MWC 2015 : Haier'den çocuklara ve yaşlılara göre akıllı saat









Son dönemde akıllı saat segmenti büyük ilgi görmeye başladı ve modeller birbiri ardına geliyor. Ancak bu modeller ağırlıklı olarak genç ve yetişkin kitleye hitap ediyor. Haier ise çocuklara ve yaşlılara göre akıllı saatler geliştirmiş.

0.96 inçlik OLED ekrana sahip olan akıllı saat hemen hemen aynı fonksiyonları icra ediyor. Uyumlu uygulama ile konrtol edilen saate uzaktan erişerek mikrofonu üzerinden kullanıcısını dinlemek mümkün. Ayrıca hoparlör yardımıyla çağrı cevaplanabiliyor.

Uygulama yolu ile kullanıcıya bir güvenli bölge belirleyerek sınırların dışına çıkıldığında uzaktaki takipçiye uyarı verilebiliyor. Geçmişe yönelik olarak konumlama listesini çıkarmak da mümkün.

Ayrıca kırmızı SOS butonu sayesinde acil durumlarda önceden belirlenmiş üç numaraya mesaj gönderilebiliyor. Cihazın bataryası 2.5 güne kadar dayanıyor. Saatler kayış ve dış tasarım olarak birbirinden ayrılıyor. Tam olarak açıklanmasa da SIM kart yuvası ve GPS özelliklerinin de olduğu tahmin ediliyor. Modellerin fiyatı ve satış tarihi açıklanmadı.





http://www.cnet.com/uk/products/haier-smartwatch/