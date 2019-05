Marvel’ın heyecanla beklenen “The Avengers” – “Yenilmezler” filmi 4 Mayıs’ta gösterimde, hediyeleri Creative’de.

Marvel’ın “Süper Kahramanlar” ekibi şimdi sinemada: Demir Adam, Hulk, Thor, Kaptan Amerika, Hawkeye ve Kara Dul 4 Mayıs’ta Türk izleyicilerle buluşacak.

Film için global ölçekte işbirliği yapan Marvel Entertainment ve Creative, izleyicilere ilgi çekici kampanyalar hazırladı.

The Avengers – Yenilmezler, beklenmedik bir düşmanın dünya güvenliğini tehdit etmesi ile alarm durumuna geçen Uluslararası Barışı Koruma Ajansı, kısa adıyla S.H.I.E.L.D.’in dünyayı bu felaketten kurtaracak bir süper kahraman takımı yaratma ihtiyacı ile başlıyor. Sonrasında ise tüm dünyayı sarsacak bir macera izleyenleri bekliyor.



Yönetmenliğini Joss Whedon’un yaptığı filmin başrollerini dünyaca ünlü oyuncular olan Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner ve Tom Hiddleston paylaşıyor. S.H.I.E.L.D. başkanı Nick Fury rolünde ise Samuel L. Jacskon’ı görüyoruz.

Marvel ve Creative’den “Yenilmezler”e özel kampanyalar geliyor

Film için global ölçekte işbirliği yapan Walt Disney’in sahip olduğu Marvel Entertainment ve dijital eğlence sektörünün lider firmalarından olan Creative, tüm dünyaya paralel olarak Türkiye’de de film izleyicilerine yönelik çok özel hediye kampanyaları yürütecek.



Bu kampanyalardan ilkinde; Creative D100 veya D80 kablosuz hoparlör alan tüm Marvel’s The Avengers hayranlarına Marvel’s The Avengers stickerları gönderilecek.



İkinci olarak ise; Creative Sound Blaster Tactic 3D Omega veya Sound Blaster Tactic 3D Wrath alan tüm Marvel’s The Avengers hayranlarına Marvel’s The Avengers kulaklık çantaları hediye edilecek.

Creative Marvel’s The Avengers kampanyalarını takip edenler ayrıca şu hediyeleri de kazanma fırsatına sahip olacak:



- ZiiSound D5x ve ZiiSound DSx ile beraber Marvel’s The Avengers posteri,

- Sound Blaster Recon 3D, Sound Blaster Tactic 3D Omega Bluetooth kulaklık ile beraber Marvel’s The Avengers oyun çantası,

- M300(8GB) + WP300 + D100 ile beraber Marvel’s The Avengers çıkartması.

Filmin ve kahramanların hayranları kampanyalarla ilgili tüm detaylara Creative Türkiye’nin Facebook sayfasından ulaşabilecek:

