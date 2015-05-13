Markasız şarj istasyonları riskli olabiliyor

Akıllı telefon, tablet, akıllı saat derken sürekli şarj etmemiz gereken cihaz sayısı giderek artıyor. Tüketicilerin bu noktada ilk tercihi elbette taşınabilir şarj istasyonları oluyor. Piyasada sayısız taşınabilir şarj istasyonu ürünü var.





Lider üreticilerden TP-LINK, tüketicileri taşınabilir şarj istasyonu tercihi yaparken dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Piyasada sahte ya da markasız çok sayıda ürün olduğunu belirten firma, kaliteli, güvenilir markaların ürünlerinin tercih edilmesini öneriyor.





İstasyonlarda kullanılan pilin içindeki maddelere değin uluslararası standartlarının olduğunu belirten TP-LINK, markalı ürünlerin hem bu standartlara uygun olduğunu, hem de bağımsız test laboratuvarları tarafından test edildiklerini ve Çevre Bakanlığı'nın ilgili birimine ve TAP Federasyonu'na kayıt edilerek ithalatının yapıldığını özellikle vurguluyor.





Bu bakımdan firma güvenli olmayan güç istasyonlarının akıllı telefon ve tablet bilgisayarlara zarar verebileceğini hatırlatıyor. Ayrıca tüm ürünlerde olduğu gibi şarj istasyonu seçimi yaparken de markanın Türkiye'de ofisi/resmi distribütörü olması, destek ağının bulunması, içinde kullanılan pilin markalı olması gibi olgulara dikkat edilmesi öneriliyor.