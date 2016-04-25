Microsoft, Kinect'i nabız ölçer olarak da kullanmak istiyor

Microsoft bugüne kadarki politikalarıyla Xbox markasının ve harekete duyarlı kamerası Kinect'in oyun dışı alanlarda da kullanılması için çaba gösterdiği saklamadı. Özellikle Kinect'in spor ve sağlık alanlarında kullanılması için çalışmalar hala devam ediyor.

Firmanın yeni patentinde Kinect'in insanların yüzündeki kan akışını yüzümüzün renginin değişimine göre belirleyebileceği söyleniyor. Bu da cihazın yüzümüze ait görselleri alıp bunları sürekli kıyaslaması sonucunda gerçekleşecek. Bu da özellikle tıp alanında işe yarar bir yöntem olarak düşünülüyor.

Bu sayede insanların nabzı ve kan basıncının ölçülebileceği belirtiliyor. Aslında bu yöntem Kinect tabanlı spor oyunlarında da son derece yararlı olabilir. Xbox'taki Kinect tabanlı bu tarz oyunların ciddi miktarda ilgi gördüğünü düşünürsek Microsoft'un sadece tıp sektörünü hedeflemediği, aynı zamanda günlük kullanımı da göz önüne aldığını söyleyebiliriz.

http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PG01&s1=20160110861&OS=20160110861&RS=20160110861