Makine öğrenme yoluyla marul toplayan robot: "Vegebot"

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Tarım ürünlerinin toplanmasında makineler uzun bir süredir kullanılmakta. Buğday ve patates gibi ürünler makinelerle kolayca toplanabiliyorken, bazı ürünlerin toplanması için insan hassasiyeti ve emeği gerekiyor.

Cambridge Üniversitesi’nde çalışan araştırmacılar ise ikinci duruma el atmış gibi görünüyor. Üniversite bünyesinde üretilen bir robot makine öğrenme tekniğini kullanarak marul toplayabiliyor.

Özellikle marul gibi oldukça hassas yapraklara sahip olan ve toprağa çok yakın bir mesafede yetişen ürünlerin toplanması bir hayli zor. Bu durum ise “Vegebot” için bir sorun teşkil etmiyor. Robot, otonom bir şekilde tespit ettiği mahsulü kendi başına toplayabiliyor.

Yerel bir meyve ve sebze yetiştiricisi olan "G's Growers" ile çalışan üniversite yetkilileri yaptığı açıklamada, “Vegebot, bilgisayarlı görüş sistemi yardımıyla hedefini tespit ediyor. Makine öğrenme yoluyla marulun toplanmaya hazır olup olmadığının tespiti ardından robot sahip olduğu bıçaklar yardımıyla marulu topraktan kesip çıkarıyor.” ifadelerini kullanmış.

Çalışmada görev alan araştırmacı Simon Birrell’e göre Vegebot, mahsul toplama konusunda bir insanın hızına henüz ulaşabilmiş değil. Yine de ortaya konan gelişme ilerisi için önem arz ediyor. Ekip lideri Dr. Fumiya Iida da gelişmenin Vegebot ile sınırlı kalmayacağını ve ileride farklı tür robotların mahsul toplama işlerinde görev alabileceğini vurgulamış.

Son olarak, Vegebot ile ilgili Cambridge Üniversitesi tarafından paylaşılan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://interestingengineering.com/a-vegebot-has-been-built-to-harvest-lettuce-by-using-machine-learning