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Mad Catz'ten sıradışı tasarımlı modüler oyuncu klavyesi: S.T.R.I.K.E. 7

6 yıl
13,9b
1
115
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Mad Catz'ten sıradışı tasarımlı modüler oyuncu klavyesi: S.T.R.I.K.E. 7
Tam Boyutta Gör
Bilgisayar oyuncuları için fare, klavye, kulaklık ve joystick gibi birbirinden başarılı ekipmanlara imza atan Mad Catz, bu sefer sıradışı tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan klavyesi S.T.R.I.K.E. 7 ile karşımıza çıktı.
Mad Catz S.T.R.I.K.E. 7, piyasadaki standart oyuncu klavyelerinden farklı olarak toplamda 7 parçadan oluşan modüler bir yapı sunuyor. Oyun tercihiniz (FPS, RPG, MMO, RTS vb) doğrultusunda klavyenin şekline müdahale edebiliyorsunuz. Üzerinde toplamda 24 adet programlanabilir tuş bulunan klavyede, üç farklı kullanıcı profili oluşturulmasına imkan tanınmış.
Dokunmatik LCD ekranıyla, V.E.N.O.M. arayüzüyle ve kendine özgü farklı uygulamalarıyla ön plana çıkan klavyenin W, A, S, D ve yön tuşları istendiği takdirde değiştirilebiliyor. Tuşların LED aydınlatmasının rengini belirleyebildiğiniz gibi klavyenin bileklik kısımlarını bilekleriniz rahat edecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz.
Son olarak 2 adet USB 2.0 portuna yer verilen S.T.R.I.K.E 7'a sahip olmak için 299.99$'ı gözden çıkarmak gerekiyor. Daha fazla uzatmadan sizleri klavyenin tanıtım videosuyla başbaşa bırakıyoruz.
Editörün notu: 22 sn'den itibaren görünen Half Life 3 logosuna dikkat.
Mad Catz'ten sıradışı tasarımlı modüler oyuncu klavyesi: S.T.R.I.K.E. 7
Tam Boyutta Gör
Mad Catz'ten sıradışı tasarımlı modüler oyuncu klavyesi: S.T.R.I.K.E. 7
Tam Boyutta Gör
Mad Catz'ten sıradışı tasarımlı modüler oyuncu klavyesi: S.T.R.I.K.E. 7
Tam Boyutta Gör
 

http://www.madcatz.com/strike7/ Yorum Yaz
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Hobar 6 yıl en beğenilen
Ananı avradını
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BÖCCÜK ♂ 6 yıl
Özet:
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3 Avatar Avatar Avatar
ynal 5 yıl
Bu kadar paayı klavyeye verip vermemek tercih meselesidir, herkesin fikir ve seçimine saygı göstermek gerek.
Kimsenin yolda bir Rolls Royce Phantom şöförünü durdurup sen delimisin arabaya bu kadar para verilir mi sorusunu sorma cüretini göstereceğini sanmıyorum.
Ben Strike 7 yi almam ama parası olup alan adama da karışmam.
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Lord Of Avernus 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


o da neymiş
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cemoktem 5 yıl
Ben biraz para biriktirmek almayı düşünüyorum ama türkiyede satan yer bulamadım.
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Syndrome Of A Down 5 yıl ..Knight..
..Knight..



 

Bilgisayar oyuncuları için fare, klavye, kulaklık ve joystick gibi birbirinden başarılı ekipmanlara imza atan Mad Catz, bu sefer sıradışı tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan klavyesi S.T.R.I.K.E. 7 ile karşımıza çıktı.

 

Mad Catz S.T.R.I.K.E. 7, piyasadaki standart oyuncu klavyelerinden farklı olarak toplamda 7 parçadan oluşan modüler bir yapı sunuyor. Oyun tercihiniz (FPS, RPG, MMO, RTS vb) doğrultusunda klavyenin şekline müdahale edebiliyorsunuz. Üzerinde toplamda 24 adet programlanabilir tuş bulunan klavyede, üç farklı kullanıcı profili oluşturulmasına imkan tanınmış.

 

Dokunmatik LCD ekranıyla, V.E.N.O.M. arayüzüyle ve kendine özgü farklı uygulamalarıyla ön plana çıkan klavyenin W, A, S, D ve yön tuşları istendiği takdirde değiştirilebiliyor. Tuşların LED aydınlatmasının rengini belirleyebildiğiniz gibi klavyenin bileklik kısımlarını bilekleriniz rahat edecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz.

 

Son olarak 2 adet USB 2.0 portuna yer verilen S.T.R.I.K.E 7'a sahip olmak için 299.99$'ı gözden çıkarmak gerekiyor. Daha fazla uzatmadan sizleri klavyenin tanıtım videosuyla başbaşa bırakıyoruz.

 

Editörün notu: 22 sn'den itibaren görünen Half Life 3 logosuna dikkat.

 




 




 




 

[galeri=614]
 



Mekanik olmasza almak sacma
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deltoid20 5 yıl
Nexon'un online oyunundan promosyon olarak kazanmıştım bu klavyeyi hem de 2 tane. Bir de RAT 7 var. :D Satmaya çalışıyorum. Alıcılar varsa Özel Mesaj atabilirler. 299$ gibi yüksek fiyata satmam :) Kutusu açılmamış 2 dev paket var :D Konuşarak anlaşırız fiyatı. Rat 7 ve bu ikisini satıyorum Alıcılar mesaj atabilir.
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summerrpartyy 5 yıl
cyborg strike 7 + rat 9 mu alıyım yoksa razer blackwindow ultimate veya deathstalker + razer ouroborosmu alıyım ne önerirsiniz mouse olarak logitech g700s te olabilir fikirlerinizi bekliyorum teşekkürler :D
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The Vamp 5 yıl summerrpartyy
summerrpartyy

cyborg strike 7 + rat 9 mu alıyım yoksa razer blackwindow ultimate veya deathstalker + razer ouroborosmu alıyım ne önerirsiniz mouse olarak logitech g700s te olabilir fikirlerinizi bekliyorum teşekkürler :D

Strike 7 + RAT 7

Kablosuz mouse almayın eğer HC oyuncuysanız ha casual için olabilir.
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Binary_ 5 yıl
Hort mort yapıyorum ama 0:25'e iyi bakın. Ps logosunun üstünde HL 3 logosu var
.
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Deníz 6 yıl
Çok pahalı aga
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PsychicPower 6 yıl
Haftalardır bu klavyeyi arıyordum,1 sene geçti tasarımda buna yaklaşan* klavye görmedim.

Şöyle kenardan fena bir hort
Canlansın buralar.

Edit: 1 senelik hort yaptım sanmıştım ne güzel. Ama benden önce yapmışlar
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-Pisagor- 6 yıl
Bu ne hacı böyle bilim kurgu filmlerinde ki silahlar gibi.
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The Witcher 6 yıl
Oha bu ne yaların
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2kol3bacak 6 yıl
Geliyor
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WhiteFish 6 yıl
Bu klavye mekanik degil diye biliyorum
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marfoglu 6 yıl WhiteFish
WhiteFish

Bu klavye mekanik degil diye biliyorum

Biliyoru yukarida sizden once yazdim zaten.Ayrica dedigim gibi mekanik degil diye alinmayacka degil alacagim yinede.
Iyi forumlar.
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marfoglu 6 yıl
Almayi dusunuyorum tek eksi yani mekanik olmamasi membrane olmasaydi iyiydi insan bu seviyede mekanik bekliyor ama omur konusu ne kadar fark eder yani etkisini ne zaman histtettirir heleki uzun yazmalar icin degilde oyun icin alacaklara ne farkettirir mekanik olmamasi orasi ayri konu buyuk ihtimalle bunu sececegim razerin deathstalker ultimateinden iyidir.
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SAITAMA 6 yıl
bu klavyenin yanına koyması gereken mouse:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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WhiteFish 6 yıl marfoglu
marfoglu
Almayi dusunuyorum tek eksi yani mekanik olmamasi membrane olmasaydi iyiydi insan bu seviyede mekanik bekliyor ama omur konusu ne kadar fark eder yani etkisini ne zaman histtettirir heleki uzun yazmalar icin degilde oyun icin alacaklara ne farkettirir mekanik olmamasi orasi ayri konu buyuk ihtimalle bunu sececegim razerin deathstalker ultimateinden iyidir.

Deathstalker 'dan memnun kalmazsin en iyisi blackwidow al
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