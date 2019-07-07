Kim Nerede? 20 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NASA’nın uzayda bulunan ve uzaya gönderilecek beş keşif uydusu

Güneş sisteminin geçmişini araştırmak ve diğer gezegenlerde hayatın var olup olmadığını anlamak için görev yapan ve yapacak olan NASA keşif uyduları listemizi haberimizde bulabilirsiniz.
5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
305
3
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

NASA’nın uzayda bulunan ve uzaya gönderilecek beş keşif uydusu
Tam Boyutta Gör

Güneş sisteminin geçmişini araştırmak ve diğer gezegenler ile bunların uydularında yaşamın izlerini aramak maksadıyla NASA’nın uzaya gönderdiği keşif uyduları, insanlığa birbirinden değerli bilgiler gönderiyor. Bu uzay araçlarına yakında fırlatılacak olan Lucy ve The Dragonfly keşif uyduları da eklenecek. Gelin bu uzay araçlarına hep birlikte bir göz atalım.

1. New Horizons

19 Ocak 2006’da uzaya fırlatılan uzay aracı 2015 yılında Plüton’a ulaşmış ve bize yüzeyinde bulunan kalp şeklindeki buz kütlesiyle birlikte gezegenin resmini de yollamıştı. Daha sonra yönünü Kuiper Kuşağı'nda bulunan Ultima Thule'ye doğru çeviren New Horizons 1 Ocak 2019 tarihinde ilgili gök cismine ulaşmıştı. Keşif uydusu 2030’lu yıllarda yakıtı tükenene kadar Kuiper Kuşağı'nı keşfedeceği ifade ediliyor.

2. Juno

5 Ağustos 2011 tarihinde uzaya gönderilen uydu, Jüpiterin geçmişini ve bir gaz devi olarak geçirdiği evrimi araştırıyor. Juno, bu çalışmaların sonunda Jüpiter’in manyetik alanının zaman içinde nasıl değiştiğini ortaya çıkardı. Söz konusu olay, “uzun süreli değişim” olarak isimlendiriliyor.

3. Osiris-Rex

Uzay aracı, 8 Eylül 2016’da fırlatıldı. Bennu asteroitine doğru yola çıkan uzay aracının hedefi Dünya’ya söz konusu asteroitten örnekler getirmek olacak. Görevin ise 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. Bennu’nun yörüngesinde dönen uzay aracı halihazırda örnek toplanabilecek uygun bir bölge arıyor.

4. Lucy

Ekim 2021’de uzaya gönderilmesi planlanan keşif uydusu, Jüpiter sistemine giderek gaz devi ile birlikte güneşin yörüngesinde dönen ve Truvalı asteroitler olarak bilinen ilkel gök cisimlerini inceleyecek. Truvalıların dış gezegenleri meydana getiren primordiyal (başlangıçtan beri var olan) maddenin kalıntıları olduğu biliniyor. Bu görev sayesinde güneş sisteminin tarihi hakkında bilgi sahibi olabileceğimiz belirtiliyor.

5. The Dragonfly

NASA’nın duyurusunu geçen ay yaptığı keşif uydusu 2026 yılında fırlatılacak. Satürn’ün en büyük uydusu Titan’da yaşam belirtileri arayacak olan uzay aracının maliyeti olarak 850 milyon dolar öngörülüyor. Buzla kaplı Titan’a 2034 yılında varması beklenen uydu, insanlığın en merak ettiği konulardan birine cevap bulmaya çalışacak.


https://www.theguardian.com/science/2019/jul/07/the-five-nasa-research-probes-lydia-waller Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
oktayakgoz 16 dk.
Nasa da çalışan kaç türk var bilmiyorum ama biri içerden yeni çıktı. Fetöden tutuklu. Trump uğraşmasa çıkacağı da yoktu. Bi onlara bakıyorum bi bize bakıyorum. Sonra emperyalist bilmem nesi oluyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
torenbolen 5 sa.
2034’e kadar kim öle kim kala. Alın beni şimdiden. Fazla da yemem. Günde bir paket makarna ve multivitaminle yaşarım. Atın beni kapsülün içine. Bir kaç tane de kitap verin. Yeter bana.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 sa. Spider-Man: Far From Home, gişede beklentilerin üzerine çıktı 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN NASA’nın uzayda bulunan ve uzaya gönderilecek beş keşif uydusu Sonraki Ryzen 3000 serisi işlemciler ve RX 5700 ekran kartları Türkiye’de satışa sunuldu 6 sa. Denizlerdeki yabancı cisimlere dolanan hayvanların hayatı risk altında 8 sa. Şimdi Intel düşünsün! AMD Ryzen 9 3900X incelemesi 11 sa. 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı 11 sa. Apple eksik OLED siparişleri nedeniyle Samsung'a 683 milyon dolar ödedi 12 sa. Huawei'nin geliştirdiği HongMeng işletim sistemi önümüzdeki ay tanıtılabilir 12 sa. Chrome çok kaynak tüketen reklamları otomatik olarak engelleyecek 13 sa. Sony'den rulo ekranlı katlanabilir telefon geliyor 13 sa. Toyota kendi kendini şarj edebilen güneş enerjili otomobil üzerinde çalışıyor 14 sa. MSI göreve hazır | AMD Ryzen için X570 Ace 14 sa. Note 10'un kulaklık girişine sahip olmadığını gösteren kılıf görselleri yayınlandı 14 sa. Sony Xperia 20'nin teknik özellikleri ortaya çıktı 15 sa. En nadir bulunan Atari oyunu 90 bin dolara satışta 16 sa. Binance buluşmaları bu kez Ankara’da 17 sa. Lenovo tercüme yapabilen akıllı faresini duyurdu 17 sa. Japonya ve Güney Kore anlaşmazlığı bellek fiyatlarını arttırabilir 18 sa. Google Chrome’a oynat butonu geliyor 19 sa. Mozilla, ücretli reklam engelleme servisini test etmeye hazırlanıyor 20 sa. Honor Band 5’ten ilk görüntü geldi 1 gün Netflix, film sektöründe aradığını bulamadı: Bütçeler kısılacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
DonanımHaber
Konami, PES Serisinin İsmini Neden eFootball Olarak Değiştirdi...
Bölüm Sonu Canavarı
Oyunun Tasarımcısı Açıkladı: Keanu Reeves Sayesinde Cyberpunk'...
Bölüm Sonu Canavarı
MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi
DonanımHaber
Otomotiv krizi nasıl aşılır?
DH Forum
PAINT'LE FORUM UYELERINI CIZIYORUM (SS'LI)
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim