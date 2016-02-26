Marvell, Linux ve ARM tabanlı işletim sistemlerine desteğini arttırıyor

Marvell, NAS ve diğer network cihazlarında sıkça kullanılan ARMADA yongada sistem adlı ekosistemini genişleterek OpenWRT ve openSUSE gibi platformlara doğal destek sunacağını açıkladı. Marvell daha önce kendi platformlarına ilk olarak yüklenen işletim sistemlerinin dışındakilere destek sunmuyordu..

Çeşitli açık kaynak kodlu işletim sistemlerine destek sunularak daha önce çekirdeğe ulaşmak için çok zaman harcayan geliştiricilerin işi kolaylaştırılacak. Aynı zamanda uyumluluk listesine eklenen yeni cihazların istikrarsızlığı da ortadan kaldırılmış olacak.

Açıklamalarda şu an 64-bit ARMv8 ile güçlendirilmiş ARMADA 3700 Cortex-A53 ailesi ve ARMADA 7K ile ARMADA 8K Cortex-A72'nin tam teşekküllü Linux kernel ve U-boot desteğine sahip olacağı belirtiliyor. Yani bunun anlamı işletim sistemlerinde çok daha büyük çeşitlilik sunacak.

http://www.tweaktown.com/news/50684/marvell-significantly-expands-armada-soc-open-source-os-compatibility/index.html