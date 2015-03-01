MWC 2015 : Huawei Talkband serisini genişletiyor









Geçen yıl hem Bluetooth kulaklık hem de fitness bilekliği olarak kullanılabilen TalkBand B1 ile büyük beğeni toplayan Huawei, MWC 2015 fuarında seriye iki yeni üye daha ekledi. Bunlardan birisi bileklik, diğeri ise kulaklık.

TalkBand B2 modeli ilk neslin devamı niteliğinde. Bluetooth kulaklık özelliklerini fitness takip ögeleriyle başarılı bir şekilde harmanlayan bileklik, ayrıca HiFi ses sistemiyle sınıfında dikkat çekmeyi başarıyor. Modelde 4GB kapasite bulunuyor.

Alüminyum kaplamaya sahip olan bileklik 6 eksenli sensörü ile otomatik olarak yaptığını aktivite türünü algılayabiliyor ve verileri de buna göre topluyor. Ayrıca uyku düzeninizi de takip edebiliyor. Sensörün daha akıcı bir şekilde algılama yapabildiği belirtiliyor.

Kulaklık kısmı ise gürültü azaltıcı özelliğe sahip ve kulağınızda mı yoksa bileğinizde mi otomatik olarak algılayarak ilgili moda geçebiliyor, sesi artırabiliyor. Ayrıca Bluetooth bağlantısı da iyileştirilmiş durumda.

5 güne kadar kullanım süresi sunan TalkBand B2 modeli Android 4.0 ve üzeri cihazlar ile iOS cihazları tarafından kullanılabiliyor. Model spor versiyonu 169 Avro, metal versiyonu ise 199 Avro olarak satışa sunulacak.

TalkBand N1 ise kulakiçi kulaklık tarzında. Ancak yine de atılan adım ve gidilen mesafeyi ölçmekten geri kalmıyor. Müzik oynatıcı özelliğe sahip olan kulaklık IP54 ile toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunuyor. Kulaklık Bluetooth üzerinden verilerini aktarıyor. Ayrıca manyetik klipsleri ile bir kolye aksesuarı olarak da taşıyabiliyorsunuz. Model 119 Avro fiyat etiketine sahip olacak. Ancak bu ürünlerin ne zaman satışa çıkacağı açıklanmadı.





http://www.androidcentral.com/huaweis-new-talkbands-are-more-serious-about-activity-tracking