için pek çok önemli içerik de hazırlanacak. Vertigo Games, Bossa, Barry –Fireproof, Dovetail Games, Wemo Labs, Google, Steel Wool Games, HBO, Lionsgate ve Owlchemy firmaları şimdiden yerlerini ayırtmış durumda. HTC'nin sanal gözlük pazarına iddialı bir giriş yapmasını sağlayacak olan Vive bu bakımdan çok pahalı bir cihaz olacaktır. Cihazın yıl sonuna doğru piyasaya çıkması bekleniyor.



http://www.phonearena.com/news/HTC-Vive-breaks-cover---a-virtual-reality-headset-developed-by-HTC-and-Valve_id66610 Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
HTC gibi büyük bir fırmanın girmesi,destek vermesi güzel olmuş
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nightflame 4 yıl
İşin htc tarafından çok valve tarafı dikkatimi çekti. Valve bir teknolojiye destek verdiği zaman devamını getiren bir firma. Oyun kolunu yaygınlaştırma amaçlı 3 sene önce(belki daha fazla) uğraşlarından sonra, önce big picture ile bir ipucu verip steam os diye bir şey çıkardılar. Şimdi VR ile birleşmesi demek birçok oyun şirketinin de buna ayak uydurması demek. Hiç olmadı üç boyutlu source oyunlarda gezip tozmak demek. Amanın.



GelecektenGelenDinozor

Bence her HTC ürünü gibi pahalı olacaktır haberdede belirtilmiş zaten.HoloLens bence daha iyi bir alternatif,gerçi onunda fiyatı belli değil ama HoloLens daha taşınabilir gözüküyor.


Hololens bu ürünün bir alternatifi değil, bu tamamen bir dünya yaratırken hololens ise normalde gördüğünüz şeylerin üzerine ekleme yapıyor. (AR ve VR arasındaki farkları araştırırsanız anlamış olursunuz tam olarak.)
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uygar2580 4 yıl
HTC Vive anladığım kadarıyla çalışması için herhangi bir telefona ihtiyacı yok. Üzerinde zaten 2 adet 1200x1080 çözünürlüklü ekran mevcut. Galaxy VR ve Google cardboard içerisine telefon konularak çalışıyor. Cardboard aldım ben fena değil, kartona göre güzel deneyim sağlıyor fakat fazla içerik yok. Gyro kullanması sebebiyle cihaz çok ısınıyor, onu söyleyebilirim. Tabi cardboard bunların yanında oyuncak.

Vivenin üzerinde htc logosunun altında ve üzerinde 2 adet siyah daire var. Kamera olabilir. Böyle bir cihazda kamera olmasını ben zorunluluk olarak düşünüyorum. Bunu takan insan tamamen kendisini dünyadan soyutlamamalı. Baş dönmesi ve mide bulantısı olaylarının önüne de geçilmiş olur. Atıyorum AR gibi mevcut görüntüler üzerine de katı modeller eklenerek (hololens gibi) de bu cihaz kullanılabilmeli.

Bilgisayar başına oturduğumuzda masada monitör olmasa dahi, biz bu cihazı taktığımızda, hem klavye fareyi ne bileyim hoparlörümüzü vs. görsek, aynı zamanda da dilediğimiz herhangi bir ebattaki monitörü masamıza sanallaştırsa bence çok güzel olur.
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GelecektenGelenDinozor 4 yıl
Bence her HTC ürünü gibi pahalı olacaktır haberdede belirtilmiş zaten.HoloLens bence daha iyi bir alternatif,gerçi onunda fiyatı belli değil ama HoloLens daha taşınabilir gözüküyor.
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Virtual Reality 4 yıl
En çok merak edilenlerden biriside, sanal gerçek gözlüklerinden sony morpheus dışında, acaba kaç tanesi Playstation 4 ile uyumlu olacak?
Eğer, Playstation ortamında gözlük rekabeti olmazsa, Sony kendi ürününe fahiş fiyat çekerek, imanımızı gevretir. Tıpkı memory card döneminde olduğu gibi.
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GelecektenGelenDinozor 4 yıl Virtual Reality
ilker_xxx
En çok merak edilenlerden biriside, sanal gerçek gözlüklerinden sony morpheus dışında, acaba kaç tanesi Playstation 4 ile uyumlu olacak?
Eğer, Playstation ortamında gözlük rekabeti olmazsa, Sony kendi ürününe fahiş fiyat çekerek, imanımızı gevretir. Tıpkı memory card döneminde olduğu gibi.

Dostum eğer Sony oyun sektörüne ağırlık verecek ise böyle bir saçmalık yapmaz yoksa oturduğu tek sağlam dalıda kesmiş olur.
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