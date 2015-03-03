MWC 2015 : MediaTek ilk kez Cortex-A72 çekirdeğini tabletlere getirecek





ARM'ın mevcut mimarideki en güçlü çekirdeği olan Cortex-A72 yavaş yavaş sektörde kendisine yer bulmaya başladı. Qualcomm'un Snapdragon 6xx serisi yongasetleri ile akıllı telefonlara girecek olan çekirdek, MediaTek MT8173 ile de ilk kez tabletlere adım atacak.

4 çekirdekli olan MT8173 yongaseti 64-bit olacak ve big.LITTLE formunda çalışacak. İş yüküne göre 2 adet Cortex-A72 ve 2 adet Cortex-A53 çekirdeği devreye giriyor ve hız 2.4GHz'e kadar çıkabiliyor. MediaTek Corepilot 2.0 teknolojisi ile 2 çekirdek çalışırken gerekli olduğu takdirde sırayla kalan çekirdekler de çalışabiliyor.

MediaTek yongasetinde PowerVR GX6250 grafik birimine yer veriyor. Bu sayede 30 kare/saniye hızında 4K içerik oynatımı, 20MP çözünürlüğe kadar kamera desteği, 2.8 Gpix/s grafik performansı, OpenGL ES 3.1, OpenCL desteği şeklinde geliştirmeler sağlanmış. MT8173 yongasetinin yılın ikinci yarısında piyasada olması bekleniyor.









http://www.mediatek.com/en/mobile-world-congress-2015/mediatek-to-redefine-the-android-tablet-industry-with-world-first-arm-cortex-a72-based-tablet-soc-mt8173/