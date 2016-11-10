Marka imajınızı müşteri geri bildirimleriyle yeniden yaratmanın üç yolu

Marka imajınız, iş modelinizin B2B veya B2C olması fark etmeksizin, müşterilerinizin size ulaşma kararı almalarını etkiliyor. Bu nedenle kurumsal başarınız marka imajınızı yeniden yaratarak iyileştirme yeteneğinize bağlı.

Pisano Kurucu Ortağı Özkan Demir, marka imajınızı yeniden yaratmanız için gerekli temel üç kolay yolu şu şekilde :

Acısıyla tatlısıyla işletmenizi en iyi siz bilin

Marka imajı yönetiminde en iyi strateji kendinize karşı dürüstlüktür. Şu soruları kendinize sorun ve gerçekçi bir şekilde cevaplayın: Müşterileriniz kurumunuzla ilgili en çok neyi beğeniyor? Neyi beğenmiyor? Rakiplerinizin arasında ayrıcalığınızı ortaya koyabiliyor musunuz? Daha çok iyileştirebileceğiniz noktalarınız neler? Bu soruların cevaplarına sahip olmanız müşteri beklentilerini aşarak olumlu vaat farkı oluşturmanızı sağlar.

İlk izlenimleri önemseyin

İlk izlenimler neden önemlidir? Çünkü müşteri-kurum etkileşiminin ilk anları o müşteriyle kurulacak duygusal bağın kalitesini belirler. Olumlu bir başlangıç, tanınırlığınızı ve güvenilirliğinizi sağlamlaştırır. Unutmayın ki ön yargılar kolaylıkla oluşur ancak zor yıkılır. Bu yüzden ne kadar küçük olursa olsun ayrıntılara her zaman dikkat edin. Böyle bir alışkanlık edindiğinizde hizmet ve ürünlerinizde devamlı bir kalite seviyesi yakalayacaksınız.

Kısacası, müşterileriniz neyle karşılaşacaklarını bilmek isterler. Bu durum tüm satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri stratejilerinizde markanızla özdeşleşmiş deneyimler sunmanızı gerektirir. Bekledikleri kalite seviyesini deneyimleyen müşterileriniz size daha fazla güvenir; yaratılan güven sonucunda ürün ve hizmetlerinizin önerilme oranı artar. Bu süreç markalaşmanın önemli bir parçasıdır ve kurumunuzun uzun süreli başarısı için hayati bir öneme sahiptir.

Marka değerlerinizi paylaşın

İçinde hazine bulunan ama kapağı kapalı bir kutu, herhangi normal bir kutudan farksızdır. Kurumsal danışmanlık şirketi CEB AŞ’nin araştırmasına göre, B2B müşterileri satın alım kararlarının yaklaşık %57’sini, tedarikçi firmanın satış temsilcisiyle görüşmeden önce kesinleştiriyorlar. Bu sonuç, marka vaadinizin ve kurumsal değerlerinizin ortaya konmasının altını ısrarla çiziyor. Müşterilerinize marka imajınızı aktarmanız sadece web sitesi, reklam ve anketlerden öte bir süreçtir. Bu süreçte kurumunuzun her bir çalışanını marka elçiniz olarak düşünün.

Unutmayın ki marka elçilerinizin görevi kurumsal değerlerinizi sizin istediğiniz şekilde temsil etmektir. Marka imajınızın hayal ettiğiniz şekilde inşa edilmesi için kurumunuz dahilinde hızlı ve güvenilir iletişim kanalları kurun. Doğru bir marka imajı için gerekli olan doğru iletişim kanalları ancak doğru araçlarla kurulabilir.

Biz Pisano’da gerçek zamanlı iletişim çözümleri üretiyoruz. Amacımız işletmelerin marka imajlarını ve stratejilerini müşterileriyle birlikte oluşturmalarını sağlamak. Yeniden yaratacağınız marka imajınız, gelecekteki başarınızın önünü açacaktır. İşletmenizi büyütmeniz için müşteri geri bildirimlerini sürekli olarak toplayıp, analiz etmek de bunun altın kuralıdır.

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