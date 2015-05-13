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Markasız şarj istasyonları riskli olabiliyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Markasız şarj istasyonları riskli olabiliyor

Akıllı telefon, tablet, akıllı saat derken sürekli şarj etmemiz gereken cihaz sayısı giderek artıyor. Tüketicilerin bu noktada ilk tercihi elbette taşınabilir şarj istasyonları oluyor. Piyasada sayısız taşınabilir şarj istasyonu ürünü var. 

Lider üreticilerden TP-LINK, tüketicileri taşınabilir şarj istasyonu tercihi yaparken dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Piyasada sahte ya da markasız çok sayıda ürün olduğunu belirten firma, kaliteli, güvenilir markaların ürünlerinin tercih edilmesini öneriyor.

İstasyonlarda kullanılan pilin içindeki maddelere değin uluslararası standartlarının olduğunu belirten TP-LINK, markalı ürünlerin hem bu standartlara uygun olduğunu, hem de bağımsız test laboratuvarları tarafından test edildiklerini ve Çevre Bakanlığı'nın ilgili birimine ve TAP Federasyonu'na kayıt edilerek ithalatının yapıldığını özellikle vurguluyor. 

Bu bakımdan firma güvenli olmayan güç istasyonlarının akıllı telefon ve tablet bilgisayarlara zarar verebileceğini hatırlatıyor. Ayrıca tüm ürünlerde olduğu gibi şarj istasyonu seçimi yaparken de markanın Türkiye'de ofisi/resmi distribütörü olması, destek ağının bulunması, içinde kullanılan pilin markalı olması gibi olgulara dikkat edilmesi öneriliyor. 

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aycibin 4 yıl en beğenilen
tunçmatik almıştım.markası 6 ay sonra silindi.artık markasız ve riskli mi :)
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Sirchade 4 yıl
sanki kendi yaptıkları çok kaliteliymiş gibi laf söylemişler bir de. xiaomi powerbank şu an piyasanın en iyisi.
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sis651 4 yıl
Birden fazla kişi bağlanınca arayüzüne girilemeyen bir modemlerini kullandığımı bilmiyorlar tabi. :D
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Aslı astarı bilinmeyen pillerde tehlikeli.
Üreticiler şarj istasyonu satmak için pilden kısıyorlar.
Sözde tasarruf modları var bir işe yaramıyor.
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Firaristt 4 yıl
Önce kendi sattıkları ürünlere baksınlar. 2100mAh diyorlar, 500-600mAh ancak çıkıyor.
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interwap 4 yıl
Başlığı makyajsız okuyorum.
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aycibin 4 yıl
tunçmatik almıştım.markası 6 ay sonra silindi.artık markasız ve riskli mi :)
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SEO-Uzmanı 4 yıl
la sanki çelik kaplama ile satıyormuş gibi laf yapmış !
lityum olan her pil çelik kaplama olmadığı sürece ciddi hasarlara sebep olabilir !
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