Apple Car, Avusturyalı firma Magna tarafından üretilebilir

Apple'ın üzerinde çalıştığı ve büyük merak konusu olan Apple Car'ı (iCar) kimin geliştireceği henüz netleşmedi. Daha önce Apple'ın BMW ve Mercedes ile görüşmesine karşın bu firmalardan olumlu yanıt almadığı haberleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise rota Magna'ya kaymış görünüyor.

Avusturyalı bir araba parçası ve özel araba üreticisi olan Magna'nın Apple Car'ı üreteceği iddiası Frankfurter Allgemeine Zeitung adlı aynı ülkede yayın yapan gazeteden geldi. Gazetenin bu bilgiyi Magna'daki kaynaklarından öğrendiği söyleniyor. Zaten Apple'ın bu firma ile görüşeceği bir süredir konuşuluyordu. Biz de 2si1 adlı programımızda bu konuya değinmiştik.

Magna'nın BMW i3 ve Mini'nin bazı modellerinin üretimine destek sağladığı biliniyor. O nedenle Apple Car'ı üretmek için oldukça yeterli teknolojiye sahip oldukları konusunda bir şüphe yok. Zaten Apple'ın şu an Berlin'deki "gizli" üretim tesisinde Apple Car'ı Alman marketine satmak için somut planlar üzerinde çalıştığı da konuşuluyor.

http://cleantechnica.com/2016/04/22/apple-car-built-austria-magna-german-newspaper-reports/