NASA’nın uzayda bulunan ve uzaya gönderilecek beş keşif uydusu

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Güneş sisteminin geçmişini araştırmak ve diğer gezegenler ile bunların uydularında yaşamın izlerini aramak maksadıyla NASA’nın uzaya gönderdiği keşif uyduları, insanlığa birbirinden değerli bilgiler gönderiyor. Bu uzay araçlarına yakında fırlatılacak olan Lucy ve The Dragonfly keşif uyduları da eklenecek. Gelin bu uzay araçlarına hep birlikte bir göz atalım.

1. New Horizons

19 Ocak 2006’da uzaya fırlatılan uzay aracı 2015 yılında Plüton’a ulaşmış ve bize yüzeyinde bulunan kalp şeklindeki buz kütlesiyle birlikte gezegenin resmini de yollamıştı. Daha sonra yönünü Kuiper Kuşağı'nda bulunan Ultima Thule'ye doğru çeviren New Horizons 1 Ocak 2019 tarihinde ilgili gök cismine ulaşmıştı. Keşif uydusu 2030’lu yıllarda yakıtı tükenene kadar Kuiper Kuşağı'nı keşfedeceği ifade ediliyor.

2. Juno

5 Ağustos 2011 tarihinde uzaya gönderilen uydu, Jüpiterin geçmişini ve bir gaz devi olarak geçirdiği evrimi araştırıyor. Juno, bu çalışmaların sonunda Jüpiter’in manyetik alanının zaman içinde nasıl değiştiğini ortaya çıkardı. Söz konusu olay, “uzun süreli değişim” olarak isimlendiriliyor.

3. Osiris-Rex

Uzay aracı, 8 Eylül 2016’da fırlatıldı. Bennu asteroitine doğru yola çıkan uzay aracının hedefi Dünya’ya söz konusu asteroitten örnekler getirmek olacak. Görevin ise 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. Bennu’nun yörüngesinde dönen uzay aracı halihazırda örnek toplanabilecek uygun bir bölge arıyor.

4. Lucy

Ekim 2021’de uzaya gönderilmesi planlanan keşif uydusu, Jüpiter sistemine giderek gaz devi ile birlikte güneşin yörüngesinde dönen ve Truvalı asteroitler olarak bilinen ilkel gök cisimlerini inceleyecek. Truvalıların dış gezegenleri meydana getiren primordiyal (başlangıçtan beri var olan) maddenin kalıntıları olduğu biliniyor. Bu görev sayesinde güneş sisteminin tarihi hakkında bilgi sahibi olabileceğimiz belirtiliyor.

5. The Dragonfly

NASA’nın duyurusunu geçen ay yaptığı keşif uydusu 2026 yılında fırlatılacak. Satürn’ün en büyük uydusu Titan’da yaşam belirtileri arayacak olan uzay aracının maliyeti olarak 850 milyon dolar öngörülüyor. Buzla kaplı Titan’a 2034 yılında varması beklenen uydu, insanlığın en merak ettiği konulardan birine cevap bulmaya çalışacak.

https://www.theguardian.com/science/2019/jul/07/the-five-nasa-research-probes-lydia-waller