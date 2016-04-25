Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple Car, Avusturyalı firma Magna tarafından üretilebilir

Avusturyalı araba parçası üreticisi Magna'nın Apple Car'ı üretebileceği konuşuluyor. Ülkede yayınlanan bir gazetenin kaynaklarına göre iki firma arasında anlaşma sağlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,4b
1
4
Otomobil Teknolojileri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Apple Car, Avusturyalı firma Magna tarafından üretilebilir
Apple'ın üzerinde çalıştığı ve büyük merak konusu olan Apple Car'ı (iCar) kimin geliştireceği henüz netleşmedi. Daha önce Apple'ın BMW ve Mercedes ile görüşmesine karşın bu firmalardan olumlu yanıt almadığı haberleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise rota Magna'ya kaymış görünüyor.
Avusturyalı bir araba parçası ve özel araba üreticisi olan Magna'nın Apple Car'ı üreteceği iddiası Frankfurter Allgemeine Zeitung adlı aynı ülkede yayın yapan gazeteden geldi. Gazetenin bu bilgiyi Magna'daki kaynaklarından öğrendiği söyleniyor. Zaten Apple'ın bu firma ile görüşeceği bir süredir konuşuluyordu. Biz de 2si1 adlı programımızda bu konuya değinmiştik.
Magna'nın BMW i3 ve Mini'nin bazı modellerinin üretimine destek sağladığı biliniyor. O nedenle Apple Car'ı üretmek için oldukça yeterli teknolojiye sahip oldukları konusunda bir şüphe yok. Zaten Apple'ın şu an Berlin'deki "gizli" üretim tesisinde Apple Car'ı Alman marketine satmak için somut planlar üzerinde çalıştığı da konuşuluyor. 

http://cleantechnica.com/2016/04/22/apple-car-built-austria-magna-german-newspaper-reports/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
WB 3 yıl en beğenilen
Google da insansiz arac uzerinde uzun zamandir calisiyor, bos yere degil bu ugraslar. Iki Amerikan sirketi gene milyar dolarlari cebe indirecek firsati gorduler demek. Yakinda buralarda goruruz onlar paralari ceplerine indirirken o iyi bu iyi diye gereksiz tartisanlari..
Google da insansiz arac uzerinde uzun zamandir calisiyor, bos yere degil bu ugraslar. Iki Amerikan sirketi gene milyar dolarlari cebe indirecek firsati gorduler...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CoreXXX 3 yıl
applenin pazarlama politikasına araba uymazki . sektörde devler var ve rekabet var 10a üretip 30a satarım mantığı ile giderse 3 tane araba satar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
valla kime urettirirse, ürettirsin çok iyi öpecek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fimeral 3 yıl
magna'nın alması iyi olur. magna'nın türkiye'de de üretimi var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 3 yıl en beğenilen
Google da insansiz arac uzerinde uzun zamandir calisiyor, bos yere degil bu ugraslar. Iki Amerikan sirketi gene milyar dolarlari cebe indirecek firsati gorduler demek. Yakinda buralarda goruruz onlar paralari ceplerine indirirken o iyi bu iyi diye gereksiz tartisanlari..
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Xiaomi, kendi işlemcisi Rifle’ı hazırlıyor 3 yıl Raspberry Pi'ye 8 megapixellik Sony kamera desteği 3 yıl Steam, Lionsgate ortaklığı ile film kiralama hizmeti sunmaya başladı 3 yıl Microsoft'un klavye uygulaması sonunda iOS platformunda 3 yıl İşte Android'e gelecek yeni özellikler 3 yıl Meizu’dan 90$’a akıllı telefon 3 yıl Lumia 950 XL alana, Lumia 950 bedava 3 yıl Alman nükleer santrallerinde usulsüzlük skandalı 3 yıl Silikon Vadisi’nin en çok kâr eden 10 teknoloji şirketi 3 yıl Samsung Gear S3 Eylül'de tanıtılacak, lüks versiyon 2017'de 3 yıl Uzayda maraton koşan astronot Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi 3 yıl GDDR5X destekli Nvidia GP104-400 çekirdeği de sızıntı kurbanı oldu 3 yıl Philips, aydınlatma bölümünü satıyor 3 yıl Surface Phone için iddialı özellikler 3 yıl Google Play Store, Chrome OS platformuna geliyor 3 yıl Rafadan Tayfa artık mobilde 3 yıl iMessage'ların arkasında da yenilenebilir enerji var 3 yıl Sandisk'ten iOS cihazlar için yeni nesil iXpand flaş sürücüler 3 yıl Tüm Apple Watch uygulamaları iPhone’dan bağımsız çalışabilecek 3 yıl Twitch'in arkadaş listesi değişiyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Apple Car, Avusturyalı firma Magna tarafından üretilebilir Sonraki Üst düzey yöneticilere, yüksek güvenlikli telefonlar geliyor 3 yıl Microsoft, Kinect'i nabız ölçer olarak da kullanmak istiyor 3 yıl Xiaomi Mi Band 2 göründü 3 yıl Solar Impulse 2, Pasifik uçuşunu tamamladı 3 yıl iPhone satışları, 2014 öncesine dönebilir 3 yıl Bu otomobil hidrojenle çalışıyor 3 yıl HP'nin Windows 10'lu canavarı Elite X3 Haziran'da piyasada olacak 3 yıl 26.yaş gününü kutlayan Hubble'dan 26 muhteşem fotoğraf 3 yıl Xiaomi Mi Max gün sayıyor 3 yıl AMD Radeon Pro Duo, Titan X’ten 1.5 kat daha güçlü 3 yıl Fiat Chrysler 1.1 milyon aracını geri çağırıyor 3 yıl Apple 2017'de iPhone 7S'i atlayıp doğrudan iPhone 8'e geçebilir 3 yıl Cherry, en hızlı mekanik tuşlarını duyurdu 3 yıl MSI’dan kompakt yapıda oyuncu sistemi: Aegis 3 yıl Huawei, Scarlett Johansson'lı P9 reklamını yayınladı 3 yıl Steam, Bitcoin ile ödeme almaya hazırlanıyor 3 yıl Tarihi iklim değişikliği anlaşması imzalandı 3 yıl Uber ile çocuk kıyafeti bağışlayabilirsiniz 3 yıl AMD Project Quantum geri dönüyor 3 yıl Alternatif ajanda uygulaması Calendars 5, iOS için ücretsiz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Xbox One Geriye Uyumluluk Sistemine
Bölüm Sonu Canavarı
Alien: Isolation, The Sinking City,
Bölüm Sonu Canavarı
Müthiş iddia: Huawei'nin HongMeng işletim
DonanımHaber
Yeni BMW 3 Serisi Touring resmi olarak
DonanımHaber
iPhone olabilir
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim