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Twitch'in arkadaş listesi değişiyor

İnternette oyunlarla ilgili en popüler canlı yayın platformu olan Twitch'in arkadaş listesinde değişiklikler yapılacak. Bu değişiklikler sayesinde her şey çok daha kolay olacak gibi.
3 yıl
4,1b
1
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Twitch'in arkadaş listesi değişiyor
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İnternette oyunlarla ilgili en popüler canlı yayın platformu olan Twitch'in arkadaş listesinde değişiklik yapılacağı açıklandı. Yeni tasarım sayesinde Twitch'teki sanal sosyal yaşantımızın biraz daha kolay hale gelmesini bekliyoruz. Twitch'in bu konudaki açıklaması şu şekilde:
Twitch, Arkadaş Listesi'nin tanıtımıyla kullanımı daha kolay bir hale geliyor. Arkadaş listesi sayesinde kimin online olduğunu görecek ve tek bir tıkla onlarla iletişim kurabileceksiniz. Arkadaş Listesi'nin betası ile ilgili davetiyeleri çok yakında göndereceğiz." 
Arkadaş listenizdeki kişilere bu özelliğin betasını denemek için sizin de sınırlı sayıda davetiye gönderebileceğinizi belirtelim. Arayüzü hala yeterli sadeliğe gelemeyen Twitch zamanla daha sade bir tasarımla karşımıza çıkmalı. Yetkililer Arkadaş Listesi'yle bu konuda önemli bir adım attılar.

http://www.pcmag.com/news/343974/twitch-launches-beta-for-new-friends-list-feature Yorum Yaz
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