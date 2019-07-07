NASA’nın uzayda bulunan ve uzaya gönderilecek beş keşif uydusu

1. New Horizons
19 Ocak 2006’da uzaya fırlatılan uzay aracı 2015 yılında Plüton’a ulaşmış ve bize yüzeyinde bulunan kalp şeklindeki buz kütlesiyle birlikte gezegenin resmini de yollamıştı. Daha sonra yönünü Kuiper Kuşağı'nda bulunan Ultima Thule'ye doğru çeviren New Horizons 1 Ocak 2019 tarihinde ilgili gök cismine ulaşmıştı. Keşif uydusu 2030’lu yıllarda yakıtı tükenene kadar Kuiper Kuşağı'nı keşfedeceği ifade ediliyor.
2. Juno
5 Ağustos 2011 tarihinde uzaya gönderilen uydu, Jüpiterin geçmişini ve bir gaz devi olarak geçirdiği evrimi araştırıyor. Juno, bu çalışmaların sonunda Jüpiter’in manyetik alanının zaman içinde nasıl değiştiğini ortaya çıkardı. Söz konusu olay, “uzun süreli değişim” olarak isimlendiriliyor.
3. Osiris-Rex
Uzay aracı, 8 Eylül 2016’da fırlatıldı. Bennu asteroitine doğru yola çıkan uzay aracının hedefi Dünya’ya söz konusu asteroitten örnekler getirmek olacak. Görevin ise 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. Bennu’nun yörüngesinde dönen uzay aracı halihazırda örnek toplanabilecek uygun bir bölge arıyor.
4. Lucy
Ekim 2021’de uzaya gönderilmesi planlanan keşif uydusu, Jüpiter sistemine giderek gaz devi ile birlikte güneşin yörüngesinde dönen ve Truvalı asteroitler olarak bilinen ilkel gök cisimlerini inceleyecek. Truvalıların dış gezegenleri meydana getiren primordiyal (başlangıçtan beri var olan) maddenin kalıntıları olduğu biliniyor. Bu görev sayesinde güneş sisteminin tarihi hakkında bilgi sahibi olabileceğimiz belirtiliyor.
5. The Dragonfly
NASA’nın duyurusunu geçen ay yaptığı keşif uydusu 2026 yılında fırlatılacak. Satürn’ün en büyük uydusu Titan’da yaşam belirtileri arayacak olan uzay aracının maliyeti olarak 850 milyon dolar öngörülüyor. Buzla kaplı Titan’a 2034 yılında varması beklenen uydu, insanlığın en merak ettiği konulardan birine cevap bulmaya çalışacak.
https://www.theguardian.com/science/2019/jul/07/the-five-nasa-research-probes-lydia-waller Yorum Yaz Paylaş Tweetle