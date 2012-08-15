Mad Catz'ten sıradışı tasarımlı modüler oyuncu klavyesi: S.T.R.I.K.E. 7

Bilgisayar oyuncuları için fare, klavye, kulaklık ve joystick gibi birbirinden başarılı ekipmanlara imza atan Mad Catz, bu sefer sıradışı tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan klavyesi S.T.R.I.K.E. 7 ile karşımıza çıktı.

Mad Catz S.T.R.I.K.E. 7, piyasadaki standart oyuncu klavyelerinden farklı olarak toplamda 7 parçadan oluşan modüler bir yapı sunuyor. Oyun tercihiniz (FPS, RPG, MMO, RTS vb) doğrultusunda klavyenin şekline müdahale edebiliyorsunuz. Üzerinde toplamda 24 adet programlanabilir tuş bulunan klavyede, üç farklı kullanıcı profili oluşturulmasına imkan tanınmış.

Dokunmatik LCD ekranıyla, V.E.N.O.M. arayüzüyle ve kendine özgü farklı uygulamalarıyla ön plana çıkan klavyenin W, A, S, D ve yön tuşları istendiği takdirde değiştirilebiliyor. Tuşların LED aydınlatmasının rengini belirleyebildiğiniz gibi klavyenin bileklik kısımlarını bilekleriniz rahat edecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz.



Son olarak 2 adet USB 2.0 portuna yer verilen S.T.R.I.K.E 7'a sahip olmak için 299.99$'ı gözden çıkarmak gerekiyor. Daha fazla uzatmadan sizleri klavyenin tanıtım videosuyla başbaşa bırakıyoruz.



Editörün notu: 22 sn'den itibaren görünen Half Life 3 logosuna dikkat.



http://www.madcatz.com/strike7/