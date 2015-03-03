MWC 2015 : MediaTek ilk kez Cortex-A72 çekirdeğini tabletlere getirecek

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ARM'ın mevcut mimarideki en güçlü çekirdeği olan Cortex-A72 yavaş yavaş sektörde kendisine yer bulmaya başladı. Qualcomm'un Snapdragon 6xx serisi yongasetleri ile akıllı telefonlara girecek olan çekirdek, MediaTek MT8173 ile de ilk kez tabletlere adım atacak.
4 çekirdekli olan MT8173 yongaseti 64-bit olacak ve big.LITTLE formunda çalışacak. İş yüküne göre 2 adet Cortex-A72 ve 2 adet Cortex-A53 çekirdeği devreye giriyor ve hız 2.4GHz'e kadar çıkabiliyor. MediaTek Corepilot 2.0 teknolojisi ile 2 çekirdek çalışırken gerekli olduğu takdirde sırayla kalan çekirdekler de çalışabiliyor.
MediaTek yongasetinde PowerVR GX6250 grafik birimine yer veriyor. Bu sayede 30 kare/saniye hızında 4K içerik oynatımı, 20MP çözünürlüğe kadar kamera desteği, 2.8 Gpix/s grafik performansı, OpenGL ES 3.1, OpenCL desteği şeklinde geliştirmeler sağlanmış. MT8173 yongasetinin yılın ikinci yarısında piyasada olması bekleniyor.
http://www.mediatek.com/en/mobile-world-congress-2015/mediatek-to-redefine-the-android-tablet-industry-with-world-first-arm-cortex-a72-based-tablet-soc-mt8173/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
http://gfxbench.com/device.jsp?benchmark=gfx30&os=Android&api=gl&D=MediaTek+MT8173+%28development+board%29&testgroup=overall
Geekbench 3'e göre tek çekirdek performansı Snapdragon 810'dan ve Exynos 5433'ten yüksek.
http://browser.primatelabs.com/geekbench3/1656634
http://browser.primatelabs.com/geekbench3/compare/2017257?baseline=1656634
http://browser.primatelabs.com/geekbench3/compare/2024113?baseline=1656634
Gayet güzel duruyor. Keşke aynı takvimle telefonlara da uygulasa. 8 çekirdek A53 yerine 2 A72 + 2 A53 bi.LITTLE güzel bir çözüm. Bunun benzerini daha evvel 2 A15 + 2 A7 ile yapmıştı. GPU da MT6595 ve MT6795'tekinden 1 nesil yeni. %50 kadar daha kuvvetli olması lazım. Yalnız yine 1 nesil geriden takip edecek. GT7200 olması lazımdı. O da bir %60 daha kuvvetli ve bu yılın sonlarında hazır olacak.